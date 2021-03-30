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Школьницы, студентки, проститутки: как выглядели молодые россиянки в 90-х

Школьницы, студентки, проститутки: как выглядели молодые россиянки в 90-х (20 фото)

Автор:
30 марта 2021 15:13
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   девушки   девяностые   красота   ностальгия   ретро   
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90-е годы - это время перемен. Стремительно менялся образ и ритм жизни. Менялась и мода, которой молодые россиянки старались соответствовать. Перед вами подборка ретро-фотографий, на которых все наглядно видно.
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Метки: 90-е   Россия   девушки   девяностые   красота   ностальгия   ретро   
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1k
Грета Тунберг 13 минут назад
баушка напомнила


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23k
Григорий Минуту назад
В 90-е оболтус на иномарке - 98% бандит, удача может покинуть в любую минуту, а потому он тусит и напивается как свинья постоянно, нормальных девушек такие кавалеры интересовали только в качестве разового эксперимента.
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27k
Slonyash 14 минут назад
18. На фото Рязанская воспитательная колония. Сюда отправляли молодых жриц любви, 1994 год.

За проституцию что ли сажали? Не может такого быть! Про воспитательную колонию для жриц любви тоже никогда не слышал. Скорее всего обычная колония, а девушки отбывают не за проституцию.
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3k
Том Сойер 21 минуту назад
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