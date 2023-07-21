Киллер не смог застрелить мужчину из-за заклинившего пистолета





Неизвестный преступник подошёл к своей жертве сзади и дважды попытался произвести выстрелы в голову. Мужчина до последнего момента не подозревал о готовящемся на него покушении.

В итоге киллер, не на шутку испугав заказанного бизнесмена, сбежал с места преступления и был объявлен в розыск.