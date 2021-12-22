Мужчина устроил поджог в парикмахерской города Аткарска

Пожарные оценили площадь возгорания в 10 квадратных метров. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу, где их состояние стабилизировали. Затем пациенток перевезли в Саратовский областной центр комбустиологии. Контроль над ситуацией осуществляют специалисты Минздрава.



Подозреваемый вскоре сам явился в отделение полиции. Как выяснилось, это 38-летний местный житель. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.