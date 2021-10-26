Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы

Стоит только людям оказаться один на один со стихией и окружающим миром, как их самоуверенность тут же убавляется. Но не всегда нужно выходить из дома, чтобы оценить всю мощь природы. Иногда достаточно просто посмотреть на красноречивые фотографии — например на те, которые мы собрали здесь!

1. Извержение вулкана на острове Ла Пальма