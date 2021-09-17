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Что видно с МКС: 20 фото на страшные происшествия с самого неожиданного ракурса

Что видно с МКС: 20 фото на страшные происшествия с самого неожиданного ракурса (20 фото)

Автор:
17 сентября 2021 14:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   взрыв   вулкан   катастрофы   наводнение   пожар   спутник   фото   
2169
20

Все эти снимки сделаны с помощью спутников или международной космической станции и все они показывают как выглядят самые заметные катастрофы 21 века, если на них смотреть из космоса. Все рано страшно, правда же?

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Огромное нефтяное пятно (почти 150 км в длину и 90 километров в ширину) образовалось в результате взрыва в 2010 году на американской нефтяной платформе в Мексиканском заливе в 37 километрах от побережья США.


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Метки: Исторические факты   взрыв   вулкан   катастрофы   наводнение   пожар   спутник   фото   
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Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
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Mowgley Час назад
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