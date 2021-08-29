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Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране

Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране (19 фото)

Автор:
29 августа 2021 13:02
Сообщество : СССР
Метки: Пионер   СССР   брежнев   гагарин   жизнь   история   россия. ностальгия   
2805
19
Перед вами пост ностальгии и воспоминаний молодости. В то время не было телефонов с фотокамерами, соответственно, не было и большого количество снимков. В связи с этим, сейчас каждый новый оцифрованный кадр советского прошлого - это целое событие.
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Метки: Пионер   СССР   брежнев   гагарин   жизнь   история   россия. ностальгия   
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8  комментариев
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44k
zloykoyot 54 минуты назад
Бриллиантовую руку снимали не 86 году, автор.
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Ваня 17 минут назад
на 8-й, библиотека шикарная, поскольку книги это знание, а знание это сила...
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1k
Roman 18 минут назад
)) На каблуках да по новой машине. За это и сейчас среднестатистический автолюбитель по голове не погладит, а в советское время выпорол бы.
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4k
Subic Полчаса назад
Я не знаю у кого (в не зависимости от принадлежности к любой конфессии или не принадлежности вообще) может вызывать "теплые чувства" фотография бассейна обустроенного в храме. Представьте сколько человек здесь (до закрытия храма) было отпето, крещено, повенчано. Сколько сокровенных молитв, мыслей, надежд пронесено прихожанами под этими сводами. "Намоленное место" это не пустой звук. Ну был и был бассейн, сейчас храм восстановлен и действует.
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−28
чинарик Полчаса назад
Похороны Брежнева. Москва, ноябрь 1982 года -
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