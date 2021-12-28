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17 печальных фото, как в 2021 году бушевала стихия во всех уголках земного шара

17 печальных фото, как в 2021 году бушевала стихия во всех уголках земного шара (19 фото)

Автор:
28 декабря 2021 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   планета   природа   стихия   фото   
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Пожары в Калифорнии почти стали нормой, как и землетрясения в Индонезии: эти фотографии запечатлели разгул стихии по всему миру.

Экологи далеко не первый год бьют тревогу: климат планеты меняется с невероятной скоростью. И прогнозируют в связи с этим настоящие стихийные катастрофы. Осенью в Глазго прошел саммит ООН по изменению климата, на котором страны, помимо всего прочего, договорились о сокращении выбросов метана к 2030 году ― именно эти выбросы и винят в глобальном потеплении. А глобальное потепление уже вовсю идет.


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Но все-таки экологи не считают действия правительств достаточно правдивыми: так Climate Action Tracker провел исследование, что если человечество дальше будет все так же безответственно относиться к своей деятельности, то к концу столетия средняя температура на планете поднимется на 2,4 градуса. В целом этот прогноз лучше, чем прогнозы шестилетней давности: на саммите 2015 года говорилось о катастрофических 3,5 градуса Цельсия. Однако все-таки исследователи призывают сократить вредные выбросы, чтобы к 2100 году максимальный показатель поднятия температуры составил 1,5 градуса. Иначе наш мир никогда не будет прежним, и уже есть тревожные звоночки: только посмотрите, как в этом году разбушевалась стихия.


Циклон «Элоиза» обрушился на Мозамбик в январе и оставил больше 7000 человек без крова

Вид из итальянской деревушки Форнаццо на извергающуюся Этну в феврале

Жилые дома, затопленные рекой после продолжительных дождей, недалеко от Сиднея в марте

Апрель: вид на вулкан Фаградальсфьядль в Исландии, который не извергался примерно 6000 лет

Жители индонезийского городка Лумаджанг отыскивают свои вещи после землетрясения в апреле

Последствия торнадо, обрушившегося на Ухань в середине мая

Мужчина пытается откопать свой дом в районе Синдхупалчок, Непал, где произошло неожиданное наводнение в июне

Пожар в Калифорнии в июле 2021 года

Германский Кройцберг после наводнения из-за сильных ливней в июле

Август: 70-летний американец из Луизианы сидит на обломках своего дома, разрушенного во время урагана Ида

Опять август, но другой континент: эвакуация жителей с греческого острова Эвбея, который охвачен огнем

Дерево горит недалеко от села Тастахский наслег в Якутии в августе

Извержение на испанском острове Ла-Пальма, которое домохозяйка наблюдает из окна сентябрьским вечером

Спасательная операция на окраине Мехико, где в сентябре произошел оползень

Тропический шторм «Шахин», обрушившийся на столицу Омана в октябре

Спасение коров из затопленных сараев в канадском Абботсфорде: ливни вызвали оползни и наводнения в ноябре

Девушка сушит вещи на дереве, так как осталась без дома после тайфуна «Раи» на Филиппинах в декабре

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Метки: в мире   люди   планета   природа   стихия   фото   
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stabskapitan 38 минут назад
Автор, а каким боком землетрясения и вулканы к "глобальному потеплению" или "изменению климата"? И кстати ежегодные Карибские ураганы ну никак не современность.
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