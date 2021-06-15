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"Боже, люди обгоревшие бегут!": мощный взрыв разнес АЗС в Новосибирске

"Боже, люди обгоревшие бегут!": мощный взрыв разнес АЗС в Новосибирске (13 фото + 5 видео)

Автор:
15 июня 2021 10:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   автозаправка   азс   взрыв   видео   пострадавшие   фото   
3192
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Вчера, 14 июня, днем в соцсетях появились кадры страшного пожара, который повлек за собой взрыв автозаправки. Разбираемся в том, что известно на этот час о причинах, последствиях и пострадавших.

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Метки: Новосибирск   автозаправка   азс   взрыв   видео   пострадавшие   фото   
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13  комментариев
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13k
Совранский 2 часа назад
Пост вроде понятный, но, тот случай, когда плюсовать - как то не "очень".
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5k
mr.Poher 14 минут назад
Видел радующихся хохлов в твитере, размещающих фотки происшествия. Счастье для идиотов, боль других. хороши братья... ((((
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5k
Николай 24 минуты назад
Газ подешевле...
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2k
Иван Полчаса назад
Ох и навели щороху, весь город до сих пор на ушах стоит, на работе только и разговоров, что о летящей бочке))
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3k
Ewgeny Час назад
Тоесть, цистерны ветром разносило, судя по словам губернатора? Абздец...
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3k
Секрет фирмы Час назад
они решили проверить закономерно ли АЗС в жилых кварталах? Смешно!!! У нас в Питере полно таких. Значит дают разрешения везде.
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11k
Евгений Час назад
Раньше как то с заправками было построже - сейчас под окнами домов спокойно лупят и никому и дела нет.
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
ООО«Еврогаз»
--------
даже не слышал о такой. Думал, что там одни сетевики остались, ан нет.
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14k
Alex ASK 2 часа назад
Первый видос к Новосибу не относится вообще.
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Начнут разбираться, выявят длиииинный коррупционный след. Потому хозяин и доил заправку. Знал, что могут закрыть. Пускай разбираются...
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