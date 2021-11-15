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Как жители Лондона справлялись с пеклом в «Самое жаркое лето в истории»

Как жители Лондона справлялись с пеклом в «Самое жаркое лето в истории» (14 фото)

Автор:
15 ноября 2021 14:10
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   жара   интересное   история   лондон   реалфишки   фото   фотографии   
2254
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«Самое жаркое лето в истории» случалось в Британии в 1906, 1911, 1955 и 1976 году. Каждый раз жители Лондона утверждали, что хуже лета не было со времён Тюдоров. Газеты того времени пестрили заголовками: «Жарче, чем в Испании», «Жарче, чем в Майами», «Жарче, чем в аду».

В сильную жару жители Лондона массово покидали работу, бросались под тень деревьев, купались в фонтанах и озёрах. Кто-то даже спал на улице, потому что в домах было невыносимо жарко. В те дни больше всех работали разносчики льда, пожарные, поливающие жителей водой и фотографы, снимающие жителей Лондона, изнывающих от жары.

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Метки: Жизнь   жара   интересное   история   лондон   реалфишки   фото   фотографии   
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12  комментариев
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25k
Vazari 2 часа назад
Школота, Одри Хепберн слева.
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Геннадьич 20 минут назад
В жару ходить в костюмах тройках и накрываться книжкой от солнца - так себе идея.
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19k
Will2006 39 минут назад
Я один зашел из-за заглавного фото?
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9k
Vacony Час назад
последняя это просто красиво...
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441
Собака 2 часа назад
Ну и сколько градусов было?
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575
голландец 2 часа назад
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