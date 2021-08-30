Девушка уже два года не может наказать бывшего мужа, выбросившего ее с 4 этажа

3683
4
27 декабря 2018 года муж Нины Трифоновой из Екатеринбурга жестоко избил ее, приговаривая: "Ты сегодня сдохнешь, ты выйдешь только через балкон".
За день до дня рождения сына Нины и всего через четыре месяца после свадьбы с Юрием в доме произошла трагедия.
"Это была бытовая ссора, на почве взаимной ревности. Я хотела уйти из дома, но он не давал мне этого делать. Он укрывал меня, избивал около шести часов. Были вырваны волосы, выбиты зубы. Много раз душил."
"Это была бытовая ссора, на почве взаимной ревности. Я хотела уйти из дома, но он не давал мне этого делать. Он укрывал меня, избивал около шести часов. Были вырваны волосы, выбиты зубы. Много раз душил."
"Около 40 минут держал на балконе, и я сказала: "Если ты меня не выпустишь, я расскажу всё твоим родителям". А он от них в очень сильной финансовой зависимости. Он разозлился, влетел на балкон, снова стал избивать и душить. Вытолкнул меня через перила. Я зацепилась сперва за раму, потом за карниз. Висела, звала о помощи. Очнулась уже на земле, рядом стояли женщины. Следующий раз в сознание я пришла уже в скорой", - рассказывала пострадавшая.
×
Она рассказывала, что с супругом у нее проблемы были и раньше. До свадьбы Юрий и Нина были отношениях три с половиной года и и мужчина мог и раньше распускать руки, но обычно все заканчивалось миром. Нина говорит, что любила его и надеялась, что все будет хорошо.
После падения с балкона Нина получила переломы по всему телу. Пятки, лодыжки, все ребра, таз были сломаны, а ее телефон был разбит о ее же голову. Нине пришлось заново учиться ходить.
"Пока я была в больнице, полиция ни разу не приходила. Опрашивали только мою сестру. Они объясняли это тем, что я была в стрессовом состоянии. Четыре раза нам приходил отказ в возбуждении уголовного дела, и лишь на пятый раз адвокатам удалось этого добиться".
После падения с балкона Нина получила переломы по всему телу. Пятки, лодыжки, все ребра, таз были сломаны, а ее телефон был разбит о ее же голову. Нине пришлось заново учиться ходить.
"Пока я была в больнице, полиция ни разу не приходила. Опрашивали только мою сестру. Они объясняли это тем, что я была в стрессовом состоянии. Четыре раза нам приходил отказ в возбуждении уголовного дела, и лишь на пятый раз адвокатам удалось этого добиться".
Наконец было возбуждено дело по факту покушения на убийство, но вот уже год никаких подвижек по делу не происходит, бывший муж пострадавшей все так же на свободе и даже набрался наглости четыре раза прийти в больницу к бывшей жене с извинениями и просьбами вернуться. Он даже лечение ей оплачивал, пока она не написала заявление в полицию. Потом перестал.
"В больнице побои сняты плохо. Наверное, из-за того, что они мне жизнь спасали. Хотя там всё сразу видно было. Синяки были даже на ладонях. Психиатрическая экспертиза выявила, что у меня нет суицидальных наклонностей" - говорит Нина.
Она писала в тот день своей подруге.
"В больнице побои сняты плохо. Наверное, из-за того, что они мне жизнь спасали. Хотя там всё сразу видно было. Синяки были даже на ладонях. Психиатрическая экспертиза выявила, что у меня нет суицидальных наклонностей" - говорит Нина.
Она писала в тот день своей подруге.
"Он приносил соглашение, в котором предлагал 6 миллионов за то, чтобы я признала, что это несчастный случай. Я не подписала эти документы. Сейчас не работаю, иногда только пишу тексты в Instagram, если меня просят. У меня невралгия, я плохо хожу. Не набралась полного ресурса, чтобы дальше действовать. На тот момент были свои сбережения, меня выходили сестра и родители."
Нина уверена, что все действия ее бывшего мужа, который в свою очередь пытается доказать, что она выпала с балкона случайно, не были вызваны состоянием аффекта, это было продуманное уничтожение человека. Сейчас девушка получает документы на статус инвалида.
Нина уверена, что все действия ее бывшего мужа, который в свою очередь пытается доказать, что она выпала с балкона случайно, не были вызваны состоянием аффекта, это было продуманное уничтожение человека. Сейчас девушка получает документы на статус инвалида.
Да, мы все знаем, что после первого удара нужно уходить немедленно, снимать побои и подавать заявление. Лучше всего обращаться в следственный комитет, они более ориентированы на то, что связано с преступлениями против личности. Но исходя из этой истории мы видим, насколько ситуация с домашним насилием, критична и насколько сложно призвать к ответу насильника. Нередко девушки оказываются в заложниках у своих партнеров (реже наоборот, но такое тоже случается), они их ревнуют, запирают дома, бьют, а жертва ничего не может сделать. Кому-то некуда пойти, кого-то осудит общество, что даже близкие, например друзья и родители (подумаешь, ударил, сама напросилась). Стоит знать и помнить только одно - виноват только тот, кто бьет, если это не самозащита. Если вы знаете случаи насилия у ваших близких или друзей, сами являетесь жертвой насилия, или понимаете, что вы совершаете насилие в отношении своих близких и не знаете, как с этим справиться, вы можете обратиться в следующие организации:
Центр помощи "Насилию нет" (сюда могут обратиться и мужчины, переживающие насилие)
Национальный центр по предотвращению насилия "АННА"
Центр экстренной психологической помощи МЧС России
Центр помощи пережившим сексуальное насилие "Сестры"
Кризисный центр помощи женщинам и детям (сюда также могут обратиться и мужчины, которые понимают, что хотят совершить насилие в отношении близких)
Центр экстренной психологической помощи Московского психолого-педагогического университета
Разумеется это не все центры помощи, но это одни из самых крупных организаций.
Центр помощи "Насилию нет" (сюда могут обратиться и мужчины, переживающие насилие)
Национальный центр по предотвращению насилия "АННА"
Центр экстренной психологической помощи МЧС России
Центр помощи пережившим сексуальное насилие "Сестры"
Кризисный центр помощи женщинам и детям (сюда также могут обратиться и мужчины, которые понимают, что хотят совершить насилие в отношении близких)
Центр экстренной психологической помощи Московского психолого-педагогического университета
Разумеется это не все центры помощи, но это одни из самых крупных организаций.
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщина заживо сожгла спящего бомжа
- Девушка не получила удовольствия от секса и обвинила приятеля в изнасиловании
- Пьяный мужчина приехал на день рождения родственницы с трупом на приборной панели
- Женщина с малолетним сыном оказались в рабстве на российской ферме
- Новые схемы: теперь мошенники просят выбрасывать деньги в окно
22
Понравилось22
Новости партнёров
Значит хочет больше.
Не претендую на истину в последней инстанции, но представляю себе такую картину.
Инстателочка повстречала инфантильного психомальчика-денежного мешка с богатыми родителями.
Доила его, снимая свое хлебальце и филейные части в стограме - короче наслаждалась жизнью.
Но, как и у практически любой неработающей бабы, в голове стали появляться мысли и соответствующие знакомства, от которых у мальчика ревность подгорала и он телочку поколачивал.
Любая нормальная бы уже свалила, или накатала заяву, но тут же бабулечки, этож работать придется.
Но рано, или поздно, видимо, совсем оборзела и напросилась на полет.
А теперь хочет его сдоить так, чтобы хватило на пару-тройку лет фоткания еды в кафешках и прокачивания задницы в поисках очередного сумаря.
Ни разу не оправдываю этого барана, но ее мне точно не жаль ни на йоту.
Как-то так, ребятки
Друг друга стоят, скорее всего.
После этого жалеть перестал, так как какой надо быть тупой, чтобы выходить замуж за того, кто тебя бьет? Или там перспективы были, что согласна была мириться?
"Гусаршам" и "гусарам" только не надо писать аналогичную ерунду "Нина говорит, что любила его и надеялась, что все будет хорошо" про то, что ради любви она терпела.
Кто его родители, которые "А он от них в очень сильной финансовой зависимости."
Пока что звучит как "барышня захотела хорошей жизни, да не фартануло"
Причем я лично считаю, что за битье людей ( в отличие от авторов подобных статеек я считаю что бить нельзя никого) надо наказывать.
Видно только что тёлка накатала заяву на мужика...и с огромной долей вероятности вымогает приличную сумму.
Знаю я таких сучек суицидальных. Мужику терпения
----------------
ну как бы многое стало понятно. Поэтому вопрос к мужику: если ты захотел инстасамку - будь готов к тому что будут поводы для ревности.
ответ по-видимому в том, что в России к сожалению права человека так себе охраняются
Будет труп, приходите
Бесит? Достала и жить уже невозможно?
Вышел из дома, подышал, проорался, пришел и подал на развод. В стену ударил, в конце концов. Но бить - это слабость.
Значит занес 6 лямов в другое место! И там -подписали!
Может уже пора откинуть все стереотипы? Не? Просто есть люди гумно, и от пола это никак не зависит