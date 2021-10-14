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Россия ответила на курильские претензии Японии современным оружием

Россия ответила на курильские претензии Японии современным оружием (6 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 08:36
Сообщество : Военное
Метки: Россия   армия   крейсер Варяг   курильские острова   система ПВО   территориальные споры   учения   флот   
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Россия провела военно-морские учения в Японском море. В ходе учений флагманский корабль "Варяг" продемонстрировал в действии свою систему ПВО, сбив выпущенные учебные ракеты своей системой противоракетной защиты. Западные наблюдатели предположили, что учения стали ответом на заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего о необходимости передать Японии Курильские острова.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Россия   армия   крейсер Варяг   курильские острова   система ПВО   территориальные споры   учения   флот   
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Ivan Час назад
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Вася Александрович 6 минут назад
"После войны все Курильские острова были включены в состав СССР"
В принципе, у меня всё.
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Sergius SPb Час назад
А все оттого что в Кремле ерзают жопой и вообще,все такие не предсказуемые. То Горбач и Ельцин распускают регионы на все четыре стороны, то Медведев отдает Норвегии морское,то Путин отдает Китаю сухопутное и тут же Путин призывает Японию к сотрудничеству по островам. Что в таком историческом разрезе и аттракционе невиданной щедрости думать японцам? Правильно, а вдруг? Вдруг Путину взбредет отдать острова? А вдруг завтра Путин уйдет и придет новый Горбачев? А вдруг? Вот США таких вопросов не задают. И к Британии. Ни к какой другой стране у которой какие-то спорные территории, потому как страны четко и ясно определяют свой суверенитет столетиями. Бесполезно талдычить одно и тоже,глупцом тогда выглядишь.
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5k
shelezyaka Час назад
Прямая извилина другого просто и не придумает.
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