Завораживающая красота заброшенных мест

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В увядании есть своя красота.
Заброшенные места имеют свою атмосферу и ни с чем не сравнимую привлекательность. Казалось бы, что интересного в обшарпанных стенах и осыпающихся потолках? Но места, оставленные человеком, становятся настоящими приветами из прошлого, которые таят в себе много тайн. Можно вечность смотреть на некогда величественные строения, которые превращаются в руины, и думать о том, что там было раньше. Мы собрали для вас несколько примеров.
Заброшенный тематический парк в Новом Орлеане
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Заброшенный завод по производству спирта в Италии
Замок Макдермотт, Ирландия
Заброшенный парк развлечений
Берег скелетов, Мурманская область
Заброшенная игровая площадка Майора МакЧиза на месте Макдональдса в Калифорнии
Заброшенная церковь в Пенсильвании
Природа захватила это заброшенное промышленное здание и добавила бассейн на крыше
Остров Хашима, Япония
Мур-Холл, дом и поместье, построенные в 1795 году в Мэйо, Ирландия
Он сгорел в 1923 году во время гражданской войны в Ирландии и с тех пор был заброшен.
Заброшенный театр в Китае
Заброшенный дворец князя Смецкого, Гульрипш, Абхазия
Викторианский дом в Мэнсфилде, штат Огайо
Заброшенный завод по производству виски, западная Пенсильвания
Вот что можно найти в пустыне
Заброшенная церковь в Гэри, штат Индиана
Недостроенный детский парк под Тулой. Тут живут динозавры
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