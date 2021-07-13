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В гостинице Геленджика произошел взрыв: есть погибший и пострадавшие

В гостинице Геленджика произошел взрыв: есть погибший и пострадавшие (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 09:27
Метки: ynews   ГАЗ   взрыв   видео   геленджик   пострадавшие   
1704
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На одном из этажей отеля по улице Советская взорвался бытовой газ - такой версии придерживаются правоохранители.

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Метки: ynews   ГАЗ   взрыв   видео   геленджик   пострадавшие   
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5k
Shade116 Час назад
Чот не прет им в этом сезоне
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12k
alexis 37 минут назад
Ни разу не встречал газ в гостиницах. Наверное защита от пьяного туриста. Сэкономили....
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11k
Великий Кормчий 45 минут назад
Съездили отдохнуть.....
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4k
Борис Карабанов 51 минуту назад
- Беги, дядь Мить, беги. (Про хозяина)
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7k
Перст Указующий Час назад
точно взрыв, не хлопок?
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