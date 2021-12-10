Кимоно - чем меньше выпуклостей на фигуре, тем красивее

Японцы считают, что кимоно может преобразить женщину, сделав ее нежной и утонченной. Оно идеально сочетается с формой тела и цветом кожи японок, подходит и иностранкам с японским типом телосложения - без сильных выпуклостей и крутых изгибов.
Вот казалось бы, простой прямой крой должен подойти всем... Но не так все просто!
Так что же такое кимоно?
Вообще, этим словом японцы часто называют всю свою национальную одежду. Хотя, в сегодняшнем понимании - это больше роскошная вещь, которая шьется из шелка или дорогих тканей. Кимоно всегда носят с носками-таби и национальной обувью-гета.
Зимой - это утепленный вариант, в том числе и носков, да и гета закрываются от дождя специальными накладками. Японцы, привычные к холодам с детства, их младенцы в колясках часто босы (хотя и холодов-то таких как у нас в Японии не бывает).
Но вернемся к кимоно...
Наверное, всем известно, что это такой Т-образный "халат" с широкими рукавами, запахивается на груди всегда на правую сторону, на левую - только на покойнике перед погребением.
Талия оборачивается поясом - оби, который сложно завязывается на спине.
Для идеального силуэта, по мнению японцев, есть правило: чем меньше выпуклостей и изгибов на женской фигуре - тем красивее сидит кимоно.
Существует множество разновидностей кимоно: мужские, женские, для детей разного пола и даже для младенцев, официальные, праздничные, летние, те, которые надевают после онсена (купальни на гейзерах) - каждое имеет свое название и расцветку и шьется из особой ткани.
Мужские отличаются от женских сдержанностью цвета и скромным орнаментом.
Расцветка женского традиционного наряда может быть любой - все зависит от времени года и случая, по которому его надевают.
Кстати, яркие броские кимоно на японках я почти не встречаю, такие расцветки (вырви-глаз розовый или фиолетовый) почему-то любят иностранки, которые берут эту одежду напрокат для фотосессий.
Японцы же предпочитают сдержанные тона.
Помню, как переживал мой муж Таро, когда в Киото мы с подругой выбирали себе кимоно на прокат, он боялся, что мы, как многие иностранки, нарядимся не по-японски слишком ярко.
Заметила, что стоит только японцу взглянуть на соотечественника в кимоно, он сразу определяет: время года (если на фото), возраст, семейное положение, статус, город, повод, по которому надет традиционный костюм итд. Хотя, сейчас, говорят японцы, это сделать уже не так легко.
В наше время всегда в кимоно в общественных местах должны быть майко, гейши, рикши и борцы сумо.
Кимоно-сложный костюм, чтобы облачиться в него часто требуется помощница.
Во всех супермаркетах есть отделы, где можно заказать или купить этот наряд и аксессуары к нему (чтобы пройти в отдел, нужно по традиции разуться).
Знаю, что в салонах красоты иногда помогают нарядиться в кимоно для какого-либо случая, соблюдая все тонкости.
С давних времен существуют школы этикета традиционной японской одежды в них учат всему, что с ней связано, объясняют как правильно, учитывая традиции, надевать, и даже как в таком сложном наряде посещать дамскую комнату, водить машину, ездить в метро итд. Носить кимоно - целое искусство!
Источник:
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Понравилось17
Видимо из-за отсутствия выпуклостей они и по школьницам прутся,имхо банальная педофилия маскируемая под культурный фетиш.
Я к чему всё это... На вкус и цвет все фломастеры разные. Мне нравится маленькая грудь, кому-то подавай вымя дойной коровы. Мне нравятся аккуратные попки, кого-то прёт от жопы как у ломовой лошади. Мне нравятся аккуратные естественные губы, кто-то прётся по присоскам на полморды.
И ещё... Если мне нравятся вышеописанные параметры женского тела, это не значит, что я педофил.