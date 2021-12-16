17 интересных моментов, которые люди успели сфотографировать, когда отправились в поход

Пока одни люди никогда не хотят расставаться со своей уютной кроваткой и даже в другой город уезжают нехотя, другие готовы сорваться в глушь как только у них выпадут свободные выходные. Таких товарищей хлебом не корми — только дай забраться куда подальше от цивилизации, унося с собой только самое необходимое. Зато из таких вылазок они приносят не только хорошее настроение, но и интереснейшие фотографии.

Ночёвка не для тех, кто боится высоты