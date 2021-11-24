7 выживших пассажиров печально известного «Титаника»: как сложилась их жизнь

Многим из них так и не удалось до конца оправиться от пережитого, настолько сильной была их психологическая травма.

Гувернантка Элизабет Шутс

Так, к примеру, одной из свидетельниц страшной ночи 14 апреля 1912 года была 40-летняя Элизабет Шутс. На борт она попала случайно в качестве гувернантки. Она была в числе тех, кто покинул каюты сразу после столкновения с айсбергом. Элизабет была в шоке от поведения людей на шлюпке. Делясь воспоминаниями, она рассказывает, что все были сильно напуганы, действовали хаотично и не переставали паниковать. До того времени, как они были обнаружены спасательной «Карпатией», люди постоянно пытались что-то предпринять. Страшным фоном трагедии стали крики людей, оказавшихся в воде. В это время Элизабет думала только о том, зачем именитому судну нужна была такая невообразимая роскошь, если при этом на нем даже нет необходимого числа спасательных средств для пассажиров.