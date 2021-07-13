В гостинице Геленджика произошел взрыв: есть погибший и пострадавшие

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На одном из этажей отеля по улице Советская взорвался бытовой газ - такой версии придерживаются правоохранители.
Сегодня утром, 13 июля, в частной гостинице "Азалия" в центре курортного Геленджика прогремел взрыв. По предварительной информации, причиной этому стала утечка бытового газа. Взрывная волна разнесла здание.
Под обломками, согласно последним новостям СМИ, погиб один человек, не менее четырех пострадали. Взрыв был такой силы, что улицу Советскую рядом с гостиницей завалило осколками, пострадали припаркованные рядом автомобили.
В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы региона. Из здания спасатели эвакуировали постояльцев и сотрудников гостиницы - около 50 человек. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются СУ СК по Краснодарскому краю и прокуратура.
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