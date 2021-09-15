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16 удивительных и странных строений со всего света

16 удивительных и странных строений со всего света (17 фото)

Автор:
15 сентября 2021 08:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   здание   интересно   креатив   подборка   строение   
553
17

Погоня за креативом может приобретать самые удивительные формы. Перед вами подборка странных строений, которые привлекут внимание любого своим необычным вненшним видом.

Порой архитекторы и дизайнеры так заигрываются с креативом, что на выходе человечество получает что-то совершенно гениальное, явно граничащее с безумным. Либо просто нечто безумное. Какие-то подобные постройки, разумеется, являются чисто декоративными или выполняющими нежилые функции, но в других ещё и людей поселят.

1. Необыкновенное кладбище Морн-а-л’о в Гваделупе, Франция

×

2. «Толстый дом» австрийского скульптора Эрвина Вурма

3. Здание начальной школы и детского сада в Сингапуре

Да, ярко-красочно, но неужели от нахождения в таком месте не начинают болеть глаза?

4. Так выглядит колокольня в церкви датского Норреланда

5. Дачный домик и по совместительству вход в другое измерение

6. «Башня ужаса», Диснейленд в Токио

7. Шаткое здание, сделанное из окон

Угадайте, из какой страны эта фотка?

8. В глубине лесов Индонезии находится заброшенная церковь в форме курицы

9. Жилой дом в Египте со специфическими балкономи

10. Когда у тебя есть деньги, но нет земли

11. Некоторые архитекторы готовы в узел завязаться в попытках сконструировать что-то особенное

12. Здание под названием «Чертёж #1282» в Бейруте

13. Барселонские слишком уж погрязли в творчестве

14. Памятники бывают разные. Например, такие — прямо в стене дома

15. Чёрный монолит без окон, но при этом — жилой дом

16. Заброшенная станция сортировки картофеля, которая держится на честном слове, Украина

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Метки: в мире   здание   интересно   креатив   подборка   строение   
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Alex 6 минут назад
Вы еще в Махачкале балконы не видели ))
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