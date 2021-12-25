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В Бангладеше паром с пассажирами сгорел полностью

В Бангладеше паром с пассажирами сгорел полностью (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 декабря 2021 00:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бангладеш   взрыв   паром   пассажиры   пожар   пострадавшие   
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На борту речного парома было более 500 пассажиров. Многие погибли в пожаре, некоторые утонули, спасаясь от огня.
Тридцать девять погибших и более ста пострадавших, из них 20 в критическом состоянии. Паром направлялся из столицы в один из южных портов страны по реке Суганда. По предварительным данным, судно было перегружено, а перевозчик нарушил правила безопасности.
Пламя вспыхнуло в машинном отделении ночью. Ничего не подозревающие пассажиры спали, когда огонь перекинулся на резервуар с топливом. Произошёл страшный взрыв. Паром сгорел полностью, спасателям уже было нечего тушить. Власти не знают точного количества пассажиров, но уверены, что более пятисот человек.

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Метки: бангладеш   взрыв   паром   пассажиры   пожар   пострадавшие   
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4  комментария
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1k
Monher 3 часа назад
Жесть! Смотришь видео где там в субтропиках, местные как виноград на ветке, на всех видах транспорта передвигается и думаешь что несчастные случаи у них не редкость, а вот такое чисто из за массовости в новости попало
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64k
parallax Час назад
У них там все виды транспорта перегружены. Страна перенаселена, но народ продолжает плодиться как кролики.
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Влад 2 часа назад
Где? Выпей пару кофёв и подумай о вечном, о склонениях.
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