Темнокожий расист и его громкое убийство: кто такой Малкольм Икс

60-е годы прошлого века в Америке – это пора дикой политике, множества интриг и громких убийств. Рассказываем об одном из самых радикальных и спорных политиков и о том, как за его убийство в тюрьме провели всю жизнь безвинно осужденные.
Почти 57 лет назад в Нью-Йорке убили известного правозащитника Малкольма Икса (настоящая фамилия – Литтл). Неизвестный выстрелил в него 21 раз. Этот человек стал кумиром для многих людей, которые ненавидели традиционную американскую элиту, а сам он выступал за радикальные методы борьбы.
Малкольм был из тех, кто ненавидел белых. Нет, не так, он НЕНАВИДЕЛ белых. Почему? А потому, что еще до его рождения на его беременную мать и их с отцом дом напали куклуксклановцы. Конечно, не просто так. Дело в том, что отец Малкольма был гарвеистом и проповедником.
Гарвеисты – это бравые темнокожие ребята, члены национально-освободительного движения за права чернокожих. Тогда это в принципе было актуально: сегрегация, невозможность обучаться в хороших школах и университетах, деление людей на «первый» и «второй» сорт и прочие предрассудки. О том, что меньше, чем через 100 лет у этой страны будет президент-мулат, вообще подумать не мог: если бы вы сказали это и банкиру, и какому-нибудь рэднеку, они бы оба рассмеялись вам в лицо и в лучшем случае назвали бы сумасшедшим.
Вернемся к чете Литтлов. Уже спустя всего 5 лет, когда Малкольму было всего 4 года, их дом в штате Мичиган сожгли. В этот раз его отец своими громкими речами привлек внимание других расистов – из общества «Черного легиона».
Вообще, не сказать, чтобы мальчик рос в здоровой атмосфере. Отец был проповедником? Ну, это не мешало ему бить жену, получать в ответ лещей и отыгрываться на детях. А проповеди он читал весьма экстравагантно, в духе гарвеизма: например, он искренне считал, что «сады Эдема» – это Африка, «встреча с Богом» -- обретение неграми силы и достоинства и прочие прелести.
В конце концов отца Малкольма сбил трамвай. Мать Малкольма, Луиза, хоть и ругалась и дралась с мужем, видимо, все же любила его, и заявила, что эту трагедию подстроили расисты. Саму ее позже поместили в психиатрическую клинику, а детей отдали в приют.
Так Малкольм оказался в школе в классе, где цветным был только он. При этом он прилично учился, но вот с учителями ему не повезло: учитель истории его прямо-таки гнобил и вечно унижал шутками о черных. А другой педагог, такого же любимого английского языка, высмеял его за желание стать юристом: помните, сегрегация, хороший универ – это без шансов?
В конечном счете Малкольм из-за всех этих инцидентов потерял интерес к обучению. Да, он продолжал хорошо учиться, и стал хулиганом, с друзьями они курили марихуану, пили и играли в карты.
Позже Литтл даже не пойдет на войну, в отличие от многих американских парней. Для того, чтобы откосить, он устроится работать официантом на поезде дальнего следования. И вот благодаря этому он и попал в Гарлем, где познакомился с криминальным миром.
Уже совсем скоро он с подельниками совершит несколько кражей у белых семей, за что попадет в тюрьму. Там он впервые познакомится с членами «Нации ислама» и начнет переписку с лидером движения, Элайджой Мухаммадом. В конце концов, Литтл примет ислам и вступит в эту организацию, а после и вовсе откажется от фамилии, отождествляя ее с рабским прошлым его предков. Теперь везде и всегда он будет подписываться фамилией «Икс».
На свободу Малкольм Икс вышел в 1952 году, и в итоге стал проповедником афроамериканского культа «черных мусульман». Он стал достаточно известным, и его часто называют крупнейшим оратором и политиком США. И поэтому его невзлюбили власти.
Этот человек боролся за права, чего внутри Америки в принципе не поощряется. Не секрет, что позже ФБР будет внедрять в общественно-политические движения своих агентов, разрушая организации изнутри.
А этот человек был для правительства еще более опасным. Он призывал негров к этакому «пробуждению» и говорил, что пора бы перестать быть забитыми и несчастными людьми – пора стать гордыми.
Ко всему прочему, он очень отличался от Мартина Лютера Кинга, который проповедовал исключительно в христианской идеологии. Икс предпочитал не поддерживать умеренных представителей Движения за гражданские права темнокожих и призывал к революции. Он даже заявлял, что нужно отделить белых от черных и создать свое государство на территории южных штатов. Только так, считал он, белая элита может отплатить темнокожим за века, которые эксплуатировали рабский труд. Про Либерию он, видимо, не слышал.
Да и самого Кинга он считал болваном, а сторонников проповедника – марионетками белой элиты. С преподобным он встретился лишь однажды, и встреча их была очень стремительной: они вместе просто сфотографировались.
Зато у Икса сложилась крепкая дружба с Фиделем Кастро: его частенько приглашали на остров свободы. Желанным гостем Икс был и в Египте, Гвинее, Замбии. Самого активиста часто сравнивали с Че Геварой – но, в основном, его сторонники.
Особое внимание привлекли слова Икса о смерти президента США Джона Кеннеди. Он заявил газете The New York Times, что «Цыплята вернулись домой к петуху» и продолжил мысль в следующем ключе: когда убили лидера Конго Патриса Лумумбу, гражданского активиста Медгара Эверса, а в Алабаме взорвали церковь, где погибли четыре девочки, газета почему-то не особо грустила.
В итоге глава «Нации ислама» Мухаммад отстранил Икса от общения с прессой на 90 дней, а сторонников попросил никак не комментировать произошедшее.
Малкольм Икс такого стерпеть не смог. Он покинул движение в 1964 году и, можно сказать, пересмотрел свои взгляды на расовый сепаратизм. Он продолжал проповедовать ислам, однако считал, что деятели движения вносят в общество серьезный раскол.
Весь этот год он получал различные угрозы от представителей движения. И в конечном счете его убили 21 февраля 1965 года во время выступления на Манхэттене перед Организацией афроамериканского единства.
Пока Икс готовился к речи, в зале послышались крики, среди которых было слышно что-то вроде «Ниггер! Убери руку от моего кармана!». И во время потасовки один из зрителей бросился вперед и выстрелил в Малкольма из ручного полуавтоматического оружия.
Всего в теле Икса насчитали 21 дырку от пуль. Одного из подозреваемых схватили и избили толпой сразу – Томас Хэйган (Талмадж Хайер) получил нехилые оплеухи от присутствовавших. А потом свидетели опознали и двух других нападавших. Нормана Батлера (позднее принял имя Мухаммад Азиз) и Томаса Джонсона (Халил Ислам), членов «Нации ислама».
При этом в обществе сразу появилось сомнение насчет того, кто именно убил Икса. Говорили, что это могли быть не члены «Нации ислама», а вовсе местные барыги. А кто-то и вовсе обвинял ФБР и ЦРУ: прецеденты их дурного влияния на различные движения уже были.
Относительно этого громкого убийства стриминговая площадка Netflix сняла документалку, в которой поставила под сомнения приговоры этим троим. А обсудить там и правда есть, что.
Дело в том, что в убийстве сознался только Талмадж Хайер. Он неоднократно раскаивался в содеянном, и в итоге получил досрочное освобождение в 2010 году. Двое других так и остались в тюрьме.
А Netflix заявил, что двое нападавших непричастны к произошедшему. Сам Талмадж Хайер говорил, что те, кого арестовали вместе с ним, на самом деле не совершали преступлений.
Пересмотреть дело решил прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс практически сразу после выхода документального сериала. В итоге правосудие заключило, что Халил Ислам и Мухаммад Азиз невиновны.
Ислам до своего освобождения так и не дожил – он скончался в 2009 в тюрьме. А Азиз весьма неплохо парировал свое освобождение:
«Мне не нужны суд, прокуроры или лист бумаги, чтобы доказать мою невиновность. Мне 83 года, и я стал жертвой системы уголовного правосудия», -- сказал он незадолго до окончательного вынесения приговора.
Азиз провел за решеткой почти всю свою жизнь. Теперь его ждет остаток жизни на свободе. Но будет печально и иронично, если он не успеет даже пообщаться со всеми желающими.
А что касается Малкольма Икса - его история действительно поражает. Этот человек успел побывать в тюрьме, откосить от армии, проповедовать весьма враждебные американцам взгляды, но все равно стал иконой.
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