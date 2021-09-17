Что видно с МКС: 20 фото на страшные происшествия с самого неожиданного ракурса

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Все эти снимки сделаны с помощью спутников или международной космической станции и все они показывают как выглядят самые заметные катастрофы 21 века, если на них смотреть из космоса. Все рано страшно, правда же?
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Огромное нефтяное пятно (почти 150 км в длину и 90 километров в ширину) образовалось в результате взрыва в 2010 году на американской нефтяной платформе в Мексиканском заливе в 37 километрах от побережья США.
Взрывы в Тяньцзине — техногенная катастрофа, которая произошла 12 августа 2015 года. Взрыв был виден в космосе
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