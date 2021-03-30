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90-е годы - это время перемен. Стремительно менялся образ и ритм жизни. Менялась и мода, которой молодые россиянки старались соответствовать. Перед вами подборка ретро-фотографий, на которых все наглядно видно.
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13. Интересный кадр. Редактор московского журнала "Андрей" проводит кастинг девушек прямо на Арбате, 1996 год
14. Еще одно фото с "кастинга". В 1998-1999 годах американец Дэн Стилл занялся секс-туризмом по городам России. Со своими русскими "избранницами" он не только хорошо проводил время, но и фотографировал их
17. Девушки на работе
Если верить статистике, то в конце 1997 года в Москве насчитывалось около 150 000 проституток (из них треть - это несовершеннолетние девушки).
18. На фото Рязанская воспитательная колония. Сюда отправляли молодых жриц любви, 1994 год
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Метки: 90-е Россия девушки девяностые красота ностальгия ретро
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За проституцию что ли сажали? Не может такого быть! Про воспитательную колонию для жриц любви тоже никогда не слышал. Скорее всего обычная колония, а девушки отбывают не за проституцию.