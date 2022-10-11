FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7478 постов • 791 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
12 фото, которые показывают разрушительные последствия урагана «Иэн»

12 фото, которые показывают разрушительные последствия урагана «Иэн»

Автор:
11 октября 2022 10:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   кошмар   природа   разрушение   стихия   ураган   фото   
1025
13

В конце сентября на Кубу и юго-восток США обрушился сильнейший ураган, его идентифицировали как шторм 4 категории. Обнаружили его 19 сентября в Карибском море и, предполагая, что последствия стихии будут катастрофическими, сразу же дали имя — «Иэн»

Особенно ураган затронул побережье американского штата Флорида. Хоть о шторме жители были предупреждены заранее и его фактически ждали, он пришел неожиданно и очень быстро. «Иэн» обрушил на берег наводнения и ветер со скоростью 250 км/час, оставив миллионы людей без электричества. Однако жители, которые стали свидетелями стихии, не падают духом и делятся в Сети тем, что им пришлось увидеть собственными глазами.


Одна и та же локация в спокойное время и в ураган

×
×

Рыба, попавшая в помещение

Побережье Кубы, охваченное ураганом «Иэн»

Спутниковые снимки надвигающегося шторма

Белка, спасенная во время разгула стихии

Остается надеться, что страховка покроет все неприятности

Городок Нейплс с населением чуть более 20 тысяч человек

Между фотографиями разница в сутки

Неожиданный посетитель городской улицы

Полицейские едут по затопленной дороге

Фламинго укрылись от шторма в туалете парка, где они живут

Затопленная дорога

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   кошмар   природа   разрушение   стихия   ураган   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
sssss3 Час назад
Там ведь погибли сотни человек, но разве автор это укажет....
Там ведь не работают основные страховые компании, но разве автор это укажет - и выплат никаких большинство не получит...
Туда не направлены средства федерального центра, а ушли на Украину, а жители (налогоплательщики США) брошены через КУЙ, но разве автор это укажет....
Зато белочка на фото, как умилительно....
Всё что нужно знать о формировании общественного мнения и "честных журналистах".
Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1307740



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фотографии со съёмок известных советских фильмов
Фотографии со съёмок известных советских фильмов
Как жили обычные люди в СССР
Как жили обычные люди в СССР
Набирающие популярность в сообществах
«Молюсь за вас на Святой земле. Я счастлива!»: Алла Пугачёва рассказала о том, как ей живётся в Израиле
«Молюсь за вас на Святой земле. Я счастлива!»: Алла Пугачёва рассказала о том, как ей...
Французский авианосец, который должен был стать линкором. История «Беарна»
Французский авианосец, который должен был стать линкором. История «Беарна»
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#подборка#фотографии#сатира#актеры#природа#животные#сарказм#роль
#Юмор#Прикол#в мире#забавно#Разное#Приколы#история#красиво#факты#съемка
#интересно#картинки#кино#Россия#Украина#СССР#фильм#новости#удивительно#девушки
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Наводнение в Австралии: зоны бедствия и тысячи пауков Наводнение в Австралии: зоны бедствия и тысячи пауков Погода наглядно продемонстрировала людям, кто на самом деле устанавливает правила Погода наглядно продемонстрировала людям, кто на самом деле устанавливает правила 17 печальных фото, как в 2021 году бушевала стихия во всех уголках земного шара 17 печальных фото, как в 2021 году бушевала стихия во всех уголках земного шара Жители Ярославля показали, что непогода сотворила с их городом Жители Ярославля показали, что непогода сотворила с их городом В NASA показали масштабный ураган "Флоренс" из космоса В NASA показали масштабный ураган "Флоренс" из космоса

На что жалуетесь?

Вернуться