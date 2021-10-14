Россия ответила на курильские претензии Японии современным оружием

По мнению международных экспертов, Курильские острова могут стать очередной точкой напряженности в Тихом океане, регион которого сегодня крайне неспокоен. Здесь уже давно разворачивается конфликт, связанный с претензиями Китая на Тайвань. Президент Китая Си Цзиньпин пообещал «воссоединить» остров с материком, применив силу в случае необходимости.

Между тем, Северная Корея продолжает испытания новых систем вооружений и буквально вчера обвиняет США и Южную Корею в угрозе ее безопасности. Ким Чен Ын, посетив выставку оружия, где он выступал в окружении ракет, пообещал построить «непобедимую армию» и использовать ее для самообороны перед лицом «враждебной политики» Америки. Таким образом, учения в Японском море стали фактором усиления международной напряженности в Тихоокеанском регионе.