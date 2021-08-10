25 законов улиц, которые должен знать каждый турист

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Мы путешествуем ради впечатлений. Самое главное, чтобы долгожданная поездка не запомнилась ограблением на темной улице или поездкой в багажнике такси. А поможет в этом подборка советов и хитростей, которые должен знать каждый путешественник.
1. Даже если у вас действительно преимущество на дороге, это еще не значит, что вас не может сбить машина, когда вы идете пешком или катаетесь на велосипеде.
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3. Правило, которому нужно научить детей: если они потерялись, пусть ищут ближайшего взрослого с детьми.
6. Если вы идете по улице, и кто-то обращается к вам, не сбавляйте шаг. Вы можете поговорить на ходу, но те, кто планируют что-то впарить вам, обмануть вас, ограбить или обратить в свою веру, хотят, чтобы вы замедлились или остановились.
9. Прежде чем воспользоваться банкоматом, сильно потяните за считыватель карт. Мошенники часто устанавливают фальшивый поверх настоящего, чтобы украсть ваши данные
11. В незнакомом городе старайтесь держаться районов, в которых встречаются женщины с детьми. Большинство мам не станут гулять с детьми в опасных районах.
13. Никогда не светите толстой пачкой купюр, когда расплачивайтесь. Оставьте в кармане пару банкнот, а остальное держите отдельно.
16. Хорошие манеры и уважительное отношение уберегут вас от неприятностей, о которых вы даже не подозревали.
18. Если вы надолго уезжаете куда-то, постарайтесь сделать так, чтобы кто-нибудь хотя бы примерно знал, где вы находитесь и что делаете сегодня. Даже если вы не любите продумывать поездки, примерный план не повредит на случай, если что-то произойдет.
19. Следите за своим окружением, старайтесь выглядеть так, как будто вы местный. Если вы будете выглядеть потерянным, неместным или неуверенным, вы тут же станете мишенью для злоумышленников.
20. Когда будете покупать мороженое, просите только один шарик, потому что в таком случае его сделают больше. Потом просто скажите, что передумали, и продавцу придется сделать второй такого же размера.
21. Всегда запоминайте, где находятся выходы, чтобы не потеряться в экстренной ситуации. И старайтесь избегать мест, где только один вход и выход и мало людей – часто это рассадники преступности
22. Если вы попали в передрягу, и видите, что противник сжимает кулаки и на секунду отворачивается, вы должны быть готовы нанести внезапный удар.
24. Зрительный контакт. Одинокий нападающий постарается использовать элемент неожиданности, так что, если вы идете один и кто-то вас преследует, установите зрительный контакт, чтобы дать ему понять, что вы его видите – в такой ситуации злоумышленники часто передумывают.
25. Поглядывайте вверх на фонари и обращайте внимание на те места, где они разбиты. Избегайте этих районов по ночам – скорее всего, фонари здесь разбили не просто так.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: законы улиц лайфхаки путешествия советы туризм
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А так, да, прикольно, приехал, в Прагу например, или в Питер, посмотреть дворцы, и ходишь с хмурым видом в кросочах, заглядывая всем в глаза
1. Будь в форме
2. Мочи наверняка
3. Осторожней в туалетах
4. Всегда пристёгивайся
6. Литая железная сковородка
7. Живи налегке
8. Найди крутого напарника
12. Полотенца
15. Шар для боулинга
17. Не корчи из себя героя (в конце фильма заменено на «будь героем»)
18. Разминайся
21. Избегай стриптиз-клубов
22. Если сомневаешься, найди пути отхода
29. Система приятелей
31. Проверяй задние сидения
32. Умей радоваться мелочам
33. Швейцарский армейский нож
34. Стирай носки
48. Гигиена
И то жаль этого времени. Этот высер не заслуживает даже этого...
Если вечером в парке к тебе будет приставать маньяк, что ты будешь делать?
Себе задеру юбку, а ему спущу штаны с трусами до пяток.
Ах ты такая, проститутка!
Мама, а ты подумай, кто быстрее побежит?!