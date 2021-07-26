15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты

Представляете ли вы хоть примерно, сколько на нашей планете безумно крутых, но не слишком широко известных мест, которые могут произвести на нас сильнейшее визуальное впечатление? А таких тысячи, если их вообще реально сосчитать.

1. Casa do Penedo — дом, построенный между валунов, Португалия