1 факт = 1 лайк: девушка рассказала о 17 годах жизни на острове в Тихом океане

- Лошади. По нашему поселку спокойно бродят лошади. Заглядывают в окна школы, переходят дорогу в неположенном месте и, самое противное, не дают себя гладить.

- На острове нет ядовитых змей, зато есть ядовитые тарантулы. Добро пожаловать.



- Совсем забыла сказать, что, если запутаетесь в водорослях, выбираться вам надо как можно быстрее. Что-о-о? Вы никогда не слышали о морских блохах? Кстати, тарантулы живут как раз на побережье. Это так, к слову.



- На дорогах у нас очень строгая таможня. Нужно заплатить целую печеньку! Лисам, которые очень любят выходить на дорогу и в любое другое место, где есть люди. Возмутительно!



- У нас нет голубей. Вместо них — чайки, делящие территорию с воронами. А потом приходит тихоокеанский орлан, достигающий 105 см в длину, говорит: «Я здесь батька» — и утаскивает небольшого тюленя. Серьезно, эти твари огромные.



- На острове медведи могут вообще не ложиться в спячку, потому что другой климат, реки не замерзают и рыба есть. Если рыбы мало, медведи выходят в поселок. Ходят мимо детского сада, площадок, магазинов, идут на рыбокомбинат. Страшно.



- Наши рыбки, когда идут нереститься, плывут вверх по течению, прыгая через маленькие водопадики. Знаете, очень неприятно, когда ты хочешь искупнуться в речке, а в твое убитое метелью и градом лицо прилетает рыба. Безобразие!



- Иногда, когда вы купаетесь рядом с берегом, земля может уйти прямо из-под ваших ног! Ой! Это не земля, а камбала! Вы наступили на плоскую рыбку! Какой конфуз..