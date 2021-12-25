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26 ловушек для туристов в Европе, о которых предупреждают сами европейцы

26 ловушек для туристов в Европе, о которых предупреждают сами европейцы (27 фото)

Автор:
25 декабря 2021 08:08
Сообщество : Путешествия
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   лайфхаки   путешествия   советы   туризм   
2327
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Когда вы приезжаете в новый город или страну, бывает сложно отличить действительно хорошие места от ловушек для туристов. Поэтому один пользователь Reddit спросил жителей других стран: «Какие туристические ловушки есть в вашей стране и как их можно избежать?». И вот что ему ответили европейцы.

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2. «Если вы планируете путешествие в Хорватию, не заезжайте в Дубровник. Он очень красив издалека... но не вблизи. Старый город — это всего лишь кучка безвкусных кафе и ресторанов, рассчитаных на туристов, и туристических агентств. Из-за количества пришвартованных круизных лайнеров людям практически приходится выстраиваться в очередь, чтобы пройти по узким улочкам. И бывает даже сложно посмотреть на достопримечательности, потому что толпы людей бродят с палками для селфи в воздухе».

3. Лондон: «Избегайте поезд-экспресс в аэропорт Хитроу. Вы заплатите гораздо больше, а дл аэропорта доберетесь немногим быстрее. Просто поищите в Интернете или спросите у сотрудника вокзала, как добраться до аэропорта другим способом. Он поможет вам выбрать правильный и гораздо более дешевый билет».

4. «По всей Италии старайтесь избегать ресторанов на больших людных площадях или возле основных туристических достопримечательностей. Если меню написано на нескольких языках и/или в нем есть фотографии еды, это еще один тревожный звоночек. Если официанты снаружи зазывают вас зайти поесть, это универсальный признак того, что данный ресторан —ловушка для туристов».

5. «Халльштатт, Австрия. Если вы видели его фотографии в Интернете (все они сделаны с одних и тех же ракурсов), значит, вы уже посмотрели город. Он красивый, но он переполнен туристами и дешевыми сувенирными магазинами. В этом регионе есть гораздо более аутентичные деревни у озер. Халльштатт можно пропустить".

6. «Лестер-сквер в Лондоне. Это не просто туристическое место ... на самом деле это туристическая ловушка, предназначенная для того, чтобы оставить вас без гроша. Большинство баров очень дорогие, рестораны ужасные, и вы можете найти более качественные варианты всего, что продается в этом районе, по более низкой цене в другом месте. Конечно, тут можно пройтись, но главное не тратить деньги».

17. «В Эдинбурге имейте в виду, что Королевская Миля переполнена туристами. Туда приятно приезжать на рассвете, пока еще тихо, чтобы насладиться видом, главное ничего там не покупать. Там все ужасно дорого. И, как мне кажется, цена входа в Замок того не стоит. Вы можете насладиться прекрасным видом на Милю и остальную часть города с парковки».

21. «Алгарви в Португалии бывает очень туристическим местом. Как человек, живущий там, могу сказать, чего следует избегать и что искать вместо этого. Держитесь подальше от основных городов, особенно Албуфейры, где полно людных пляжей, британских туристов и баров. Вместо этого отправляйтесь в места вокруг Сагреша и побережья Висентины, которые усеяны замками и великолепными пейзажами. Моншики, Алжезур, Лоле и Тавира — отличные места с прекрасной природой и небольшими старинными деревнями».

24. «Если будете в Барселоне, Лас-Рамблас того не стоит. Это просто улица, заполненная стереотипными «каталонскими» магазинами, которые действительно не имеют ничего общего с местной культурой (рестораны, где подают замороженную паэлью, магазины фламенко и всякий мусор по завышенным ценам). Местные избегают этих мест, как чумы, и ни за что бы не стали есть на Лас-Рамблас».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   лайфхаки   путешествия   советы   туризм   
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14  комментариев
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1k
Mjaoneil 2 часа назад
Классно читать описание, когда оно до конца не допи
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21k
Ватаку Накомоде 22 минуты назад
"Если меню написано на нескольких языках и/или в нем есть фотографии еды"
Так то оно до, но как выбирать еду из мень без картинок и на незнакомом языке?
Я обычно так и спасаюсь выбираю едальни где либо меню на русском, либо картинки, в которые можно тыкать пальцем (если конечно поймешь что изображено)
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8k
Maddy8 Полчаса назад
Тест местами не допи
Автор иди в жо
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10
Иван Зарубежный 39 минут назад
Приезжайте лучше к нам в Челябинск)
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13k
Аристарх Похер 41 минуту назад
"Прежде всего, не заказывайте рыбу или морепродук"
Я представил морепродук)
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23k
Очевидное-Невероятное 56 минут назад
Октоберфест в Мюнхене. Избегайте его ... особенно Хофбройхауса. Вы гораздо лучше проведете время с пивом, вином и Октоберфестами в небольших городах по всей Баварии. Я бы посоветовал отправиться в Алльгой... В марте...
---
Я еду в отпуск отдыхать, а не экономить. Изучите страну заранее, если она Вам не по карману, то лучше вообще не ехать, чем шляться по окраинам и питаться непонятно где...
Отдых должен приносить удовольствие, а не изжогу от жадности.
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1k
Herr Mannelig Час назад
Правильно, а лучше вообще сидите дома, с балкона тоже вид хороший, если прищуриться, а какие жена макарошки делает, туда можно мазика добавить и совсем не дорого. Приметы местные тоже известны, если сосед идёт похмеляться, то самое время завтракать
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10k
Джон Уик Час назад
Автор тебя мы поняли. Не жрите где попало в ресторанах и обходите стороной основные достопримечательности.

Да и вообще у нас все 85 стран помечены красным. Так что нам туда ехать нельзя.
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8k
Шамсуддин Час назад
будете у нас в Баку, избегайте ресторана Мангал! лучше посидеть в ресторане Фуад возле радиозавода. Очень вкусно и 6 раз дешевле чем в Мангале
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165
Nаnе First NameLаst Шамсуддин 11 минут назад
А прямо на базаре можно кушать блюда с казана/мангала? Торговцы ж где-то кушают. Вопрос, где они еду покупают.
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659
Олеся 2 часа назад
Такое надо продавать только на тренинга и за большие деньги.

Не ешь в туристических местах - это дорого. Не посещай достопримечательности - это дорого.

Не едь на Байкал-едь на дачу. Там тоже вода и лес.
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64k
parallax 2 часа назад
Обеды вне мест скопления туристов это как бы правило для абсолютно всех турпоездок. Иногда практичнее взять с собой бутерброд, чтобы не тратить время на поиск и посещение ресторанов.
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16k
Corvus Corax 3 часа назад
Аффтар даже не смог нормально копипа
Впрочем, свинья - она и есть сви
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