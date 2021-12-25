26 ловушек для туристов в Европе, о которых предупреждают сами европейцы

6. «Лестер-сквер в Лондоне. Это не просто туристическое место ... на самом деле это туристическая ловушка, предназначенная для того, чтобы оставить вас без гроша. Большинство баров очень дорогие, рестораны ужасные, и вы можете найти более качественные варианты всего, что продается в этом районе, по более низкой цене в другом месте. Конечно, тут можно пройтись, но главное не тратить деньги».