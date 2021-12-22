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Мужчина устроил поджог в парикмахерской города Аткарска

Мужчина устроил поджог в парикмахерской города Аткарска (2 фото)

Автор:
22 декабря 2021 21:13
Сообщество : Криминал
Метки: Поджог   аткарск   больница   ожоги   парикмахерская   пожар   пострадавшие   травмы   
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38-летний местный житель стал причиной госпитализации четырех женщин.
В небольшом саратовском городке Аткарске сегодня случился пожар в здании парикмахерской, что на улице Ленина. По информации ИА «Свободные новости», это был поджог. Посетительницы заведения, оказавшись в огненном плену, выпрыгивали из окон. Четверо из них получили не только ожоги, но и травмы разной степени тяжести.
Пожарные оценили площадь возгорания в 10 квадратных метров. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу, где их состояние стабилизировали. Затем пациенток перевезли в Саратовский областной центр комбустиологии. Контроль над ситуацией осуществляют специалисты Минздрава.

Подозреваемый вскоре сам явился в отделение полиции. Как выяснилось, это 38-летний местный житель. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Метки: Поджог   аткарск   больница   ожоги   парикмахерская   пожар   пострадавшие   травмы   
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9  комментариев
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6k
Ruk 2 часа назад
скорее всего подстригли плохо, а потом её и посмеялись над ним
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508
Сам дурак 2 минуты назад
Вспоминаю времена..когда на фишках хотели Тушонкину распять..за ее посты. А сечах хочется закричать..Тушонкина..вернись..посмотри какой шлак выставляется на Фишках!!! Прости нас..Тушонкина
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12k
Алекс 55 минут назад
Слабак....
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27k
Мойша 55 минут назад
Сначала в психушку лет на пять, а потом срок, что даст судья.
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249
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Набрали идиоток что стричь не умеют, вот и результат.
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82k
Taras Kozalupko Час назад
Жалкая пародия на Ленту!
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19k
Luc72 Час назад
Почему саратовском? Это разве не то депрессивный городок в Сибири из Охоты на Пиранью?

Оттуда Зима еще был родом (Гармаш).
Или их много?
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Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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