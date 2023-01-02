Американец хотел остаться в Северной Корее, но поплатился за это

После получения приговора Миллер посчитал свое путешествие "ошибкой". Он также призвал правительство США помочь с его освобождением - хотя изначально просил убежища и отказывался связываться со своим правительством. "Я контролировал ситуацию, знал о рисках и последствиях. Чувствую вину за это преступление. Это действительно было преступление. Я потратил впустую много времени северокорейцев и американцев - всех, кто всё это время занимался моим делом," - сказал Миллер.