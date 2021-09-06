Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые прекрасно передают дух того времени

Девяностые стали настоящим испытанием для многих россиян. Бандитизм, проституция, нищета, стихийная торговля - все это было в порядке вещей. Фотографии из данного поста ненадолго окунут вас в воспоминания о том времени.

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Классический тренажерный зал того времени 0 Источник:

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Продажа "ножек Буша", 1996 год 0 Источник:

Владимир Жириновский в своем кабинете в Госдуме. Москва, 1996 год 0 Источник:

Молодая пара на прогулке. Владивосток, 90-е 0 Источник:

Казанский криминальный авторитет Рашид Гайнутдинов с дочерью, конец 90-х 0 Источник:

Стихийный рынок, 1992 год 0 Источник:

Магазин электроники под открытым небом. Трасса около города Елец, 1997 год 0 Источник:

Конкурс "Толстушка-99", организованный газетой Московский комсомолец 0 Источник:

Показ модной джинсовой одежды в Международном центре моды. Москва, 1992 год 0 Источник:

Проститутки на рабочем месте 0 Источник:

Шахтеры после работы. Кемерово, 1996 год 0 Источник:

Люди стихийно скупают технику после "Черного вторника", Горбушка, 1998 год 0 Источник:

Юный Гарик Харламов, 1990-е 0 Источник:

Ирина Порывай, Наташа Королева, Игорь Николаев, Ксения Собчак. 1995 год, Россия 0 Источник:

Грозный в октябре 1991 года 0 Источник:

Татуировка "Ельцин на груди" - классика того времени 0 Источник:

Арестованные после попытки государственного переворота члены ГКЧП в СИЗО №1 "Матросская тишина", 1991 год 0 Источник:

Питейное заведение середины 90-х 0 Источник:

Светская тусовка того времени 0 Источник: