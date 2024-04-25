50-летняя британка убила мужа, узнав о его измене

50-летняя Фиона Бил, учительница начальных классов, зарезала своего мужа из-за его супружеских измен. По данным полиции, преступление было детально спланировано, но сама Фиона утверждает, что "потеряла над собой контроль".
50-летняя британка Фиона Бил убила своего мужа Ника, узнав, что он ей изменял. Фиона, учительница начальных классов в школе города Нортгемптон, привела супруга в спальню, намекая на секс, а затем ударила его ножом в шею. Это произошло ещё 1 ноября 2021 года, но подробности вскрываются только сейчас. Оказывается, Фиона сказала своим друзьям и родственникам, что они с мужем заболели ковидом, чтобы выиграть время и похоронить его тело в саду.
Тело мужчины нашли четыре месяца спустя - оно лежало в импровизированной могиле и было завёрнуто в плёнку, обмотано кабелями и пластиковыми пакетами. После убийства Фиона несколько месяцев использовала телефон мужа, чтобы отправлять сообщения его друзьям и родным, притворяясь, что он всё ещё жив и переехал к другой женщине. По данным полиции, сразу после убийства Фиона заказала через аккаунт мужа множество чистящих средств, новую швабру и ведро, сверхпрочные мешки для мусора, новый матрас, постельные принадлежности, одежду, картины и зеркала, а также три рулона клейкой ленты.
На следующий день Фиона заказала длинные садовые перчатки, лопату для копания из нержавеющей стали и дровяную горелку. По словам полиции, все эти шаги были явно продуманы заранее. Сама Фиона признаёт себя виновной в непредумышленном убийстве, однако, утверждает, что в тот момент "потеряла контроль над собой". Она также утверждает, что не помнит событий осени 2021 года, что, по словам полиции - очередная ложь в попытках избежать осуждения за убийство.
По официальной версии, Фиона убила мужа, узнав о его измене. По данным полиции, у супруга Фионы действительно были романы на стороне, и он даже уезжал из дома - но затем супруги помирились и продолжили жить вместе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Короче, он её тупо заябал