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Киллер не смог застрелить мужчину из-за заклинившего пистолета

Киллер не смог застрелить мужчину из-за заклинившего пистолета

Автор:
21 июля 2023 08:59
Сообщество : Криминал
Метки: Колумбия   в мире   киллер   криминал   люди   повезло   покушение   
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Камера наблюдения, установленная на одной из улиц Колумбии, запечатлела несколько секунд из жизни мужчины, которые чуть не стали для него последними. К герою видео подошёл неизвестный и попытался застрелить его.

13 июля видеокамера наружного наблюдения, установленная в оживлённом районе подрегиона Ураба (департамент Антьокия, Колумбия) запечатлела попытку ликвидации местного бизнесмена в исполнении киллера.


Неизвестный преступник подошёл к своей жертве сзади и дважды попытался произвести выстрелы в голову. Мужчина до последнего момента не подозревал о готовящемся на него покушении.

В итоге киллер, не на шутку испугав заказанного бизнесмена, сбежал с места преступления и был объявлен в розыск.

Источник:

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Метки: Колумбия   в мире   киллер   криминал   люди   повезло   покушение   
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849k
А.Берестенко 2 часа назад
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343
Dragon Час назад
"Стрелялся, стало быть, у нас некий помещик Кузякин. Приставил пистолет ко лбу , стрельнул - осечка! Стрельнул другой раз - осечка! Э, думает, не судьба! И точно! Продал пистолет и на радостях напился... а уж потом спьяну в сугроб упал да замёрз..."
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5k
Котэ 2 часа назад
лошара
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920
ruslan d 2 часа назад
Рядом старуха косой махнула ...
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