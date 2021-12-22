20 частей тела, которые являются примером плохого дизайна

Комик Джерри Сайнфелд как-то сказал, что если бы человеческое тело было автомобилем, то мы бы ни за что его не купили: техобслуживание того не стоит! Особенно это касается некоторых частей тела, которые, по мнению пользователей Reddit, являются образцом плохого дизайна и подводят нас чаще всего. Итак, вот самые популярные ответы на вопрос: «Какая часть человеческого тела продумана хуже всего?».
1. «С эволюционной точки зрения — позвоночник. Он буквально не приспособлен для того, чтобы выдерживать нагрузку тела, находящегося в вертикальном положении. Обезьяны не просто так используют для передвижения руки вдобавок к ногам».
4. «Уши. У глаз есть веки, рот можно закрыть, но если раздается очень громкий звук, барабанной перепонке остается только принять на себя удар, и повреждение может быть непоправимым»
5. «Локоть. Какого х****а вообще существует нерв, который настолько незащищен, что, когда ты ударяешься этим местом, он посылает разряд по всей руке?!»
9. «Ахиллово сухожилие. Одна уязвимая точка без костной оболочки, которая вас искалечит, если ее повредить»
10. «Заостренные камни, которые медленно проталкиваются через чувствительные десны крохотных человеческих особей, которые еще слишком маленькие, чтобы понять или объяснить, почему они все время плачут. И еще минус за то, что дизайн этих крохотных чел
11. «Лодыжки и колени. Женщина может произвести на свет целого нового человека за 9 месяцев, но стоит слегка подвернуть лодыжку — расплачивайся за это следующие 50 лет»
12. «Кишечник. У меня должна быть возможность самому решать, когда опорожнить его полностью! За один раз, а не немного сейчас и потом остальное!»
14. «Мужская уретра. Не знаю, блин, кто решил, что это хорошая идея — обернуть простату вокруг уретры, как пончик, а затем заставить ее расти, чтобы вы в старости не cмогли писать, но кто-то явно про***ался с контролем качества на этом моменте».
15. «То, что забор воздуха и забор топлива — это одна и та же система. Подобная оплошность просто встает поперек горла».
16. «Пазухи. У всех обезьян (и большинства других животных) отверстие находится снизу. У человека оно находится сверху. Вот почему мы кажемся больными чаще — наши лица ждут, пока слизь не заполнит пазухи на 99%, прежде чем начать ее сливать»
17. «Гортанный нерв. Он должен соединять мозг с гортанью. Но вместо того, чтобы сделать это напрямую, он спускается к нашему сердцу, оборачивается вокруг главной артерии, а затем возвращается туда, где начался. Поскольку мы произошли от рыбы, нерв из
19. «Наверное, рот, учитывая, как часто люди вырастают с плохими зубами, если в детстве им не ставили брекеты»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У природы есть лучший образец -это ТАРАКАН. Он живет на Земле более 300 миллионов лет, и ни чего ему не делается.
Может прекратить допиливать и ставить костыли, и дать пару млн лет на естественный отбор/эволюцию?
Ну или по ходу прогресса науки уже допиливать, так допиливать... Причем запускать усовершенствованные ветки на генетическом уровне ;)