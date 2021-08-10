25 законов улиц, которые должен знать каждый турист

6. Если вы идете по улице, и кто-то обращается к вам, не сбавляйте шаг. Вы можете поговорить на ходу, но те, кто планируют что-то впарить вам, обмануть вас, ограбить или обратить в свою веру, хотят, чтобы вы замедлились или остановились.