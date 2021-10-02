Михаил Евдокимов: роман с темнокожей моделью, внебрачные дети и загадочная гибель





Он окончил сельскую школу в Алтайском крае, отучился на балалаечника в Барнауле, после работал на местном моторном заводе и в столовой, отслужил в армии в строительной части под Нижним Тагилом.





Сибирский парень всегда мечтал о сцене и упорно шёл к своей цели. Уже в двадцать с небольшим Евдокимов был худруком сельского дома культуры, где делал первые попытки реализовать свой творческий потенциал. Когда удалось поступить в Новосибирский институт торговли, Миша сразу же записался в ряды КВНщиков и возглавил студенческую команду. Однако оставаться в Новосибирске амбициозный парень не планировал: бросил учёбу и уехал покорять столицу.