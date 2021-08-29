Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране

Перед вами пост ностальгии и воспоминаний молодости. В то время не было телефонов с фотокамерами, соответственно, не было и большого количество снимков. В связи с этим, сейчас каждый новый оцифрованный кадр советского прошлого - это целое событие.

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1. Гайдай и Миронов на съемках фильма "Бриллиантовая рука", 1968 год 0 Источник:

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2. Антивоенная пропаганда в пионерском лагере "Океан", 1987 год 0 Источник:

3. Детство без интернета, 1973 год 0 Источник:

4. Тюмень, 1989 год 0 Источник:

5. Собор Святого Николая в Бобруйские, СССР. С 1967 данное здание использовалось в качестве общественного бассейна 0 Источник:

6. Похороны Брежнева. Москва, ноябрь 1982 год 0 Источник:

7. Кадр из Центрального диспетчерского управления Единой энергетической системы СССР. Москва, 1972 год 0 Источник:

8. Юрий Гагарин с дочерьми Галей и Леной, а также Ирой Комаровой, в преддверии 1965 года 0 Источник:

9. Постановочное фото счастливой советской семьи, 1968 год 0 Источник:

10. МКАД образца 1984 года (еще до реконструкции) 0 Источник:

11. Отбор участниц конкурса красоты представителями райкома комсомола, 1988 год 0 Источник:

12. Презентация ВАЗ-2101 на Британском международном автосалоне в 1980 году 0 Источник:

13. Международный рок-фестиваль в Москве, 1989 год 0 Источник:

14. Подготовка к съемкам фильма "Джентельмены удачи", 1971 год 0 Источник:

15. Майк Тайсон и советские пионеры. Москва, 1988 год 0 Источник:

16. Грустная продавщица на фоне опустевших прилавков во время товарного дефицита. Москва, февраль 1988 года 0 Источник:

17. Вячеслав Бутусов на защите дипломного проекта в Свердловском архитектурном институте, 1984 год 0 Источник: