12 фото, которые показывают разрушительные последствия урагана «Иэн»

Особенно ураган затронул побережье американского штата Флорида. Хоть о шторме жители были предупреждены заранее и его фактически ждали, он пришел неожиданно и очень быстро. «Иэн» обрушил на берег наводнения и ветер со скоростью 250 км/час, оставив миллионы людей без электричества. Однако жители, которые стали свидетелями стихии, не падают духом и делятся в Сети тем, что им пришлось увидеть собственными глазами.

Одна и та же локация в спокойное время и в ураган