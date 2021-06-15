"Боже, люди обгоревшие бегут!": мощный взрыв разнес АЗС в Новосибирске

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Вчера, 14 июня, днем в соцсетях появились кадры страшного пожара, который повлек за собой взрыв автозаправки. Разбираемся в том, что известно на этот час о причинах, последствиях и пострадавших.
14 июня около шести часов вечера на автозаправке, расположенной по Гусинобродскому шоссе в Новосибирске, случился пожар.
Так начался пожар
Как утверждают жители города, взрыв был не один - целая серия. От заправки отлетали цистерны - одну из них волной отбросило к другой автозаправке, расположенной на улице Лазурной.
Взрывы были столь мощные, что жители домов, находившихся рядом с эпицентром событий, жаловались на выбитые стекла, местами - даже с деревянными рамами (после было подсчитано, что взрывом выбило около 100 окон). Жар от огня чувствовался даже через окна балконов.
Очевидица Екатерина, гулявшая с ребенком в момент взрыва, рассказывает об этом так: "Я жительница дома 22 на улице Лазурной. Мы гуляли на детской площадке во дворе дома, когда услышали первые хлопки взрывов. Сначала нам показалось, что терпит крушение самолет и хлопки — это взрывающиеся двигатели. Стали крутить головами, искать, откуда звук, куда убегать от опасности. Звук был повсюду. Затем я увидела отражение большого взрыва в окнах соседнего дома, в этот момент задрожала земля, задребезжали окна нашего дома. Затем со стороны оврага (за домом) повалил густой черный дым. Во дворе началась паника. Было очень страшно. Я взяла дочку на руки и побежала от взрыва в противоположную сторону. Мы не знали, что происходит, что взрывается. Почему сначала были относительно негромкие хлопки, а затем рвануло сильно. И где рванет в следующий момент — тоже было непонятно. И что принесет с собой взрыв. Удивительно, что, пока мы уходили от взрыва, многие люди вместе с детьми бежали к нему посмотреть, что происходит. Хорошо, что никто не пострадал от разлетевшихся предметов".
В соцсетях появилось несколько видео, снятых случайными свидетелями взрыва.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика
Сразу после начала пожара Гусинобродское шоссе перекрыли на участке от ТЦ «Дружба» до улицы Доватора. Пламя, охватившее автозаправку, было столь мощным, а огонь так быстро распространялся, что пожару присвоили повышенный ранг опасности.
Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 1200 кв. метров. На первом этапе пожарным удалось локализировать и сдерживать огонь, чтобы защитить от него соседние здания. На полную ликвидацию пожара потребовалось семь часов.
В городе приостановили работу расположенного неподалеку гипермаркета "Лента", а находящийся рядом ТЦ «Континент» эвакуировали. Угрозы жилым домам не было, однако жители этого района были напуганы и некоторые самостоятельно покинули свои квартиры, спасаясь от едкого дыма.
Всего из-за пожара пострадали 33 человека, среди них - двое детей, получивших травмы средней тяжести. «За медицинской помощью обратились 33 пострадавших, из них 17 поступили на госпитализацию в областную клиническую больницу, 7 — в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. Максимальный процент ожогов — 40%. 10 человек находятся в отделении ожоговом, процент ожогов — от 4 до 23. Здесь два ребенка, 9 и 12 лет, и два сотрудника МЧС. Состояние детей удовлетворительное», - сообщает министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Два сотрудника МЧС пострадали, когда было принято решение установить автомобиль за капитальным сооружением, используя его как прикрытие. В тот момент, когда личный состав приступил к развертыванию систем, раздался еще один взрыв, в тепловую волну которого попали пожарные и водитель спецтехники. Двое получили ожоги и сейчас находятся в лечебном учреждении в Новосибирске. Состояние у них стабильное, средней степени тяжести,
Последствия взрыва
В паблике "Подслушано Новосибирск" бывший сотрудник той самой АЗС, рассказал, что техника безопасности компании была, увы, не на высоте: "Владелец чихал на технику безопасности. Главное, чтобы ехали клиенты, чтобы заправка не останавливалась, никаких поблажек — никаких перерывов, ничего. Газовоз сливаем — машины заправляем. Минус 35 — машины заправляем. Заправка работала на полную катушку, из нее высасывали всё как можно быстрее". Мужчина, захотевший сохранить анонимность, говорит, что перед увольнением задумывался: будет ли компания возмещать вред его семье в случае чрезвычайной ситуации: "Я еще перед увольнением хотел управляющему задать вопрос: «В случае, если что-то такое произойдет, компания возьмет на себя обязательства? Мою семью не оставит в беде?» Но там такое отношение было: не нравится — увольняйся, на ваше место придут другие."
Сейчас владелец АГЗС ООО«Еврогаз», на которой 14 июня произошел взрыв, задержан. В ближайшее время для него изберут меру пресечения. А губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэру областного центра проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах.«Накануне и жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов, — иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах», - сообщил он прессе.
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Метки: Новосибирск автозаправка азс взрыв видео пострадавшие фото
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даже не слышал о такой. Думал, что там одни сетевики остались, ан нет.