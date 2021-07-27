Завораживающая красота заброшенных мест

Заброшенные места имеют свою атмосферу и ни с чем не сравнимую привлекательность. Казалось бы, что интересного в обшарпанных стенах и осыпающихся потолках? Но места, оставленные человеком, становятся настоящими приветами из прошлого, которые таят в себе много тайн. Можно вечность смотреть на некогда величественные строения, которые превращаются в руины, и думать о том, что там было раньше. Мы собрали для вас несколько примеров.

Заброшенный тематический парк в Новом Орлеане