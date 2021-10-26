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Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы

Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы (18 фото)

Автор:
26 октября 2021 08:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   животные   красота   планета   подборка   природа   фото   
478
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Пока человек считает себя главным на планете, природа со всеми её животными, растениями и явлениями тихонько посмеивается в стороне.

Стоит только людям оказаться один на один со стихией и окружающим миром, как их самоуверенность тут же убавляется. Но не всегда нужно выходить из дома, чтобы оценить всю мощь природы. Иногда достаточно просто посмотреть на красноречивые фотографии — например на те, которые мы собрали здесь!


1. Извержение вулкана на острове Ла Пальма

×

2. Белый медведь следит за фотографом

3. Национальный парк в Эксаланте, штат Юта, США

4. Лобстер сразу с четырьмя клешнями

5. Мощные жабры китовой акулы

6. Южноамериканская гарпия, которая впечатляет своими размерами

7. Лапища крокодила

8. Айсберг после того, как перевернулся

9. Якана и её невероятные лапы

10. Гималаи, снятые с низкой околоземной орбиты

11. Снежный гриф знает, как напугать врагов: в определённой позе он выглядит как одна большая голова благодаря лысинам на плечах и шее

12. Помимо щупалец у гигантских кальмаров есть и вот такой клюв

13. Паук, обнаруженный в одном из домов Турции

14. Пещера кристаллов в Мексике

15. Удильщик, которого волна вынесла на берег

16. Снежная коза перепрыгивает ущелье

hmorshedian

17. Подводные съёмки анаконды

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Метки: в мире   животные   красота   планета   подборка   природа   фото   
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