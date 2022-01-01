FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6465 постов • 741 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
11 строений со всего мира, которые сделали жизнь удобнее и при этом радуют красотой

11 строений со всего мира, которые сделали жизнь удобнее и при этом радуют красотой (12 фото)

Автор:
01 января 2022 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитекторы   в мире   здание   красота   подборка   строение   удобство   фото   
3997
12

Архитекторы современных городов давно задумались над идеей создавать не только красивые, но еще и функциональные вещи.

Свои интересные фантазии они уже успели воплотить во многих городах по всему миру. В настоящее время такие необычные строения не только радуют окружающих своим обликом, но и добавляют жизни удобства. Самые уникальные из такого рода строений можно увидеть в нашей подборке.


Внешне обычный кактус

Но на самом деле под него замаскировали вышку сотовой связи. Теперь она не портит пейзаж, а гармонично в него вписывается.

×
×

На территории Армении существует необычное водохранилище

Его форма слива воды напоминает цветок маргаритки.

Старинный водосточный желоб на одном из зданий Лондона

Нынешние строители внесли в него немного современности.

Удивительно функциональный и красивый бразильский мост в Сан-Паулу

Части конструкции расходятся в стороны, чтобы пропустить проплывающий под мостом транспорт.

В китайском городе Чунцин, есть мосты, соединяющие между собой дома

Этот город не зря еще называют городом мостов.

Подогрев улиц

Весьма удобная функция, которую внедрили строители американского городка Холланд.

Живописно благоустроенное пространство под мостом

В современном тайваньском городе Тайчжун под мостом создана специальная тропа для пешеходов.

Мост-дракон

Столь прекрасное сооружение можно увидеть в китайском Шанхае.

Экодук

Он находится в Нидерландах и предназначен для безопасного перехода шоссе дикими животными.

Необычные переходы между зданиями

В одном из городов США существует уникальная система проходов между многоэтажными строениями, объединяющая целый район площадью порядка 15 километров.

Южнокорейский национальный дендрарий

В нем создана современная монорельсовая дорога, благодаря которой можно удобно и быстро ознакомиться со всеми достопримечательностями старого дендропарка, внесенного в список ЮНЕСКО. А вы что думаете обо всех этих строениях? К слову, бывают у архитекторов и не столь удачные идеи.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: архитекторы   в мире   здание   красота   подборка   строение   удобство   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
692
ilukste 2 часа назад
На территории Армении существует необычное водохранилище - интересно, кто его построил? Неужто сами армяне после 1991-го года?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
219
Rom Полчаса назад
Чушь какая. Пост ради поста, чтобы хоть что то поставить. Все фото - самые простые и обыденные вещи. И да, это не водохранилище в виде маргаритки, и слив воды, контуры которого выполнены так.... и не только для красоты. О, да! Мост для перехода животных! Вот ЭТО РЕДКОСТЬ! Это стоит того, чтобы ставить сюда! Да таких по Европе тысячи! Про остальные фото тоже молчу...... Мосты....подогрев.....ага
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−36
andycpp 2 часа назад
Было интересно, спасибо :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
kldozer 2 часа назад
А у нас под мостами бомжи и наркоманы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас 15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты 15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты Завораживающая красота заброшенных мест Завораживающая красота заброшенных мест Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы 16 удивительных и странных строений со всего света 16 удивительных и странных строений со всего света 14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря 14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

331644



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
8
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Как советская подводная лодка Б-307 оказалась в поволжских степях за тысячи километров от моря?
4
59
Как советская подводная лодка Б-307 оказалась в поволжских степях за тысячи километров...
Набирающие популярность в сообществах
Много питбулей не бывает
0
6
Много питбулей не бывает
История новогодней звезды
0
34
История новогодней звезды
Страшный сон школьника
Страшный сон школьника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будет кого обнять
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#прикол#в мире#фильм#Ynews#новости#интересное#коты
#Юмор#животные#ватермарк#кино#добрые видео#картинки#красота#приколы#запрет#настроение
#интересно#люди#новый год#смешные#история#СССР#милота#природа#забавно#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться