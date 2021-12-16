17 интересных моментов, которые люди успели сфотографировать, когда отправились в поход

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Всем любителям активного отдыха посвящается!
Пока одни люди никогда не хотят расставаться со своей уютной кроваткой и даже в другой город уезжают нехотя, другие готовы сорваться в глушь как только у них выпадут свободные выходные. Таких товарищей хлебом не корми — только дай забраться куда подальше от цивилизации, унося с собой только самое необходимое. Зато из таких вылазок они приносят не только хорошее настроение, но и интереснейшие фотографии.
Ночёвка не для тех, кто боится высоты
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Лучший компаньон
Дети спасли ситуацию
Мы забыли взять с собой лопатку. К счастью, дети взяли с собой игрушечную.
Ослик зашёл в гости
Смекалочка и находчивость
Лесные воришки
Когда понимаешь, что ты в лесу не один
Пёс замёрз в походе
Этот парень уходил в поход один, а вернулся с собакой
Друзья нашли раненую собаку, когда пошли в поход.
Мальчик впервые уехал в лес с палатками, и, кажется, познал жизнь
Парень пошёл в поход вместе со своей кошкой
Давай сходим в поход, говорили они, спать под открытым небом шикарно, говорили они
За ночь внезапно выпал почти 1 метр снега
Любители походов: один несёт собачью еду, второй – спальные мешки для собак и другие припасы
Парень решил поспать на открытом воздухе, а проснулся от нападения стада свиней
Выйти сухим не получится
Внезапный ночной гость
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