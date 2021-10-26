Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы

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Пока человек считает себя главным на планете, природа со всеми её животными, растениями и явлениями тихонько посмеивается в стороне.
Стоит только людям оказаться один на один со стихией и окружающим миром, как их самоуверенность тут же убавляется. Но не всегда нужно выходить из дома, чтобы оценить всю мощь природы. Иногда достаточно просто посмотреть на красноречивые фотографии — например на те, которые мы собрали здесь!
1. Извержение вулкана на острове Ла Пальма
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2. Белый медведь следит за фотографом
3. Национальный парк в Эксаланте, штат Юта, США
4. Лобстер сразу с четырьмя клешнями
5. Мощные жабры китовой акулы
6. Южноамериканская гарпия, которая впечатляет своими размерами
7. Лапища крокодила
8. Айсберг после того, как перевернулся
9. Якана и её невероятные лапы
10. Гималаи, снятые с низкой околоземной орбиты
11. Снежный гриф знает, как напугать врагов: в определённой позе он выглядит как одна большая голова благодаря лысинам на плечах и шее
12. Помимо щупалец у гигантских кальмаров есть и вот такой клюв
13. Паук, обнаруженный в одном из домов Турции
14. Пещера кристаллов в Мексике
15. Удильщик, которого волна вынесла на берег
16. Снежная коза перепрыгивает ущелье
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