11 строений со всего мира, которые сделали жизнь удобнее и при этом радуют красотой

Свои интересные фантазии они уже успели воплотить во многих городах по всему миру. В настоящее время такие необычные строения не только радуют окружающих своим обликом, но и добавляют жизни удобства. Самые уникальные из такого рода строений можно увидеть в нашей подборке.

Внешне обычный кактус

Но на самом деле под него замаскировали вышку сотовой связи. Теперь она не портит пейзаж, а гармонично в него вписывается.