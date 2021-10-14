Россия ответила на курильские претензии Японии современным оружием

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Россия провела военно-морские учения в Японском море. В ходе учений флагманский корабль "Варяг" продемонстрировал в действии свою систему ПВО, сбив выпущенные учебные ракеты своей системой противоракетной защиты. Западные наблюдатели предположили, что учения стали ответом на заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего о необходимости передать Японии Курильские острова.
Российские военные корабли продемонстрировали свою силу в Японском море после того, как новый премьер-министр Японии предъявил права на Курильские острова. Российский крейсер, флагман Тихоокеанского флота «Варяг» принял участие в учениях вместе с противолодочным эсминцем «Адмирал Трибуц» и 12 кораблями обеспечения.
Японские СМИ заявили, что часть учений проходила в «экономической зоне» Японии, и сравнили их с «приветственным посланием» новому премьер-министру Фумио Кисиде, который, едва вступив в должность, снова поднял вопрос о территориальных претензиях к Москве.
Японские СМИ заявили, что часть учений проходила в «экономической зоне» Японии, и сравнили их с «приветственным посланием» новому премьер-министру Фумио Кисиде, который, едва вступив в должность, снова поднял вопрос о территориальных претензиях к Москве.
Министерство обороны России заявило, что «Варяг» сбил 10 «высокоскоростных летающих целей» с помощью трех своих ракетных комплексов - «Форт», «Клинок» и «Оса». Видео учений показывает, как "Варяг" стреляет из своей пулеметной башни АК-630 и тяжелой артиллерийской пушки, установленной на палубе.
По словам России, учения не бли ответом на слова Кисиды. Они были «запланированными» и стали «частью заключительной проверки войск по итогам летних учебных мероприятий».
По словам России, учения не бли ответом на слова Кисиды. Они были «запланированными» и стали «частью заключительной проверки войск по итогам летних учебных мероприятий».
В настоящее время, несмотря на многочисленные попытки, спор между Россией и Японией по поводу Курильских островов пока не урегулирован. Россия неоднократно утверждала, что четыре курильских острова законно получены ею по итогам Второй мировой войны в соответствии с действующими международными нормами, и поэтому они по праву считаются российской территорией.
Япония, однако, с послевоенных времен отказывается признать решение по островам. Из-за этого спора страны до сих пор не подписали официальный мирный договор после Второй мировой. Новый премьер-министр Японии вновь поднял спорны вопрос, заявив своим министрам: «Суверенитет нашей страны распространяется на северные территории. Мы должны решить эту проблему, а не оставлять ее будущим поколениям. Правительство намерено подписать мирный договор с Россией». Но пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил на его слова, просто сказав: «Мы не согласны».
На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России «конструктивные и откровенные отношения» с Японией, но перспектива возвращения островов Токио считается международными экспертами «крайне маловероятной».
По мнению международных экспертов, Курильские острова могут стать очередной точкой напряженности в Тихом океане, регион которого сегодня крайне неспокоен. Здесь уже давно разворачивается конфликт, связанный с претензиями Китая на Тайвань. Президент Китая Си Цзиньпин пообещал «воссоединить» остров с материком, применив силу в случае необходимости.
Между тем, Северная Корея продолжает испытания новых систем вооружений и буквально вчера обвиняет США и Южную Корею в угрозе ее безопасности. Ким Чен Ын, посетив выставку оружия, где он выступал в окружении ракет, пообещал построить «непобедимую армию» и использовать ее для самообороны перед лицом «враждебной политики» Америки. Таким образом, учения в Японском море стали фактором усиления международной напряженности в Тихоокеанском регионе.
Между тем, Северная Корея продолжает испытания новых систем вооружений и буквально вчера обвиняет США и Южную Корею в угрозе ее безопасности. Ким Чен Ын, посетив выставку оружия, где он выступал в окружении ракет, пообещал построить «непобедимую армию» и использовать ее для самообороны перед лицом «враждебной политики» Америки. Таким образом, учения в Японском море стали фактором усиления международной напряженности в Тихоокеанском регионе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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