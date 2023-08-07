Новый вулкан в Исландии "извергает" торнадо

Небольшой вулкан Литли-Хрутур или "Маленький баран" появился на исландском полуострове Рейкьянес совсем недавно – в июле 2023 года. Он уже успел привлечь себе внимание всего мира. Вулкан продолжает извергаться, а недавно начал "извергать" торнадо. На видео, снятом фотографом Мартином Санчесом, видно густой столб воздуха, который поднимается прямо из вулкана. Такое явление получается из-за того, что интенсивное тепло от извергаемой лавы согревает воздух прямо над кратером вулкана. Воздух становится менее плотным и поднимается. При сильном ветре образовавшийся столб горячего воздуха может превратиться в подобие торнадо – что и произошло в этом случае.