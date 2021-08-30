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Девушка уже два года не может наказать бывшего мужа, выбросившего ее с 4 этажа

Девушка уже два года не может наказать бывшего мужа, выбросившего ее с 4 этажа (4 фото)

Автор:
30 августа 2021 16:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жестокость   жить в россии   криминал   насилие   происшествие   суд   
3683
4
27 декабря 2018 года муж Нины Трифоновой из Екатеринбурга жестоко избил ее, приговаривая: "Ты сегодня сдохнешь, ты выйдешь только через балкон".
"Около 40 минут держал на балконе, и я сказала: "Если ты меня не выпустишь, я расскажу всё твоим родителям". А он от них в очень сильной финансовой зависимости. Он разозлился, влетел на балкон, снова стал избивать и душить. Вытолкнул меня через перила. Я зацепилась сперва за раму, потом за карниз. Висела, звала о помощи. Очнулась уже на земле, рядом стояли женщины. Следующий раз в сознание я пришла уже в скорой", - рассказывала пострадавшая.
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Да, мы все знаем, что после первого удара нужно уходить немедленно, снимать побои и подавать заявление. Лучше всего обращаться в следственный комитет, они более ориентированы на то, что связано с преступлениями против личности. Но исходя из этой истории мы видим, насколько ситуация с домашним насилием, критична и насколько сложно призвать к ответу насильника. Нередко девушки оказываются в заложниках у своих партнеров (реже наоборот, но такое тоже случается), они их ревнуют, запирают дома, бьют, а жертва ничего не может сделать. Кому-то некуда пойти, кого-то осудит общество, что даже близкие, например друзья и родители (подумаешь, ударил, сама напросилась). Стоит знать и помнить только одно - виноват только тот, кто бьет, если это не самозащита. Если вы знаете случаи насилия у ваших близких или друзей, сами являетесь жертвой насилия, или понимаете, что вы совершаете насилие в отношении своих близких и не знаете, как с этим справиться, вы можете обратиться в следующие организации:

Центр помощи "Насилию нет" (сюда могут обратиться и мужчины, переживающие насилие)

Национальный центр по предотвращению насилия "АННА"

Центр экстренной психологической помощи МЧС России

Центр помощи пережившим сексуальное насилие "Сестры"

Кризисный центр помощи женщинам и детям (сюда также могут обратиться и мужчины, которые понимают, что хотят совершить насилие в отношении близких)

Центр экстренной психологической помощи Московского психолого-педагогического университета

Разумеется это не все центры помощи, но это одни из самых крупных организаций.

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Метки: Россия   жестокость   жить в россии   криминал   насилие   происшествие   суд   
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31
Nane First NameLast 2 часа назад
Девушка уже 2 года не может наказать мужа, выбросившего её с 4-го этажа. И тут же реклама центров помощи. Если эти центры за 2 года ничего не смогли сделать - хреновые рекламщики этих центров. Или сами центры.
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666
Олег Шишкин 4 минуты назад
Женщина - это хранительница микроклимата в отношениях. Но эта героиня, наоборот, чем-то вывела из равновесия мужчину. История рассказана однобоко. Но женатые мужчины знают, что жена сама провоцирует и мотает нервы. Иначе в семье конфликтов нет.
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481
Карл Такойто 9 минут назад
Так в России же вроде принят закон о домашнем насилии,по которому домашние побои классифицируются вроде как административка и караются небольшим штрафом,5000 вроде. Неудивительно что при таком законодательстве к ответственности привлечь не получается. За неправильную парковку на местах для инвалидов штраф 5000 в России,ну а сделать человека инвалидом в домашних условиях в принципе столько же
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17k
KOSTELLO 14 минут назад
"Он приносил соглашение, в котором предлагал 6 миллионов за то, чтобы я признала, что это несчастный случай. Я не подписала эти документы"

Значит хочет больше.
Не претендую на истину в последней инстанции, но представляю себе такую картину.
Инстателочка повстречала инфантильного психомальчика-денежного мешка с богатыми родителями.
Доила его, снимая свое хлебальце и филейные части в стограме - короче наслаждалась жизнью.
Но, как и у практически любой неработающей бабы, в голове стали появляться мысли и соответствующие знакомства, от которых у мальчика ревность подгорала и он телочку поколачивал.
Любая нормальная бы уже свалила, или накатала заяву, но тут же бабулечки, этож работать придется.
Но рано, или поздно, видимо, совсем оборзела и напросилась на полет.
А теперь хочет его сдоить так, чтобы хватило на пару-тройку лет фоткания еды в кафешках и прокачивания задницы в поисках очередного сумаря.

Ни разу не оправдываю этого барана, но ее мне точно не жаль ни на йоту.
Как-то так, ребятки
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5k
лигурийский регулировщик Полчаса назад
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12k
Михалыч Полчаса назад
Мутная история. Инстаграмщица с силиконом и ботоксом. Несколько лет бил - она вышла за муж? Фото (лёжа) сразу после падения? Где гематомы, губы разбитые? Плечи целые, щёки. За 6 часов избиений человек выглядит иначе.
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5k
лигурийский регулировщик Полчаса назад
Пропаганда закона о СБН.
Друг друга стоят, скорее всего.
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79
Andrey 49 минут назад
подруга повелась на деньги ! иначе не терпела бы побои , не пойму как можно выйти замуж за чувака который тебя колотит ?
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35k
Лесли 🥰 Час назад
Самое тупое это терпеть и прощать! Поднял руку раз, поднимет и второй. Я его прощала, думала он изменится. Ну и дура.
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1k
Ерофеев Леха Час назад
Я уже начал жалеть эту женщину, пока не прочитал "Она рассказывала, что с супругом у нее проблемы были и раньше. До свадьбы Юрий и Нина были отношениях три с половиной года и и мужчина мог и раньше распускать руки, но обычно все заканчивалось миром".
После этого жалеть перестал, так как какой надо быть тупой, чтобы выходить замуж за того, кто тебя бьет? Или там перспективы были, что согласна была мириться?
"Гусаршам" и "гусарам" только не надо писать аналогичную ерунду "Нина говорит, что любила его и надеялась, что все будет хорошо" про то, что ради любви она терпела.
Кто его родители, которые "А он от них в очень сильной финансовой зависимости."

Пока что звучит как "барышня захотела хорошей жизни, да не фартануло"

Причем я лично считаю, что за битье людей ( в отличие от авторов подобных статеек я считаю что бить нельзя никого) надо наказывать.
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11k
Великий Кормчий Час назад
Никаких фактов.
Видно только что тёлка накатала заяву на мужика...и с огромной долей вероятности вымогает приличную сумму.
Знаю я таких сучек суицидальных. Мужику терпения
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7
wr33 Час назад
только пишу тексты в Instagram, если меня просят.
----------------
ну как бы многое стало понятно. Поэтому вопрос к мужику: если ты захотел инстасамку - будь готов к тому что будут поводы для ревности.
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265
Космос 2 часа назад
жуть какая-то, и почему это он ещё на свободе интересно.
ответ по-видимому в том, что в России к сожалению права человека так себе охраняются
Будет труп, приходите
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11k
кира 2 часа назад
Один раз избил, больше не остановится. Если бил до свадьбы, бежать от него нужно было без оглядки. Многие надеются, что с ней этот мужчина будет хорошим, что любовь его исправит... Фигня это все! Не исправит никогда. Не стоит тешить себя иллюзиями.
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7
wr33 кира Час назад
и надо всегда помнить что не надо провоцировать неадекватных. Иногда бабы сами на кулак лезут
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
"Он приносил соглашение, в котором предлагал 6 миллионов за то, чтобы я признала, что это несчастный случай. Я не подписала эти документы.

Значит занес 6 лямов в другое место! И там -подписали!
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77
Kalinovski194 2 часа назад
Чушь я своей бывшей суке в ухо дал, порвал перепонку. Получил уголовку в плечи и 300 баксов штрафа. А тут ТТП. Да ему года 3 общака выписали бы.
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77
Kalinovski194 antonium 2 часа назад
Дурное ты малое
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238
阿鋒 antonium 58 минут назад
Переведи на нормальный язык! По фене ботать можешь у себя во дворе, на лавке с семками, пока мамка через форточку на весь двор домой тебя не загонит :)
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2k
maloy 2 часа назад
Хорошими женщинами с балкона не кидаются)) (с)
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7
wr33 Наташа Ростова Час назад
ты каких сказок перечитал? каких кино пересмотрел?? таких сейчас одна на миллион
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227
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
лютая баба... за 4 месяца довести мужика так, чтобы он её с балкона выкинул...
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227
Сигизмунд Лазаревич Сергей 2 часа назад
Обоснуй сучка.
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wr33 Сигизмунд Лазаревич Час назад
можно было бы и так сказать если бы мы знали больше о мужике, но треснул бы ей, но так мучить - это не по мужски
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1k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Ну не знааааю... Если до свадьбы пис%д%л, зачем нужно было с таким связываться? Надеялась что враз поменяется? Где логика?? Бабы-дуры. А легавым видно на лапу упало, вот и лепят ей суицид.
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