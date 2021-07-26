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15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты

15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты (16 фото)

Автор:
26 июля 2021 08:22
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   достопримечательность   красота   подборка   путешествие   уникальные места   фото   
3718
16

Предлагаю вам немного продвинуться в освоении Земли и рассмотреть снимки нескольких малоизвестных, но поразительных природных или рукотворных достопримечательностей.

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Метки: в мире   достопримечательность   красота   подборка   путешествие   уникальные места   фото   
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843
Александр 36 минут назад
15 - в сумерках можно легко принять за чудище выбравшееся из моря ...
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1k
Лёха Полчаса назад
Кстати,это не единственный "дом в камне"
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1k
Лёха 37 минут назад
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1k
Лёха 38 минут назад
Много неточностей. Например:
"Строительство дома в камне началось в 1972 году и продолжалось около двух лет. В 1974 году он был сдан в эксплуатацию (ну если можно так сказать)."
"Ниже по склону еще одна постройка, но уже без окон. Скорее всего, она использовалась как летняя кухня, сарай или что-то подобное. А рядом построен бассейн! На данный момент он пуст и выглядит заброшенным."
Интересные факты
В шаговой доступности от каменного дома множество ветряков, но электричества в доме нет. Для освещения всегда использовались свечи
Двери и окна пуленепробиваемые. Наверное, владелец таких необычных апартаментов планировал пережить здесь ядерный апокалипсис"
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