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Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые прекрасно передают дух того времени

Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые прекрасно передают дух того времени (21 фото)

Автор:
06 сентября 2021 11:49
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   бандитизм   жить в россии   ножки Буша   ностальгия   проституция   
2347
21
Девяностые стали настоящим испытанием для многих россиян. Бандитизм, проституция, нищета, стихийная торговля - все это было в порядке вещей. Фотографии из данного поста ненадолго окунут вас в воспоминания о том времени.
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Метки: 90-е   Россия   бандитизм   жить в россии   ножки Буша   ностальгия   проституция   
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4  комментария
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28k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Эхх.. жили жи, а потом пришел теран и начался Мордор.
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13k
Совранский 38 минут назад
Как плюсовать этот пост - не очень, хоть и не плох - как "прививка" из прошлого.
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4k
karamba 50 минут назад
А что Фёдорова на столе с бубликами делает.
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22k
SerGProS 51 минуту назад
Раннее средневековье России, как я его называю
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Richard

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