Кимоно - чем меньше выпуклостей на фигуре, тем красивее

Расцветка женского традиционного наряда может быть любой - все зависит от времени года и случая, по которому его надевают.

Кстати, яркие броские кимоно на японках я почти не встречаю, такие расцветки (вырви-глаз розовый или фиолетовый) почему-то любят иностранки, которые берут эту одежду напрокат для фотосессий.

Японцы же предпочитают сдержанные тона.

Помню, как переживал мой муж Таро, когда в Киото мы с подругой выбирали себе кимоно на прокат, он боялся, что мы, как многие иностранки, нарядимся не по-японски слишком ярко.