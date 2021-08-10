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25 законов улиц, которые должен знать каждый турист

25 законов улиц, которые должен знать каждый турист (26 фото)

Автор:
10 августа 2021 20:14
Сообщество : Путешествия
Метки: законы улиц   лайфхаки   путешествия   советы   туризм   
1599
26

Мы путешествуем ради впечатлений. Самое главное, чтобы долгожданная поездка не запомнилась ограблением на темной улице или поездкой в багажнике такси. А поможет в этом подборка советов и хитростей, которые должен знать каждый путешественник.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: законы улиц   лайфхаки   путешествия   советы   туризм   
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27  комментариев
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20k
Слепой Пью 3 часа назад
Если все разом падают на колени и задирают ж.пу вверх - вы в мусульманском квартале.
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14k
Агент Безопасной Национальности 2 минуты назад
В общем, как-то так:

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12k
Алекс 9 минут назад
Просто останься дома.
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3k
Егорий 36 минут назад
так понимаю, что минусаторы тут - идиоты, которых мамки с папками дальше родной дачи или деревни не вывозили.......
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3k
Егорий 41 минуту назад
на самом деле, очень актуально. и неспроста тут фотки из Барселоны - там два переулка от Рамблы - и полное гетто со всеми вытекающими.
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464
СтружкаВмасле Егорий 18 минут назад
Это ты ещё в Бирюлёво не был )
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4k
rutt Час назад
Если у вас нет паранойи, это ещё не значит что за вами не следят.
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464
СтружкаВмасле Час назад
Самый путёвый совет - №20, про шарик мороженого!
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464
СтружкаВмасле Егорий 22 минуты назад
Спасибо за беспокойство, но если только будущих внуков, детям уже огого ) Удачи, и включённой головы! )
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6k
Мистер Фикс Час назад
Обосраться и не жить
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537
Старичок 2 часа назад
это совсем не законы улицы. это чушь.
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4k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Офигеть... А не лучше ли не путешествовать в местах, где нужно ходить в кроссовках и падать на землю с местным населением?
А так, да, прикольно, приехал, в Прагу например, или в Питер, посмотреть дворцы, и ходишь с хмурым видом в кросочах, заглядывая всем в глаза
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5k
Константин Безумов 2 часа назад
список правил, которые необходимы для выживания в Zомбилэнде:
1. Будь в форме
2. Мочи наверняка
3. Осторожней в туалетах
4. Всегда пристёгивайся
6. Литая железная сковородка
7. Живи налегке
8. Найди крутого напарника
12. Полотенца
15. Шар для боулинга
17. Не корчи из себя героя (в конце фильма заменено на «будь героем»)
18. Разминайся
21. Избегай стриптиз-клубов
22. Если сомневаешься, найди пути отхода
29. Система приятелей
31. Проверяй задние сидения
32. Умей радоваться мелочам
33. Швейцарский армейский нож
34. Стирай носки
48. Гигиена
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
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14k
Граммар-наци 2 часа назад
Потратил 15 секунд на пролистывание и простановку минуса...
И то жаль этого времени. Этот высер не заслуживает даже этого...
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
"Никто вас не ограбит, если вы выглядите так, как будто сами можете кого-то ограбить"

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3k
Allmaster 2 часа назад
Ага, носите с собой большой газовый ключ, если не понадобится, то полицейским всегда можно сказать нашел или иду в девушке на свидание на ролевые игры.))
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2k
Voland 3 часа назад
Мать спрашивает свою дочь:
Если вечером в парке к тебе будет приставать маньяк, что ты будешь делать?
Себе задеру юбку, а ему спущу штаны с трусами до пяток.
Ах ты такая, проститутка!
Мама, а ты подумай, кто быстрее побежит?!
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9k
kaboza 3 часа назад
ипа ть колотить....че за параноик это высрал...а бл каникулы...скоро в школу...
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2k
Egoro 3 часа назад
И лет через 5-10 придëт паранойя.
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