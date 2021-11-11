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Мужчина попытался вернуть жену с помощью магии и убил приятеля

Мужчина попытался вернуть жену с помощью магии и убил приятеля (3 фото)

Автор:
11 ноября 2021 16:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   криминал   магия   новости   оккультизм   
1702
3
Отчаяние вынудило жителя Красноярской области обратиться к оккультному ритуалу, для чего попросил помочь своего друга.

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Метки: Россия   жить в россии   криминал   магия   новости   оккультизм   
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17  комментариев
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47k
Albert GER 2 часа назад
так а ритуал в чем заключался?
шо он хотел отрубить топором изначально???

я к тому интересуюсь, шоб ненароком свою не вернуть...
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17k
Александр 6 минут назад
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65k
кошка Сибирская 17 минут назад
В России нет Красноярской области.
В России есть Красноярский КРАЙ блэдь!!

Сейчас географию страны в школе не преподают?
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2k
Kons 18 минут назад
Краткий пример из жизни людей, увлекающихся магией


Ну и все поняли кому и чем не надо помогать в темном и безлюдном месте за чертой города
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5k
Echo 20 минут назад
Кого он там хотел вернуть, фото в студию
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278
SHAGREEN Полчаса назад
Пи-дит он. Чувака спецом взял и топор для ритуала. Ктулху походу пробудил. Всем нам пи-да.
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164
Снежный Барс Полчаса назад
Лучше бы продал душу дьяволу звзамен на любовь жены, это надёжней там хоть контракт заключается
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1k
rider2 41 минуту назад
С этими силами шутки плохи, но не у всех разум есть, чтобы это осознать. Недавно произошёл похожий случай, тоже хотел вернуть...

"Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева задержана под Рязанью по подозрению в ритуальном убийстве. Также задержаны ее сожитель и отчим погибшего подростка Владислав Цикунов, которые были с ней в заговоре.

Тело 15-летнего Романа Федулова было найдено в четверг, 14 октября, около деревни Земенки Рязанского района. Смерть наступила от насильственных действий. Более того, на юноше были обнаружены следы попыток нарисовать ножом оккультный символ. Роман пропал 8 октября в поселке Стенькино, сообщает Telegram-канал Mash.

Цикунов во время допроса признался, что спортсменка должна была вырезать на спине подростка пентаграмму, однако во время ритуала случайно убила его. По сообщению РЕН-ТВ, обряд должен был помочь вернуть отношения отчима и матери ребенка. При обыске гаража Цикунова был обнаружен дипломат с рунами и изображениями Валькирии."
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8k
кот базилий 43 минуты назад
Это любофф, нам не понять.
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550
vijilante 53 минуты назад
Друган-то оказался с гнильцой !
Мало того что в магию не верил,сучара,так ещё кента до цугундера довёл...
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37k
Александр 55 минут назад
Классика по Гарри поттеру. Если к вам ночью в спальнб проникает огромный мужик бомжеватого вида, говорит, что вы какойто крутой маг и предлагает пройти с ним в волшебную страну... То почему бы и нет)))
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17k
nobody® 58 минут назад
Неправильно сделал. Нужно было в пентаграмме рубить товарищи. А чтобы он сошёл за жертвенного козла, приговарить: "Козёл, да как ты смеешь так о моей жене! Получай, козёл!"
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7k
КОСТЯН Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
-ШУТ- Час назад
Текст начинающего депутата Госдумы, бессмысленен и беспощаден...
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57k
pynh Час назад
В древних сказках и не такое случалось.

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