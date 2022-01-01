11 строений со всего мира, которые сделали жизнь удобнее и при этом радуют красотой

Архитекторы современных городов давно задумались над идеей создавать не только красивые, но еще и функциональные вещи.
Свои интересные фантазии они уже успели воплотить во многих городах по всему миру. В настоящее время такие необычные строения не только радуют окружающих своим обликом, но и добавляют жизни удобства. Самые уникальные из такого рода строений можно увидеть в нашей подборке.
Внешне обычный кактус
Но на самом деле под него замаскировали вышку сотовой связи. Теперь она не портит пейзаж, а гармонично в него вписывается.
На территории Армении существует необычное водохранилище
Его форма слива воды напоминает цветок маргаритки.
Старинный водосточный желоб на одном из зданий Лондона
Нынешние строители внесли в него немного современности.
Удивительно функциональный и красивый бразильский мост в Сан-Паулу
Части конструкции расходятся в стороны, чтобы пропустить проплывающий под мостом транспорт.
В китайском городе Чунцин, есть мосты, соединяющие между собой дома
Этот город не зря еще называют городом мостов.
Подогрев улиц
Весьма удобная функция, которую внедрили строители американского городка Холланд.
Живописно благоустроенное пространство под мостом
В современном тайваньском городе Тайчжун под мостом создана специальная тропа для пешеходов.
Мост-дракон
Столь прекрасное сооружение можно увидеть в китайском Шанхае.
Экодук
Он находится в Нидерландах и предназначен для безопасного перехода шоссе дикими животными.
Необычные переходы между зданиями
В одном из городов США существует уникальная система проходов между многоэтажными строениями, объединяющая целый район площадью порядка 15 километров.
Южнокорейский национальный дендрарий
В нем создана современная монорельсовая дорога, благодаря которой можно удобно и быстро ознакомиться со всеми достопримечательностями старого дендропарка, внесенного в список ЮНЕСКО. А вы что думаете обо всех этих строениях? К слову, бывают у архитекторов и не столь удачные идеи.
Источник:
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