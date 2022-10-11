12 фото, которые показывают разрушительные последствия урагана «Иэн»

В конце сентября на Кубу и юго-восток США обрушился сильнейший ураган, его идентифицировали как шторм 4 категории. Обнаружили его 19 сентября в Карибском море и, предполагая, что последствия стихии будут катастрофическими, сразу же дали имя — «Иэн»
Особенно ураган затронул побережье американского штата Флорида. Хоть о шторме жители были предупреждены заранее и его фактически ждали, он пришел неожиданно и очень быстро. «Иэн» обрушил на берег наводнения и ветер со скоростью 250 км/час, оставив миллионы людей без электричества. Однако жители, которые стали свидетелями стихии, не падают духом и делятся в Сети тем, что им пришлось увидеть собственными глазами.
Одна и та же локация в спокойное время и в ураган
Рыба, попавшая в помещение
Побережье Кубы, охваченное ураганом «Иэн»
Спутниковые снимки надвигающегося шторма
Белка, спасенная во время разгула стихии
Остается надеться, что страховка покроет все неприятности
Городок Нейплс с населением чуть более 20 тысяч человек
Между фотографиями разница в сутки
Неожиданный посетитель городской улицы
Полицейские едут по затопленной дороге
Фламинго укрылись от шторма в туалете парка, где они живут
Затопленная дорога
Источник:
АНТИФИШКИ
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Там ведь не работают основные страховые компании, но разве автор это укажет - и выплат никаких большинство не получит...
Туда не направлены средства федерального центра, а ушли на Украину, а жители (налогоплательщики США) брошены через КУЙ, но разве автор это укажет....
Зато белочка на фото, как умилительно....
Всё что нужно знать о формировании общественного мнения и "честных журналистах".
Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо....