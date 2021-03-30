Сильные кадры из лихих 90-х, которые окунут вас в прошлое

Снимки из данной подборки будто машина времени перенесут вас в те непростые годы. Было тяжело, местами даже очень. Но просматривая подобные фотографии, вспоминаются почему-то лишь только хорошие моменты - так уж устроена наша память!

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1. Стихийный рынок, Сахалинская область, г. Поронайск, 1998 год 0 Источник:

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2. Юные Адександр и Федор Емельяненко, 1990-е 0 Источник:

3. Приемщица стеклотары, Новосибирск, 1999 год 0 Источник:

3. 500 000 образца 1995 года 0 Источник:

4. Забастовка шахтеров у Дома правительства РФ, Москва, 1998 год 0 Источник:

5. Лидер секты "Аум Синрике" приветствует Юрия Лужкова на открытии филиала, Москва, 1992 год 0 Источник:

6. Арестованные милиционеры из охраны Верховного Совета, Москва, 4 октября 1993 года 0 Источник:

7. Николай Валуев в начале карьеры, 90-е 0 Источник:

8. Московский Электроламповый завод. Вместо кинескопов начали отливать бутылки, 1998 год 0 Источник:

9. Юрий "Хой" Клинских в Макдональдсе, Москва, 1998 год 0 Источник:

10. Обувной магнат Александр Шарапов на десятках рекламных щитах признался в любви своей жене Светлане, 1996 год 0 Источник:

11. Хиллари Клинтон в Новосибирске, 16 ноября 1997 года 0 Источник:

12. Женщина продает американские куриные окорочка, 1996 год 0 Источник:

13. В ожидании посадки на троллейбус, Владивосток, 1994 год 0 Источник:

14. Юрий Стоянов и Илья Олейников на съемках передачи "Городок", 1994 год 0 Источник:

15. Кадр со съемок фильма "Брат 2", 1999 год 0 Источник:

16. Киоск с одеждой и обувью, 1992 год 0 Источник:

17. Бездомные дети получают благотворительный обед, Москва, 1995 год 0 Источник:

18. В VIP-номере Сандуновских бань, Москва, 1997 год 0 Источник: