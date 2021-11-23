Темнокожий расист и его громкое убийство: кто такой Малкольм Икс

Вернемся к чете Литтлов. Уже спустя всего 5 лет, когда Малкольму было всего 4 года, их дом в штате Мичиган сожгли. В этот раз его отец своими громкими речами привлек внимание других расистов – из общества «Черного легиона».

Вообще, не сказать, чтобы мальчик рос в здоровой атмосфере. Отец был проповедником? Ну, это не мешало ему бить жену, получать в ответ лещей и отыгрываться на детях. А проповеди он читал весьма экстравагантно, в духе гарвеизма: например, он искренне считал, что «сады Эдема» – это Африка, «встреча с Богом» -- обретение неграми силы и достоинства и прочие прелести.