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В Кузбассе российских военных обложили данью бандиты

В Кузбассе российских военных обложили данью бандиты (2 фото)

Автор:
28 декабря 2021 15:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Россия   Юрга   армия   бандиты   дань   комитет солдатских матерей   криминал   
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Военная прокуратура и СК проверят факты вымогательства денег с российских военных со стороны криминала и этнических преступных группировок в городе Юрга Кемеровской области.

Новая форма "дедовщины" сформировалась в армии РФ: теперь в качестве «дедов» выступают не старослужащие, а гражданские лица, проживающие в населенных пунктах близ военных частей. Местные объединяются в группы и шантажом и угрозами вымогают деньги у контрактников.

Именно такая абсурдная ситуация сложилась в городе Юрга Кемеровской области. Там вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, с которых ежемесячно получали до 300-400 тысяч рублей, - пишет URA.ru. Деньги бандитам платят как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии.

"Военная часть в Юрге пользуется дурной славой в армейской среде. По словам одного из военных, прослужившего здесь шесть лет, отправка туда среди контрактников считается ссылкой, а саму часть прозвали проклятым местом", - пишет агентство EurAsia Daily, - "В городе поборами занимаются многие местные жители — от представителей криминалитета до этнических группировок".

Глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлана Голуб оценивает ситуацию в Юрге как катастрофическую: "Военнослужащим угрожают, шантажируют, применяют силу. Из-за безнаказанности местного криминалитета, контрактники вынуждены уходить со службы или молча принимать условия".

Методы отъема денег использовались самые разные - от шантажа до угроз. Тех, кто платить "дань" не соглашался, избивали, врывались в квартиры, увозили на окраину города и издевались.

По словам Светланы Голуб, система поборов с военнослужащих укоренилась во многих регионах России. Например, на контрактниках наживается криминалитет в Улан-Удэ и других частях Забайкальского края. Известны резонансные случаи вымогательства в Приморском крае. В 2019 году силами ФСБ была разгромлена этническая группировка, которая на протяжении нескольких лет грабила и вымогала деньги у военнослужащих Челябинской области. Аналогичные инциденты имели место в Уссурийске и даже далеком Фокине, где базируется Тихоокеанский флот РФ.

Она также подчеркнула, что благодаря нескольким пострадавшим, которые обратились в полицию, преступников арестовали и возбудили уголовное дело. Но после нескольких месяцев в СИЗО один из лидеров группы — местный житель деревни Зимник, тувинец Мударис Тартыков — был выпущен на свободу.

Как сообщает МК, Тартыков снова разъезжает по улицам города на своей тонированной машине без номеров на виду у местных представителей ГИБДД. Более того, по словам одной из женщин, он уже явился в ту самую воинскую часть - к кому и зачем пока не ясно. Вероятно, чтобы оказать давление на своих жертв, демонстрируя им, что снова на свободе.

«Вымогательство с контрактников на дальних гарнизонах — типичная картина для РФ. Криминалитет обкладывает данью военнослужащих. Картинка типичная — ждут прямо возле КПП в день получки, угрожают расправой, шантажируют, а могут и голову проломить. Сами же контрактники боятся идти в правоохранительные органы, боятся, чтобы их снимали во время передачи денег, опасаются за свои семьи», — добавляет экс-пресс-секретарь Минобороны РФ, журналист Виктор Баранец.

"Мы будем сигнализировать в главную военную прокуратуру, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Это же просто беспредел. Такое впечатление, что в Юрге вообще нет власти, а военном гарнизоне главенствует мафия. Я надеюсь, что нас услышат у министра обороны и в администрации президента», — заявил Баранец в эфире «Радио КП».

После появления громкой истории в СМИ военная прокуратура и СК проверят факты вымогательства денег с российских военных со стороны криминала и этнических преступных группировок.

Надеемся, у правоохранительных органов возникнут очень интересные вопросы к властям Кузбасса.

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Метки: Россия   Юрга   армия   бандиты   дань   комитет солдатских матерей   криминал   
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197
<name> Час назад
позорище
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−66
Нурик Нуриков 3 минуты назад
Менты черти на вызовы выезжать боятся, солдаты чмошники что там в России пргисходит.
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10k
harlamov 7 минут назад
А что все удивляются? Это и есть капитализм, о прелестях которого нам с утра до вечера ссут в уши... А мы чем от этих солдат отличаемся?
Давно понятно, что нет у нас государственной власти. Есть бандиты и чиновники у них на подхвате. Как в 90-е началось, так и продолжается. Только сейчас немного задрапировали это все скрепами и "решительным" президентом.
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1k
elf3399 11 минут назад
приплыли...
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14k
vikklu 15 минут назад
Чё, уже и армия всё?
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9k
кот базилий 15 минут назад
Такое в 90-х было , а в "дружественных" республиках офицеров били на улице среди бела дня безнаказанно. Верю.
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30
Александра 19 минут назад
Что-то не складывается в логическую цепь. Да и форма так-то.. не наша))
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309k
Adat 22 минуты назад
Лично я в такое не верю, не верю в масштабы написанного. По мне так это бред.
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2k
Карагандинская Полиграфия Полчаса назад
Я чего то не понимаю....
"Картинка типичная ждут прямо возле КПП"(с) на КПП обычно наряд таких же контрактников.
"лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии"(с) еще в Союзе не всякий рисковал наезжать на афганца-интернационалиста...
"бандитам платят как сержанты, так и офицеры"(с) и никому из них не пришло в голову провести в городке учения?...
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2k
Ramzzay Полчаса назад
Бред либерастический
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19k
sanchesS80 Полчаса назад
Очень уж вбросом попахивает. Тем более что контрактники это не призывники - у них прав то побольше.
Если правда, то неужели на несколько лет на найдётся хоть один "Шамсутдинов", который бы психанул да всех положил?
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11k
Александр Полчаса назад
Ссылка на телеграмм канал, не, ну в телеграмм то врать не могут.
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15k
Михаил Гривин Полчаса назад
Звучит как бред. Я просто знаю, как трудно вояку привлечь к уголовной ответственности, если он что-то совершит "за забором" и потому сомневаюсь, что их могут вот так вот прессовать. С их-то безнаказанностью!
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24
Никита Казанцев Полчаса назад
Ет полный песец Вояки себя не в состоянии защитить че о стране говорить А карлик все на ната планирует нападать !
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123
Edunchik Полчаса назад
Туда бы чеченских служащих...
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
1. Что-то,как-то, не вызывает доверия источники.
2. Если это так, а что делал особист?
3. Один сигнал в ФСБ и эта бадяга бы закончилась. Звонить было некому?
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6k
Bartello Полчаса назад
Если людей с оружием, при погонах обложили данью - то это уже не армия. Погоны сдать, знамя - в шкаф и по домам.
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1k
VenomSnake Полчаса назад
Когда там омерику завоевывать будем ? :DDD
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2k
Чучело Мяучело 36 минут назад
Чета попахивает киздежом
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2k
Хрюн 37 минут назад
А это часом не п@здёжь ? В былые времена на военного наехать очень дорого могло обойтись.
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6k
Андрей Крылов 38 минут назад
Если эот правда, то надо сажать как вымогателей, так и командирова воинских частей. Эот - озор ище дикое! Но не уверен, что всё написанное правда. нынче брехни на нашу армию очень много. Как вообще можно шантажировать военных бандитами? Ну, не конкретно каког-то (мало ли почему) а систему? Тут что-то явно не договорили.
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