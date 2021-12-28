17 печальных фото, как в 2021 году бушевала стихия во всех уголках земного шара

Пожары в Калифорнии почти стали нормой, как и землетрясения в Индонезии: эти фотографии запечатлели разгул стихии по всему миру.
Экологи далеко не первый год бьют тревогу: климат планеты меняется с невероятной скоростью. И прогнозируют в связи с этим настоящие стихийные катастрофы. Осенью в Глазго прошел саммит ООН по изменению климата, на котором страны, помимо всего прочего, договорились о сокращении выбросов метана к 2030 году ― именно эти выбросы и винят в глобальном потеплении. А глобальное потепление уже вовсю идет.
Но все-таки экологи не считают действия правительств достаточно правдивыми: так Climate Action Tracker провел исследование, что если человечество дальше будет все так же безответственно относиться к своей деятельности, то к концу столетия средняя температура на планете поднимется на 2,4 градуса. В целом этот прогноз лучше, чем прогнозы шестилетней давности: на саммите 2015 года говорилось о катастрофических 3,5 градуса Цельсия. Однако все-таки исследователи призывают сократить вредные выбросы, чтобы к 2100 году максимальный показатель поднятия температуры составил 1,5 градуса. Иначе наш мир никогда не будет прежним, и уже есть тревожные звоночки: только посмотрите, как в этом году разбушевалась стихия.
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