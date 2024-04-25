50-летняя британка убила мужа, узнав о его измене

Тело мужчины нашли четыре месяца спустя - оно лежало в импровизированной могиле и было завёрнуто в плёнку, обмотано кабелями и пластиковыми пакетами. После убийства Фиона несколько месяцев использовала телефон мужа, чтобы отправлять сообщения его друзьям и родным, притворяясь, что он всё ещё жив и переехал к другой женщине. По данным полиции, сразу после убийства Фиона заказала через аккаунт мужа множество чистящих средств, новую швабру и ведро, сверхпрочные мешки для мусора, новый матрас, постельные принадлежности, одежду, картины и зеркала, а также три рулона клейкой ленты.