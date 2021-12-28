В Кузбассе российских военных обложили данью бандиты

Новая форма "дедовщины" сформировалась в армии РФ: теперь в качестве «дедов» выступают не старослужащие, а гражданские лица, проживающие в населенных пунктах близ военных частей. Местные объединяются в группы и шантажом и угрозами вымогают деньги у контрактников.

Именно такая абсурдная ситуация сложилась в городе Юрга Кемеровской области. Там вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, с которых ежемесячно получали до 300-400 тысяч рублей, - пишет URA.ru. Деньги бандитам платят как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии.

"Военная часть в Юрге пользуется дурной славой в армейской среде. По словам одного из военных, прослужившего здесь шесть лет, отправка туда среди контрактников считается ссылкой, а саму часть прозвали проклятым местом", - пишет агентство EurAsia Daily, - "В городе поборами занимаются многие местные жители — от представителей криминалитета до этнических группировок".

Глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлана Голуб оценивает ситуацию в Юрге как катастрофическую: "Военнослужащим угрожают, шантажируют, применяют силу. Из-за безнаказанности местного криминалитета, контрактники вынуждены уходить со службы или молча принимать условия".

Методы отъема денег использовались самые разные - от шантажа до угроз. Тех, кто платить "дань" не соглашался, избивали, врывались в квартиры, увозили на окраину города и издевались.

По словам Светланы Голуб, система поборов с военнослужащих укоренилась во многих регионах России. Например, на контрактниках наживается криминалитет в Улан-Удэ и других частях Забайкальского края. Известны резонансные случаи вымогательства в Приморском крае. В 2019 году силами ФСБ была разгромлена этническая группировка, которая на протяжении нескольких лет грабила и вымогала деньги у военнослужащих Челябинской области. Аналогичные инциденты имели место в Уссурийске и даже далеком Фокине, где базируется Тихоокеанский флот РФ.

Она также подчеркнула, что благодаря нескольким пострадавшим, которые обратились в полицию, преступников арестовали и возбудили уголовное дело. Но после нескольких месяцев в СИЗО один из лидеров группы — местный житель деревни Зимник, тувинец Мударис Тартыков — был выпущен на свободу.

Как сообщает МК, Тартыков снова разъезжает по улицам города на своей тонированной машине без номеров на виду у местных представителей ГИБДД. Более того, по словам одной из женщин, он уже явился в ту самую воинскую часть - к кому и зачем пока не ясно. Вероятно, чтобы оказать давление на своих жертв, демонстрируя им, что снова на свободе.

«Вымогательство с контрактников на дальних гарнизонах — типичная картина для РФ. Криминалитет обкладывает данью военнослужащих. Картинка типичная — ждут прямо возле КПП в день получки, угрожают расправой, шантажируют, а могут и голову проломить. Сами же контрактники боятся идти в правоохранительные органы, боятся, чтобы их снимали во время передачи денег, опасаются за свои семьи», — добавляет экс-пресс-секретарь Минобороны РФ, журналист Виктор Баранец.

"Мы будем сигнализировать в главную военную прокуратуру, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Это же просто беспредел. Такое впечатление, что в Юрге вообще нет власти, а военном гарнизоне главенствует мафия. Я надеюсь, что нас услышат у министра обороны и в администрации президента», — заявил Баранец в эфире «Радио КП».

После появления громкой истории в СМИ военная прокуратура и СК проверят факты вымогательства денег с российских военных со стороны криминала и этнических преступных группировок.

Надеемся, у правоохранительных органов возникнут очень интересные вопросы к властям Кузбасса.