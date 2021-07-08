Появилось видео из Дубая, где сильный взрыв переполошил весь город

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Поздно вечером 7 июля в порту Джебель-Али прогремел мощнейший взрыв, а потом начался пожар.
Местные СМИ уже выяснили, что возгорание произошло на нефтяном танкере, который был пришвартован в порту Дубая.
Ударную волну и подземные толчки ощутили многие жители города.
В пресс-службе правительства сообщили, что пострадавших и погибших при взрыве и пожаре нет. А экипаж судна, на котором произошёл пожар, успели вовремя эвакуироваться.
Пожарные уже взяли ситуацию под контроль.
Пожарные уже взяли ситуацию под контроль.
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#WATCH: A fire caused by an explosion within a container on board a ship at #JebelAli Port has been brought under control, no casualties, authorities have confirmed #Dubai (Video: @DXBMediaOffice) https://t.co/iTLEYvTzQq pic.twitter.com/30jXGhZvq7— Arab News (@arabnews) July 7, 2021
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