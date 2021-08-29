Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране

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Перед вами пост ностальгии и воспоминаний молодости. В то время не было телефонов с фотокамерами, соответственно, не было и большого количество снимков. В связи с этим, сейчас каждый новый оцифрованный кадр советского прошлого - это целое событие.
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5. Собор Святого Николая в Бобруйские, СССР. С 1967 данное здание использовалось в качестве общественного бассейна
7. Кадр из Центрального диспетчерского управления Единой энергетической системы СССР. Москва, 1972 год
16. Грустная продавщица на фоне опустевших прилавков во время товарного дефицита. Москва, февраль 1988 года
17. Вячеслав Бутусов на защите дипломного проекта в Свердловском архитектурном институте, 1984 год
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