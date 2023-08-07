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Новый вулкан в Исландии "извергает" торнадо

Новый вулкан в Исландии "извергает" торнадо

Автор:
07 августа 2023 21:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   вулкан   вулканы   извержение   интересное   исландия   природа   стихия   торнадо   фото   
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"Новорождённый" вулкан Литли-Хрутур в Исландии продолжает удивлять. Он образовался на исландском полуострове Рейкьянес в прошлом месяце, а уже привлёк внимание всего мира. В настоящее время он извергается, и недавно в небе заметили столбы воздуха, исходящие прямо из вулкана.

Небольшой вулкан Литли-Хрутур или "Маленький баран" появился на исландском полуострове Рейкьянес совсем недавно – в июле 2023 года. Он уже успел привлечь себе внимание всего мира. Вулкан продолжает извергаться, а недавно начал "извергать" торнадо. На видео, снятом фотографом Мартином Санчесом, видно густой столб воздуха, который поднимается прямо из вулкана. Такое явление получается из-за того, что интенсивное тепло от извергаемой лавы согревает воздух прямо над кратером вулкана. Воздух становится менее плотным и поднимается. При сильном ветре образовавшийся столб горячего воздуха может превратиться в подобие торнадо – что и произошло в этом случае.

Хотя это не торнадо в его традиционном понимании, Дэвид Смарт, исследователь штормов в Университетском колледже Лондона, заявил, что в данном случае можно использовать термин "торнадо". Другие специалисты предположили, что такое явление можно также называть "пылевым дьяволом" или просто пыльным вихрем. Обычно последние возникают, когда воздух около поверхности земли очень нестабилен – горячий начинает быстро подниматься, а воздух над ним остаётся прохладным. Из горячего воздуха формируется и вращается столб, который напоминает торнадо.

Сам вулкан Литли-Хрутур появился из трещины, расколовшей землю 10 июля. С тех пор он извергает потоки лавы. Перед этим в регионе было зарегистрировано около 7000 землетрясений, самым крупным из которых было землетрясение магнитудой 4,8. Затем, 27 июля, в месте извержения Литли-Хрутур раздались громкие удары – это указывало на то, что очаги метанового газа, попавшие в поток лавы, взрывались. Ученые заявили, что температура лавы, вытекающей из кратера, составляла около 1200°C.

По данным учёных, на прошлой неделе Литли-Хрутур изверг где-то на 30-50 процентов меньше лавы, чем на предыдущей неделе. По словам Орвалдура Тордарсона, профессора вулканологии Исландского университета, это указывает на то, что через одну-две недели извержение прекратится.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   вулкан   вулканы   извержение   интересное   исландия   природа   стихия   торнадо   фото   
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7  комментариев
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
А вулкан прям появился???
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D. K 19 минут назад
Эпичнейший Мордор. Вот бы глянуть...издалека конечно.
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zu4ara Полчаса назад
"Дипломаты освободили посольство Исландии в Москве
МИД Исландии приостановил работу посольства и убрал флаг со здания в Москве."
ВОТ И ВСЁ!!! ПУСТЬ САМИ ТУШАТ СВОИ ПОЖАРЫ! (КРАСОТУ)
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9k
Павел 43 минуты назад
Зловеще но красиво!
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