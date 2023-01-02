Американец хотел остаться в Северной Корее, но поплатился за это

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В Северной Корее арестовали 33-летнего американца. Во время въезда в страну парень порвал свою туристическую визу, заявив, что хочет здесь остаться и просит убежища. Но всё пошло немного не так, как он ожидал.
33-летний житель американского штата Калифорния по имени Мэтью Тодд Миллер ещё в 2014 году отправился в Северную Корею, и прямо в аэропорту порвал туристическую визу. Парень сразу ясно дал понять, что сделал это намеренно - и объяснил это тем, что просит политического убежища в попытке остаться в стране. Его арестовали за "недисциплинированное поведение", однако вскоре обвинения против него усилились.
Позже Миллера также обвинили во враждебных действиях против КНДР. У него обнаружили записную книжку, в которой, как утверждало государственное Центральное информационное агентство, содержались различные враждебные "признания". Его посчитали хакером, который владеет секретной военной информацией и намеревается "убрать американских военных в Южной Корее". Верховный суд КНДР постановил, что Миллер "совершил враждебные по отношению к КНДР действия, въехав на территорию страны под видом туриста".
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Парня обвинили в актах шпионажа по статье 64 уголовного кодекса Северной Кореи, и приговорили к шести годам каторжных работ. Миллер также провел почти полгода под стражей до вынесения ему обвинительного приговора, отказавшись лететь обратно в США. Так зачем же он приехал в КНДР? По словам парня, он просто хотел увидеть Северную Корею за рамками представлений среднестатистического туриста, и поближе пообщаться с местными жителями - политических целей у него якобы не было.
"Я приехал сюда не для того, чтобы передавать секретную информацию или что-то подобное. Я просто хотел встретиться с северокорейцами, и задать интересующие меня вопросы. Я хотел общаться с людьми, а не подвергать сомнению правительство или политику. У меня нет каких-то скрытых целей. Это была не политическая поездка," - сказал парень изданию NK News.
После получения приговора Миллер посчитал свое путешествие "ошибкой". Он также призвал правительство США помочь с его освобождением - хотя изначально просил убежища и отказывался связываться со своим правительством. "Я контролировал ситуацию, знал о рисках и последствиях. Чувствую вину за это преступление. Это действительно было преступление. Я потратил впустую много времени северокорейцев и американцев - всех, кто всё это время занимался моим делом," - сказал Миллер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А я еще помню, как тоже самое писали про СССР. Слово в слово.
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Ну, в принципе, что хотел, то и получил...
политического убежища он просил от чего, он что капитолий штурмовал?
Думаю, заявление примут, его на время в какой-нибудь лагерь отправят, насмотрится вдоволь. Ну а дальше как повезет. Смотря что еще называть "повезет" - выпустят или обратно отправят.
"Чувствую вину за это преступление. Это действительно было преступление."