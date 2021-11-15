Как жители Лондона справлялись с пеклом в «Самое жаркое лето в истории»

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«Самое жаркое лето в истории» случалось в Британии в 1906, 1911, 1955 и 1976 году. Каждый раз жители Лондона утверждали, что хуже лета не было со времён Тюдоров. Газеты того времени пестрили заголовками: «Жарче, чем в Испании», «Жарче, чем в Майами», «Жарче, чем в аду».
В сильную жару жители Лондона массово покидали работу, бросались под тень деревьев, купались в фонтанах и озёрах. Кто-то даже спал на улице, потому что в домах было невыносимо жарко. В те дни больше всех работали разносчики льда, пожарные, поливающие жителей водой и фотографы, снимающие жителей Лондона, изнывающих от жары.
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28 июня 1949 года. Актрисы спектакля «Соус тартар» охлаждаются на глыбе льды. Справа - Одри Хепберн
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Метки: Жизнь жара интересное история лондон реалфишки фото фотографии
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