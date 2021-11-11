Мужчина попытался вернуть жену с помощью магии и убил приятеля

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Отчаяние вынудило жителя Красноярской области обратиться к оккультному ритуалу, для чего попросил помочь своего друга.
Для того, чтобы вернуться к жене, мужчине нужно было закопать их личные вещи в темном и безлюдном месте за чертой города.
Он позвал своего знакомого, чтобы тот ему помог, однако друг засомневался в эффективности этого ритуала.
Он позвал своего знакомого, чтобы тот ему помог, однако друг засомневался в эффективности этого ритуала.
Критика касалась не только самого ритуала, но и супруги мужчины, ради которой предстояло прибегнуть к оккультной магии. Перепалка мужчин привела к драке и красноярец зарубил топором своего приятеля. После чего прикрыл тело ветками и убежал.
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шо он хотел отрубить топором изначально???
я к тому интересуюсь, шоб ненароком свою не вернуть...
В России есть Красноярский КРАЙ блэдь!!
Сейчас географию страны в школе не преподают?
Ну и все поняли кому и чем не надо помогать в темном и безлюдном месте за чертой города
"Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева задержана под Рязанью по подозрению в ритуальном убийстве. Также задержаны ее сожитель и отчим погибшего подростка Владислав Цикунов, которые были с ней в заговоре.
Тело 15-летнего Романа Федулова было найдено в четверг, 14 октября, около деревни Земенки Рязанского района. Смерть наступила от насильственных действий. Более того, на юноше были обнаружены следы попыток нарисовать ножом оккультный символ. Роман пропал 8 октября в поселке Стенькино, сообщает Telegram-канал Mash.
Цикунов во время допроса признался, что спортсменка должна была вырезать на спине подростка пентаграмму, однако во время ритуала случайно убила его. По сообщению РЕН-ТВ, обряд должен был помочь вернуть отношения отчима и матери ребенка. При обыске гаража Цикунова был обнаружен дипломат с рунами и изображениями Валькирии."
Мало того что в магию не верил,сучара,так ещё кента до цугундера довёл...