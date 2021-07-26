15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты

Предлагаю вам немного продвинуться в освоении Земли и рассмотреть снимки нескольких малоизвестных, но поразительных природных или рукотворных достопримечательностей.
Представляете ли вы хоть примерно, сколько на нашей планете безумно крутых, но не слишком широко известных мест, которые могут произвести на нас сильнейшее визуальное впечатление? А таких тысячи, если их вообще реально сосчитать.
1. Casa do Penedo — дом, построенный между валунов, Португалия
Причудливый домик был построен в 1974 году.
2. Древнеримский бассейн на берегу моря
3. Вид сверху на итальянский город Портофино
4. Лучи солнца на закате проникают в пещеру под правильным углом, чтобы осветить этот участок льда, делая его похожим на янтарь
5. «Чёрная трещина» в национальном парке Каньонлендс, ЮТА, США
Естественный раскол шириной в метр и с достаточной глубиной, чтобы провалившийся в неё не выжил.
6. Вид сверху на извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии, которое началось в марте 2021 года
7. Вероятно, самое живописное футбольное поле в мире, Гренландия
8. Норвежский город Рьюкан и его огромные зеркала
Город окружён горами, поэтому здесь используются три гигантских зеркала для отражения солнечного света в течение шести тёмных месяцев года.
9. Место, где был убит Юлий Цезарь, теперь является приютом для кошек
Это площадь Торре-Арджентина в Риме.
10. Дамба Кировского водохранилища, Киргизия
11. Ложная космическая капсула НАСА — достопримечательность городка Винганон, Оклахома, США
В 1971 году возле города перевернулся грузовик с цементом. Миксер оказался слишком тяжелым из-за застывшего цемента, поэтому его так и оставили. Позже местные жители перекрасили его, обозначив все визуальные атрибуты космической капсулы.
12. Загадочный чёрный дом в немецком Штутгарте
13. Небоскрёбы Чикаго видны с расстояния в 80 километров на закате в дюнах Индианы
14. Очень длинный китайский город на реке Наньсихэ в провинции Юньнань
15. Хвитсеркюр — базальтовая скала на берегу полуострова Ватнснес, Исландия
Источник:
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"Строительство дома в камне началось в 1972 году и продолжалось около двух лет. В 1974 году он был сдан в эксплуатацию (ну если можно так сказать)."
"Ниже по склону еще одна постройка, но уже без окон. Скорее всего, она использовалась как летняя кухня, сарай или что-то подобное. А рядом построен бассейн! На данный момент он пуст и выглядит заброшенным."
Интересные факты
В шаговой доступности от каменного дома множество ветряков, но электричества в доме нет. Для освещения всегда использовались свечи
Двери и окна пуленепробиваемые. Наверное, владелец таких необычных апартаментов планировал пережить здесь ядерный апокалипсис"