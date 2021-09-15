16 удивительных и странных строений со всего света

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Погоня за креативом может приобретать самые удивительные формы. Перед вами подборка странных строений, которые привлекут внимание любого своим необычным вненшним видом.
Порой архитекторы и дизайнеры так заигрываются с креативом, что на выходе человечество получает что-то совершенно гениальное, явно граничащее с безумным. Либо просто нечто безумное. Какие-то подобные постройки, разумеется, являются чисто декоративными или выполняющими нежилые функции, но в других ещё и людей поселят.
1. Необыкновенное кладбище Морн-а-л’о в Гваделупе, Франция
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2. «Толстый дом» австрийского скульптора Эрвина Вурма
3. Здание начальной школы и детского сада в Сингапуре
Да, ярко-красочно, но неужели от нахождения в таком месте не начинают болеть глаза?
4. Так выглядит колокольня в церкви датского Норреланда
5. Дачный домик и по совместительству вход в другое измерение
6. «Башня ужаса», Диснейленд в Токио
7. Шаткое здание, сделанное из окон
Угадайте, из какой страны эта фотка?
8. В глубине лесов Индонезии находится заброшенная церковь в форме курицы
9. Жилой дом в Египте со специфическими балкономи
10. Когда у тебя есть деньги, но нет земли
11. Некоторые архитекторы готовы в узел завязаться в попытках сконструировать что-то особенное
12. Здание под названием «Чертёж #1282» в Бейруте
13. Барселонские слишком уж погрязли в творчестве
14. Памятники бывают разные. Например, такие — прямо в стене дома
15. Чёрный монолит без окон, но при этом — жилой дом
16. Заброшенная станция сортировки картофеля, которая держится на честном слове, Украина
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