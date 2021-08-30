Девушка уже два года не может наказать бывшего мужа, выбросившего ее с 4 этажа

Она рассказывала, что с супругом у нее проблемы были и раньше. До свадьбы Юрий и Нина были отношениях три с половиной года и и мужчина мог и раньше распускать руки, но обычно все заканчивалось миром. Нина говорит, что любила его и надеялась, что все будет хорошо.

После падения с балкона Нина получила переломы по всему телу. Пятки, лодыжки, все ребра, таз были сломаны, а ее телефон был разбит о ее же голову. Нине пришлось заново учиться ходить.

"Пока я была в больнице, полиция ни разу не приходила. Опрашивали только мою сестру. Они объясняли это тем, что я была в стрессовом состоянии. Четыре раза нам приходил отказ в возбуждении уголовного дела, и лишь на пятый раз адвокатам удалось этого добиться".