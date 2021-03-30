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Сильные кадры из лихих 90-х, которые окунут вас в прошлое

Сильные кадры из лихих 90-х, которые окунут вас в прошлое (21 фото)

Автор:
30 марта 2021 16:06
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   бабушки   девяностые   детство   ностальгия   ретро   
2236
21
Снимки из данной подборки будто машина времени перенесут вас в те непростые годы. Было тяжело, местами даже очень. Но просматривая подобные фотографии, вспоминаются почему-то лишь только хорошие моменты - так уж устроена наша память!
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Метки: 90-е   Россия   бабушки   девяностые   детство   ностальгия   ретро   
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1k
Карандаш 2,0 58 минут назад
Ц. из заголовка: <<...вспоминаются почему-то лишь только хорошие моменты...>> У меня что то не вспоминаются хорошие моменты того времени, что(кстати) подтверждается депрессивными фотографиями этого поста. Единственное хорошее было то, что у меня родилась дочка в начале 90-х, вот и всё. И вот ещё что. Создаётся впечатление, что некоторые(более молодые особи) подменяют понятия слова "лихой"(ТС! это не в твой адрес, это в целом по стране). Думают всё чаще, как? Лихой - значит удалой, молодецкий. Ан нет! В случае с нашими 90-ми, лихой это приносящий беду, злой, тяжкий. Кто постарше это понимает.
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13k
motorocker 3 минуты назад
Мне нравились 90-е тем, что я был моложе на 20 с лишним лет.
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3k
Феликс Дзержинский 13 минут назад
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3k
Алексей Феликс Дзержинский Минуту назад
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12k
gavrosh 15 минут назад
"Когда власть валялась на улице,
на глазах у пьяных бичей,
А орел походил на курицу,
а страна была просто ничьей,
Когда ветер сжигал нам руки,
рвал историю баррикад,
На любви только драные брюки,
да жестокий голодный взгляд."
ДДТ.
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43k
zloykoyot Полчаса назад
Единственное хорошее в тех временах - что мы моложе были на 2 с лишним десятка лет.
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39k
Александр 38 минут назад
Да капец время было. Самое поганое было в том, что нас с детства учили быть добрыми, помогать людям и доверять им, а вышвырнули в противоположную среду и мы со своей добротой и честностью в мозгах оказались в полной жопе...
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4k
ваня панкин 38 минут назад
ненавижу "святые" 90-е...
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12k
U55R 50 минут назад
Необходимо казнить всех тех, кто приложил руку к развалу СССР, не смотря на возраст и нынешнее положение. Казнить показательно - забить камнями или повесить на площадях.
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39
alex 51 минуту назад
бред какой то!
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Преподобный Стасян

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