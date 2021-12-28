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1 факт = 1 лайк: девушка рассказала о 17 годах жизни на острове в Тихом океане

1 факт = 1 лайк: девушка рассказала о 17 годах жизни на острове в Тихом океане (11 фото)

Автор:
28 декабря 2021 16:27
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   история   тихий океан   
1317
11
"Я 17 лет провела на маленьком островке в тихом океане. Могу рассказать много чего интересного о жизни в сейсмоопасной зоне",- написала пользовательница Твиттера, и ее тред стал одним из самых интересных в этой соцсети.
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Метки: Жизнь   история   тихий океан   
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6  комментариев
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6k
Горец Ю 2 часа назад
Милкис, кукса, попойжуй... Считает до 10 на бусурманском - чем не итурупский язык?)))
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1k
Игорь 3 минуты назад
Хрен вам, а не эту красоту, чурки 3.14здоглазые
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402
whyicannotremovemyprofile Полчаса назад
красиво... даже поискал стоимость тура, от 80тр без авиаперелёта
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5k
a_komolow Час назад
У меня от текста глаз дёргаться начал!
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Кросивое..
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25k
Федор 2 часа назад
Супер! Я однозначно пожил бы там! А интересно как там с работой и на чем зарабатывают местные, что с ценами?
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