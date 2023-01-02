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Американец хотел остаться в Северной Корее, но поплатился за это

Американец хотел остаться в Северной Корее, но поплатился за это

Автор:
02 января 2023 15:15
Сообщество : Истории
Метки: Корея   Северная Корея   американцы   в мире   истории   кндр   криминал   люди   фото   
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В Северной Корее арестовали 33-летнего американца. Во время въезда в страну парень порвал свою туристическую визу, заявив, что хочет здесь остаться и просит убежища. Но всё пошло немного не так, как он ожидал.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Корея   Северная Корея   американцы   в мире   истории   кндр   криминал   люди   фото   
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22  комментария
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3k
bgv 2 часа назад
о!
после отстрела корейцами новых ракет активизировались истории про "жестокий и бесчеловечный режим КНДР".
А я еще помню, как тоже самое писали про СССР. Слово в слово.
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31k
Юр21 11 минут назад
Писдёж какой то! Автор сам сочинил или такую фигню готовую вручили?
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4k
Убийца Прохиндеев 19 минут назад
Заказной пи*деж
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391
Flint Полчаса назад
Если человек бежит из Штатов, что-бы получить убежище - он побежит скорее всего в Канаду, ну может Аргентину. НО что бы американец в Северную Корею решил вот так добровольно свалить - не поверю) Ещё бы написали что он из Штатов в Латвию решил перехать и там скрываться :D
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4k
TOROID Полчаса назад
Придурок
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6k
Нестерин Сергей 37 минут назад
Пока КНДР не прогнётся под сами знаем кого, эти сказки так и будут появляться.
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127
Мирлан Дононбаев 49 минут назад
---Так зачем же он приехал в КНДР? По словам парня, он просто хотел увидеть Северную Корею за рамками представлений среднестатистического туриста----
_________________________
Ну, в принципе, что хотел, то и получил...
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40k
Сергей 51 минуту назад
Он был прав!
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9k
Roy Batty 56 минут назад
На харде пошёл
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0
Евгений Roy Batty Полчаса назад
на nightmare уж тогда))))
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76
Мандалай Иванович Час назад
Автор фантазер, этот американец был обвинен в шпионаже и ни какой визы не рвал и убежища не просил. Об этом полно информации в интернете....
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2k
poбт Час назад
читаешь
чувствуешь явный 3.14здеж
политического убежища он просил от чего, он что капитолий штурмовал?
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12k
Кыся 2 часа назад
А вполне официально и легально попросить убежища он не пробовал?
Думаю, заявление примут, его на время в какой-нибудь лагерь отправят, насмотрится вдоволь. Ну а дальше как повезет. Смотря что еще называть "повезет" - выпустят или обратно отправят.
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16k
Bill 2 часа назад
Статья 64 УК КНДР - Саботаж.
"Чувствую вину за это преступление. Это действительно было преступление."
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Лошара убогий. Нужно было его расстрелять из гранатомета.
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9k
Летучий Мыш 2 часа назад
Визу он порвал, а че паспорт американский не порвал да предварительно из гражданства не вышел?
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