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Сообщество Треники&Вареники 2937 постов • 1059 подписчиков подписаться
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Появилось видео из Дубая, где сильный взрыв переполошил весь город

Появилось видео из Дубая, где сильный взрыв переполошил весь город (4 фото + 2 видео)

Автор:
08 июля 2021 12:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: взрыв   дубай   оаэ   огонь   пожар   порт   танкер   
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Поздно вечером 7 июля в порту Джебель-Али прогремел мощнейший взрыв, а потом начался пожар.

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Метки: взрыв   дубай   оаэ   огонь   пожар   порт   танкер   
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13  комментариев
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
Не спят бойцы невидимого фронта...
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4k
Свирепый Бамбр 24 минуты назад
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501
Леший 55 минут назад
Школа, урок физики.
Итак дети, положите эбонитовую палочку в эбонитовый
стакан:
А не еб@нет?
Нее, не еб@нет: Тьфу, блин: КТО ЭТО СКАЗАЛ ?
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99
Шурман Час назад
Танкер наверное на Украину шел :) говорят что Володя их решил без Газа оставить и с Белоруссией посрались по поводу нефти :) скоро будут плясать что бы согреться
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11k
Bill 2 часа назад
Напоминает анекдот времен СССР:
Вчера неустановленные террористы взорвали на Красной площади атомную бомбу 20 килотонн. Жертв и разрушений нет.
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89k
сапер Водичка 2 часа назад
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35k
jonnyD 2 часа назад
Небось опять , лять , бензин подорожает...
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99
Шурман jonnyD Час назад
Да пофиг , я с этим евро карантином меньше стал ездить c утра заливал дизель 1.44 бензин 1.43 и вот смысл было 2 года назад типа всех уверять что дизель это вред экологии , города перевести на зону 20-30 , автобаны с 120 на 100 :) у меня много знакомых кто купил бензиновые машины , тогда разница была в 30 центов они ходили гордые типа а ты как лох за саляру платишь и тут херак то бензин .1,60 а дизель 1.15 :)
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−23
99
Шурман 2 часа назад
Нефть хоть была демократическая или опять ?
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