Киллер не смог застрелить мужчину из-за заклинившего пистолета

Камера наблюдения, установленная на одной из улиц Колумбии, запечатлела несколько секунд из жизни мужчины, которые чуть не стали для него последними. К герою видео подошёл неизвестный и попытался застрелить его.
13 июля видеокамера наружного наблюдения, установленная в оживлённом районе подрегиона Ураба (департамент Антьокия, Колумбия) запечатлела попытку ликвидации местного бизнесмена в исполнении киллера.
Неизвестный преступник подошёл к своей жертве сзади и дважды попытался произвести выстрелы в голову. Мужчина до последнего момента не подозревал о готовящемся на него покушении.
В итоге киллер, не на шутку испугав заказанного бизнесмена, сбежал с места преступления и был объявлен в розыск.
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