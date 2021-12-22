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20 частей тела, которые являются примером плохого дизайна

20 частей тела, которые являются примером плохого дизайна (21 фото)

Автор:
22 декабря 2021 19:09
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   анатомия   мнения   плохой дизайн   части тела   
937
21

Комик Джерри Сайнфелд как-то сказал, что если бы человеческое тело было автомобилем, то мы бы ни за что его не купили: техобслуживание того не стоит! Особенно это касается некоторых частей тела, которые, по мнению пользователей Reddit, являются образцом плохого дизайна и подводят нас чаще всего. Итак, вот самые популярные ответы на вопрос: «Какая часть человеческого тела продумана хуже всего?».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   анатомия   мнения   плохой дизайн   части тела   
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13  комментариев
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10k
basja61 2 часа назад
Пост занятный,но исполнение оставляет желать лучшего.
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5k
au3 5 минут назад
Единственный природный критерий конструкции это может ли оно плодиться и поддерживать уровень своей популяции. А что там болит - глубоко фиолетово.
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4k
Николай Полчаса назад
Давайте остановимся на самом интересном, и так: Клитор. А вот представьте что клитор с огромнейшим количеством нервных окончаний, больше чем на головке мужского пенса, находится внутри влагалища? Женщина умрет от болевого шока при родах просто. Так чтож природа тут подумала правильно и поставила его именно там где нужно! Грудь. Ок допустим грудь у женщины и молочные железы начинают расти с беременностью, хотя они и так это делают. Но если с нуля, то это чудовищные энергозатраты для организма, который и так вынужден выращивать внутри себя целый плод, а то и несколько! Но вот с коленями реальный просёр вышел)))
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1k
Yus Полчаса назад
Написано конкретным дауном, путающим дизайн с функциональностью.
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38k
Сергей Час назад
Автор попутал дизайн с надёжностью.
У природы есть лучший образец -это ТАРАКАН. Он живет на Земле более 300 миллионов лет, и ни чего ему не делается.
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5k
Tim_G 2 часа назад
А кто сказал что человек - это релиз, а не одна из ранних альфа-версий?
Может прекратить допиливать и ставить костыли, и дать пару млн лет на естественный отбор/эволюцию?
Ну или по ходу прогресса науки уже допиливать, так допиливать... Причем запускать усовершенствованные ветки на генетическом уровне ;)
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55k
Похабыч 2 часа назад
Вроде по Дискавери была передача про создание идеального человека v2.0, вот что получилось:
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499
kehlalex 2 часа назад
Грудь нужна для красоты. И да, нужно разнообразие, что бы нам было чем любоваться
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11k
Majul 2 часа назад
Процентов 30 фраз обрезаны. Так сложно проверить пост перед публикацией?
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63k
parallax 2 часа назад
Боженька оказался халтурщиком-рукожопом.
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