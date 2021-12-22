Мужчина устроил поджог в парикмахерской города Аткарска

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38-летний местный житель стал причиной госпитализации четырех женщин.
В небольшом саратовском городке Аткарске сегодня случился пожар в здании парикмахерской, что на улице Ленина. По информации ИА «Свободные новости», это был поджог. Посетительницы заведения, оказавшись в огненном плену, выпрыгивали из окон. Четверо из них получили не только ожоги, но и травмы разной степени тяжести.
Пожарные оценили площадь возгорания в 10 квадратных метров. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу, где их состояние стабилизировали. Затем пациенток перевезли в Саратовский областной центр комбустиологии. Контроль над ситуацией осуществляют специалисты Минздрава.
Подозреваемый вскоре сам явился в отделение полиции. Как выяснилось, это 38-летний местный житель. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подозреваемый вскоре сам явился в отделение полиции. Как выяснилось, это 38-летний местный житель. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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