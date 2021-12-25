В Бангладеше паром с пассажирами сгорел полностью

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На борту речного парома было более 500 пассажиров. Многие погибли в пожаре, некоторые утонули, спасаясь от огня.
Тридцать девять погибших и более ста пострадавших, из них 20 в критическом состоянии. Паром направлялся из столицы в один из южных портов страны по реке Суганда. По предварительным данным, судно было перегружено, а перевозчик нарушил правила безопасности.
Пламя вспыхнуло в машинном отделении ночью. Ничего не подозревающие пассажиры спали, когда огонь перекинулся на резервуар с топливом. Произошёл страшный взрыв. Паром сгорел полностью, спасателям уже было нечего тушить. Власти не знают точного количества пассажиров, но уверены, что более пятисот человек.
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