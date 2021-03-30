Сильные кадры из лихих 90-х, которые окунут вас в прошлое

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Снимки из данной подборки будто машина времени перенесут вас в те непростые годы. Было тяжело, местами даже очень. Но просматривая подобные фотографии, вспоминаются почему-то лишь только хорошие моменты - так уж устроена наша память!
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5. Лидер секты "Аум Синрике" приветствует Юрия Лужкова на открытии филиала, Москва, 1992 год
10. Обувной магнат Александр Шарапов на десятках рекламных щитах признался в любви своей жене Светлане, 1996 год
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Метки: 90-е Россия бабушки девяностые детство ностальгия ретро
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на глазах у пьяных бичей,
А орел походил на курицу,
а страна была просто ничьей,
Когда ветер сжигал нам руки,
рвал историю баррикад,
На любви только драные брюки,
да жестокий голодный взгляд."
ДДТ.