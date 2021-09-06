Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые прекрасно передают дух того времени

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Девяностые стали настоящим испытанием для многих россиян. Бандитизм, проституция, нищета, стихийная торговля - все это было в порядке вещей. Фотографии из данного поста ненадолго окунут вас в воспоминания о том времени.
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Арестованные после попытки государственного переворота члены ГКЧП в СИЗО №1 "Матросская тишина", 1991 год
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