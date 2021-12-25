26 ловушек для туристов в Европе, о которых предупреждают сами европейцы

Когда вы приезжаете в новый город или страну, бывает сложно отличить действительно хорошие места от ловушек для туристов. Поэтому один пользователь Reddit спросил жителей других стран: «Какие туристические ловушки есть в вашей стране и как их можно избежать?». И вот что ему ответили европейцы.
1. «Замок Бран (Дракулы) в Румынии переоценен. Он такой же, как и любой другой замок в горах Трансильвании, только посетить его стоит дороже и людей там больше».
2. «Если вы планируете путешествие в Хорватию, не заезжайте в Дубровник. Он очень красив издалека... но не вблизи. Старый город — это всего лишь кучка безвкусных кафе и ресторанов, рассчитаных на туристов, и туристических агентств. Из-за количества пришвартованных круизных лайнеров людям практически приходится выстраиваться в очередь, чтобы пройти по узким улочкам. И бывает даже сложно посмотреть на достопримечательности, потому что толпы людей бродят с палками для селфи в воздухе».
3. Лондон: «Избегайте поезд-экспресс в аэропорт Хитроу. Вы заплатите гораздо больше, а дл аэропорта доберетесь немногим быстрее. Просто поищите в Интернете или спросите у сотрудника вокзала, как добраться до аэропорта другим способом. Он поможет вам выбрать правильный и гораздо более дешевый билет».
4. «По всей Италии старайтесь избегать ресторанов на больших людных площадях или возле основных туристических достопримечательностей. Если меню написано на нескольких языках и/или в нем есть фотографии еды, это еще один тревожный звоночек. Если официанты снаружи зазывают вас зайти поесть, это универсальный признак того, что данный ресторан —ловушка для туристов».
5. «Халльштатт, Австрия. Если вы видели его фотографии в Интернете (все они сделаны с одних и тех же ракурсов), значит, вы уже посмотрели город. Он красивый, но он переполнен туристами и дешевыми сувенирными магазинами. В этом регионе есть гораздо более аутентичные деревни у озер. Халльштатт можно пропустить".
6. «Лестер-сквер в Лондоне. Это не просто туристическое место ... на самом деле это туристическая ловушка, предназначенная для того, чтобы оставить вас без гроша. Большинство баров очень дорогие, рестораны ужасные, и вы можете найти более качественные варианты всего, что продается в этом районе, по более низкой цене в другом месте. Конечно, тут можно пройтись, но главное не тратить деньги».
7. «В Париже никогда не ходите в рестораны рядом с такими крупными туристическими достопримечательностями, как Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам и т.д. Выбирайте вместо этого рестораны в переулках и более тихих районах».
8. «Если приедете в Тоскану, избегайте многочисленных музеев пыток, раскиданных по разным средневековым городам. Это плохая попытка напугать (и обмануть) туристов. Если вы видели один, вы видели их все».
9. «В Испании, если ресторан предлагает обед в полдень, скорее всего, это ловушка для туристов. Здесь мы обедаем с 14:30 до 16:00. Общее правило: ищите местных жителей. Если местные жители не едят там, избегайте это место».
10. «Миконос и Санторини — всего лишь ловушки для туристов в виде островов. Греция полна удивительных островов. Вам не нужно тратить целое состояние на посещение Санторини и Миконоса, когда есть буквально тысячи других островов, которые столь же крас
11. «В Брюсселе избегайте улицы Рю де Буше/Beenhouwersstraat и ее окрестностей. Туристов вынуждают думать, что это лабиринт симпатичных улочек, но на самом деле там вы найдете только худшие рестораны в городе. Меню написано на 12 разных языках, и офи
12. «Октоберфест в Мюнхене. Избегайте его ... особенно Хофбройхауса. Вы гораздо лучше проведете время с пивом, вином и Октоберфестами в небольших городах по всей Баварии. Я бы посоветовал отправиться в Алльгой, где в каждой деревне есть пивоварни».
13. «Я прожил десять лет в Берлине — родине множества туристических ловушек. Самая большая из них, как мне кажется, — это Чекпойнт Чарли. Музей посредственный, сфотографироваться с «актерами» — невероятно дорого, а фальшивые советские товары можно на
14. «В Исландии это голубая лагуна. Слишком дорого (40-60 евро за посещение) для страны, которая может похвастаться огромным количеством природных горячих источников. Там дорогой не только вход, но и все остальное: от массажа до тоста с авокадо за 20
15. «Поверьте итальянцу: не задерживайтесь в Венеции. Там все очень дорого и рассчитано на туристов, которые ничего другого не знают. Не планируйте делать там покупки и не обедайте в модных ресторанах. Прежде всего, не заказывайте рыбу или морепродук
16. «Темпл-бар в Дублине переполнен туристами, и цены сильно завышены. К счастью, в городе есть бесчисленное множество других пабов, многие из которых находятся всего в нескольких шагах от Темпл-бара».
17. «В Эдинбурге имейте в виду, что Королевская Миля переполнена туристами. Туда приятно приезжать на рассвете, пока еще тихо, чтобы насладиться видом, главное ничего там не покупать. Там все ужасно дорого. И, как мне кажется, цена входа в Замок того не стоит. Вы можете насладиться прекрасным видом на Милю и остальную часть города с парковки».
18. «В Копенгагене не ешьте в Нюхавне. Не бойтесь ходить туда, чтобы прогуляться и полюбоваться видами, но не заходите в рестораны. Это очень дорого, и вы можете легко найти еду получше поблизости».
19. «В Испании держитесь подальше от ресторанов, где на ужин подают паэлью. Мы едим паэлью только на обед, так что это признак ловушки для туристов. И если на улице выставлены фотографии блюд, это тоже плохой знак».
20. «В Париже не поднимайтесь на вершину Эйфелевой башни. Вам придется выложить за это 25 евро и стоять в очереди, хотя вы можете насладиться таким же видом бесплатно с крыши универмага Printemps Haussmann».
21. «Алгарви в Португалии бывает очень туристическим местом. Как человек, живущий там, могу сказать, чего следует избегать и что искать вместо этого. Держитесь подальше от основных городов, особенно Албуфейры, где полно людных пляжей, британских туристов и баров. Вместо этого отправляйтесь в места вокруг Сагреша и побережья Висентины, которые усеяны замками и великолепными пейзажами. Моншики, Алжезур, Лоле и Тавира — отличные места с прекрасной природой и небольшими старинными деревнями».
22. «В Будапеште никогда не берите такси на улице. Вместо этого установите приложение для поездок, такое как Bolt, и пользуйтесь им. Я не раз попадал в неудобные и сомнительные ситуации, когда садился в уличные такси».
23. «В Афинах весь рынок Монастираки возле Акрополя заполнен безвкусными туристическими магазинами с дорогими и некачественными сувенирами. Не говоря уже о том, что на площади и узких дорогах вокруг нее полно карманников. Не задерживайтесь здесь».
24. «Если будете в Барселоне, Лас-Рамблас того не стоит. Это просто улица, заполненная стереотипными «каталонскими» магазинами, которые действительно не имеют ничего общего с местной культурой (рестораны, где подают замороженную паэлью, магазины фламенко и всякий мусор по завышенным ценам). Местные избегают этих мест, как чумы, и ни за что бы не стали есть на Лас-Рамблас».
25. «Елисейские поля в Париже. Это впечатляюще большая улица, но она переполнена магазинами с завышенными ценами, забитыми тротуарами и карманниками. Единственная причина приблизиться к этой улице — это увидеть Триумфальную арку».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так то оно до, но как выбирать еду из мень без картинок и на незнакомом языке?
Я обычно так и спасаюсь выбираю едальни где либо меню на русском, либо картинки, в которые можно тыкать пальцем (если конечно поймешь что изображено)
Автор иди в жо
Я представил морепродук)
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Я еду в отпуск отдыхать, а не экономить. Изучите страну заранее, если она Вам не по карману, то лучше вообще не ехать, чем шляться по окраинам и питаться непонятно где...
Отдых должен приносить удовольствие, а не изжогу от жадности.
Да и вообще у нас все 85 стран помечены красным. Так что нам туда ехать нельзя.
Не ешь в туристических местах - это дорого. Не посещай достопримечательности - это дорого.
Не едь на Байкал-едь на дачу. Там тоже вода и лес.
Впрочем, свинья - она и есть сви