"Боже, люди обгоревшие бегут!": мощный взрыв разнес АЗС в Новосибирске

Два сотрудника МЧС пострадали, когда было принято решение установить автомобиль за капитальным сооружением, используя его как прикрытие. В тот момент, когда личный состав приступил к развертыванию систем, раздался еще один взрыв, в тепловую волну которого попали пожарные и водитель спецтехники. Двое получили ожоги и сейчас находятся в лечебном учреждении в Новосибирске. Состояние у них стабильное, средней степени тяжести,