7 выживших пассажиров печально известного «Титаника»: как сложилась их жизнь

Как известно, роскошное судно «Титаник», покорившее всех своей мощью и красотой, потонуло в океанических водах, погубив огромное количество своих пассажиров. Однако даже те, кому удалось спастись, всю последующую жизнь помнили о произошедшем.
Многим из них так и не удалось до конца оправиться от пережитого, настолько сильной была их психологическая травма.
Гувернантка Элизабет Шутс
Так, к примеру, одной из свидетельниц страшной ночи 14 апреля 1912 года была 40-летняя Элизабет Шутс. На борт она попала случайно в качестве гувернантки. Она была в числе тех, кто покинул каюты сразу после столкновения с айсбергом. Элизабет была в шоке от поведения людей на шлюпке. Делясь воспоминаниями, она рассказывает, что все были сильно напуганы, действовали хаотично и не переставали паниковать. До того времени, как они были обнаружены спасательной «Карпатией», люди постоянно пытались что-то предпринять. Страшным фоном трагедии стали крики людей, оказавшихся в воде. В это время Элизабет думала только о том, зачем именитому судну нужна была такая невообразимая роскошь, если при этом на нем даже нет необходимого числа спасательных средств для пассажиров.
Служанка Лаура Франкателл
Она оказалась на злополучном корабле в качестве прислуги леди Дафф-Гордон и ее супруга. Женщина тридцати лет была обычной горничной, но стала той счастливицей, которую спасли. Она не могла поверить в то, что выжила, даже когда ее приняли на «Карпатию».
Профессор Лоуренс Бизли
Англичанин попал на лайнер в надежде повидать своего брата. Молодой вдовец тогда не решился взять в плавание своего маленького сына, и позже крайне обрадовался этому. Все свои переживания он описал в мемуарах «Гибель "Титаника"». В них он дал подробные инструкции, что необходимо, чтобы подобное никогда больше не повторилось.
Бизнесмен Брюс Исмей
Председатель правления White Star долгое время после трагедии подвергался общественному осуждению. Пресса активно обвиняла его в том, что он сел в шлюпку, предназначенную для женщин и детей. В конечном итоге мужчина, хоть и пережил катастрофу, но отошел от дел и стал затворником.
Девочке по имени Ева Харт
Малышке было всего 7 лет, когда она потеряла своего папу в плавании на «Титанике». Однако, несмотря на трагедию, она активно путешествовала и не считала, что нужно жить прошлыми страхами.
«Непотопляемая Молли»
Американская светская львица Молли Браун нашла всеобщее признание после катастрофы. Благодаря рассказам свидетелей все узнали о том, что именно она помогла погрузить всех спасшихся на шлюпки. Смелая женщина несколько раз возвращала свою лодку за оставшимися в воде людьми.
Сэр Космо и леди Люси Дафф-Гордон
Эта известная супружеская чета тоже была спасена. Однако главу семейства обвинили в том, что богач не придерживался правила «сначала женщины и дети» и первым залез в шлюпку № 1. Более того, по слухам, состоятельный мужчина дал взятку экипажу, и вместо 40 мест в их спасательном судне была занята только дюжина.
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