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17 интересных моментов, которые люди успели сфотографировать, когда отправились в поход

17 интересных моментов, которые люди успели сфотографировать, когда отправились в поход (18 фото)

Автор:
16 декабря 2021 09:20
Сообщество : Путешествия
Метки: забавно   поход   природа   путешествия   туризм   фото   
869
18

Всем любителям активного отдыха посвящается!

Пока одни люди никогда не хотят расставаться со своей уютной кроваткой и даже в другой город уезжают нехотя, другие готовы сорваться в глушь как только у них выпадут свободные выходные. Таких товарищей хлебом не корми — только дай забраться куда подальше от цивилизации, унося с собой только самое необходимое. Зато из таких вылазок они приносят не только хорошее настроение, но и интереснейшие фотографии.


Ночёвка не для тех, кто боится высоты

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Лучший компаньон

Дети спасли ситуацию

Мы забыли взять с собой лопатку. К счастью, дети взяли с собой игрушечную.

Ослик зашёл в гости

Смекалочка и находчивость

Лесные воришки

Когда понимаешь, что ты в лесу не один

Пёс замёрз в походе

Этот парень уходил в поход один, а вернулся с собакой

Друзья нашли раненую собаку, когда пошли в поход.


Мальчик впервые уехал в лес с палатками, и, кажется, познал жизнь

Парень пошёл в поход вместе со своей кошкой

Давай сходим в поход, говорили они, спать под открытым небом шикарно, говорили они

За ночь внезапно выпал почти 1 метр снега

Любители походов: один несёт собачью еду, второй – спальные мешки для собак и другие припасы

Парень решил поспать на открытом воздухе, а проснулся от нападения стада свиней

Выйти сухим не получится

Внезапный ночной гость

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Метки: забавно   поход   природа   путешествия   туризм   фото   
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