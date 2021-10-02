Михаил Евдокимов: роман с темнокожей моделью, внебрачные дети и загадочная гибель

Будущий артист появился на свет в Новокузнецке в простой рабочей семье. Отец трудился на заводах по всей Сибири, мать работала в шахте, но после несчастного случая получила травму ног и стала домохозяйкой. Детство Михаила прошло в окружении трёх братьев и трёх сестёр.
Он окончил сельскую школу в Алтайском крае, отучился на балалаечника в Барнауле, после работал на местном моторном заводе и в столовой, отслужил в армии в строительной части под Нижним Тагилом.
Сибирский парень всегда мечтал о сцене и упорно шёл к своей цели. Уже в двадцать с небольшим Евдокимов был худруком сельского дома культуры, где делал первые попытки реализовать свой творческий потенциал. Когда удалось поступить в Новосибирский институт торговли, Миша сразу же записался в ряды КВНщиков и возглавил студенческую команду. Однако оставаться в Новосибирске амбициозный парень не планировал: бросил учёбу и уехал покорять столицу.
Поступить в Московское эстрадно-цирковое училище не удалось, но Евдокимов не отчаивался: потихоньку начал выступать с комедийными зарисовками. Вскоре талантливого юмориста пригласили в качестве артиста разговорного жанра в Московскую филармонию, а затем в Москонцерт. Широкая известность пришла к Евдокимову, когда он стал участником телепередачи «Вокруг смеха», где пародировал известных артистов и выступал с номерами собственного сочинения. Его монолог «После бани» моментально разошёлся на цитаты: «сам не красный, а морда красная», «ой, не знаю, чё рассказывать», «иду, никого не трогаю»...
Карьера Михаила Евдокимова шла в гору, удача была на его стороне, он наконец занимался любимым делом. Он окончил факультет режиссёров эстрады ГИТИСа и открыл собственный театр, появился в популярных фильмах «Не валяй дурака», «Не послать ли нам гонца?», «Старые клячи», вёл авторские телепередачи «С лёгким паром!», «Михаил Евдокимов в кругу друзей», «Не скуЧАЙ!», «Надо жить», выпустил несколько компакт-дисков с песнями в своём исполнении, озвучил Шефа в мультфильме «Следствие ведут Колобки».
На пике популярности Евдокимов решил попробовать себя в совершенно новом деле: баллотироваться на пост главы родного Алтайского края. Оппоненты артиста недооценили, а вот избирателям образ «честного мужика из народа» попал в самое сердце. Неожиданно для самого себя Евдокимов выиграл выборы и с головой окунулся в политику, в которой не слишком хорошо разбирался. Его называли «русским Шварценеггером» по аналогии с новоизбранным губернатором Калифорнии и просто «народным губернатором». На своём посту Евдокимов руководствовался собственными принципами: начал непримиримую борьбу с коррупцией и социальным неравенством, считал своим долгом помочь всем жителям Алтайского края, который называл лучшим местом на земле. По сей день неофициальным гимном региона считается написанная Евдокимовым песня «Алтай»: «Горами, лугами, озёрами встаёт предо мною Алтай. Лесами, степными просторами богат и красив этот край...»
Однако принципиальный Евдокимов слишком плохо знал правила игры. С первых же дней своего губернаторства он стал неудобным руководителем для местного бизнеса и политических и элит — на компромиссы не шёл, договариваться не умел. Очень скоро Евдокимову стали поступать угрозы от недоброжелателей, так что он вынужден был каждый месяц менять номера. Роковым для артиста стало 7 августа 2005 года: его автомобиль попал в страшное ДТП, в результате которого водитель, охранник и сам 47-летний губернатор скончались на месте. После трагедии ходило много слухов: избиратели и поклонники Евдокимова были уверены, что авария была подстроена, однако по версии следствия это была случайность.
В той аварии выжил лишь один человек — супруга Михаила Евдокимова Галина. С ней актёр познакомился ещё в годы службы в армии, прожил вместе больше 25 лет и воспитал дочь Анну. В тот страшный день Галина находилась на заднем сиденье и получила несколько переломов, но гораздо сильнее оказалась травма моральная. А впереди её ждало ещё больше разочарований. Вскоре после гибели артиста в прессу просочились слухи о его внебрачных детях, о которых жена даже не догадывалась.
Свою вторую избранницу Надежду Жаркову Михаил Евдокимов знал с самого детства. Когда спустя много лет они встретились на концерте, между ними вспыхнула искра. Михаил перевёз Надю в Москву и устроил к себе костюмершей, чтобы она могла сопровождать его на гастролях. О том, что никогда не бросит семью, актёр заявил сразу, но при этом сумел уговорить Надежду родить ему вторую дочь Анастасию. Однако вскоре после радостного события в жизни Евдокимова появилась новая любовь.
Ею стала темнокожая модель Инна Белова, которая была младше на 22 года. За год до гибели артиста девушка подарила ему сына Даниила. Уже после смерти Михаила Евдокимова все его женщины встретились, чтобы почтить его память. Взаимных обид у них не осталось, ведь, по словам Галины Евдокимовой, «прошлого не вернуть, наш Миша давно на небесах, делить нам больше нечего».
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Понравилось25
А по сути-то был как все со своими скелетами.
И доездился.