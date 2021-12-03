Что можно и чего нельзя делать в Европе: 19 советов для путешественников

Перед отпуском важно не только собрать чемоданы, но и как можно больше узнать о месте, где собираешься его провести. Поэтому одна популярная турфирма регулярно делится в ТикТоке полезными советами для путешественников и отвечает на самые неожиданные вопросы: например, какой кофе нельзя заказывать в Италии, как не обидеть продавца в Париже и почему в Греции нужно быть осторожнее с туалетной бумагой.
В Исландии совершенно необязательно покупать бутилированную воду. Просто носите с собой многоразовую бутылку и наполняйте ее где угодно, хоть из-под крана в ванной, и она будет на вкус точно такая же, как бутилированная вода.
Не пытайтесь сфотографировать девушек в знаменитом Квартале красных фонарей, если не хотите, чтобы вам влетело от охраны. Не говоря уже о том, что это не зоопарк, и эти люди заняты делом.
Распространенная ошибка туриста — не здороваться с продавцами. Если вы заходите в магазин и не здороваетесь с продавцом, это считается крайней грубостью. Всегда говорите «здравствуйте» и «до свидания».
Всегда пробуйте домашнее вино. Независимо от того, в какой ресторан вы пришли, домашнее вино всегда будет местным, супер-качественным и уникальным для этого конкретного места.
Если вы попытаетесь заказать в Италии латте, вам принесут стакан молока. «Латте» буквально переводится с итальянского как «молоко».
Обязательно выучите несколько базовых итальянских фраз до приезда. Местные жители очень ценят, когда вы хотя бы пытаетесь поговорить с ними на их языке. И они точно будут относиться к вам гораздо дружелюбнее.
В Италии к вам может подойти незнакомый человек, надеть вам на руку браслет и начать убеждать, что это подарок. Отказывайтесь, потому что потом он потребует за него деньги. Просто запомните, что, если кто-то что-то предлагает вам бесплатно — он хочет от вас денег.
Туристы в Амстердаме очень часто ошибаются из-за того, что не знают разницы между кофешопом и кофейней. Если в поисках кофе вы вместо кофейни заглянете в амстердамский кофешоп, то сильно удивитесь.
На самом деле, это правило вам точно знакомо — просто ходите по левой стороне эскалатора, а стойте всегда на правой. Хотя бы тут можно не бояться запутаться, чего не скажешь о дорогах!
Не ходите по велосипедным дорожкам. В Амстердаме велосипедные дорожки на каждом шагу, куда бы вы ни пошли. И у вас обязательно возникнет соблазн пройти по одной из них — пожалуйста, не надо. Вас обязательно собьет велосипедист, а это никого из вас не порадует.
Если джелато выглядит сбитым в кучу и пышным, не берите его. Да, оно выглядит очень аппетитно, но вся эта пышность означает, что в нем много воздуха. Всегда выбирайте джелато в закрытых контейнерах. Крышки — это всегда хороший знак, потому что это означает, что мороженое хранится при нужной температуре и что владелец знает, что у него действительно хороший продукт и ему не нужны яркие цвета или показная пышность, чтобы привлечь клиентов.
Если администратор активно пытается заманить вас в ресторан, лучше пройти мимо и просто спросить кого-нибудь из местных, где они предпочитают обедать.
Многие приезжают в Лондон и пытаются найти фиш-энд-чипс (рыбу с картошкой-фри), потому что это то блюдо, которое постоянно показывают в фильмах и сериалах. Фиш-энд-чипс — это здорово, но местные питаются не только этим. На самом деле, Англия славится индийской кухней. Курица тикка масала даже считается одним из национальных блюд.
На греческих островах лучше не смывать туалетную бумагу в унитаз. Канализационные трубы в Греции очень узкие и легко забиваются, так что бумагу полагается выбрасывать в маленькую урну рядом с унитазом.
Многие дороги в Греции либо вымощены булыжником, либо грунтовые, и совершенно не подходят для каблуков. Это не значит, что туфли на каблуках вообще не нужно брать с собой — просто обязательно возьмите и что-нибудь удобное.
Мало. Да, проще сказать, чем сделать, но просто имейте в виду, что на Санторини вам придется подниматься вместе с багажом по сотням ступеней, так что пакуйте чемоданы с умом.
Главное — не в аэропорту. Эти обменные пункты обычно пользуются тем, что туристы ничего не знают, поэтому предлагают очень плохой обменный курс и устанавливают очень высокую минимальную сумму для вывода средств. Лучше найдите по прибытии отделение банка и воспользуйтесь банкоматом внутри.
Если вы впервые собираетесь в новую страну/город, обязательно проверьте, до какого времени там работает общественный транспорт. Если вы все еще гуляете, а общественный транспорт уже закрылся, таксисты возьмут с вас в 3-4 раза больше, чем обычно — просто потому, что могут. А если вы сильно устали, то точно не станете спорить и заплатите.
Одна из самых распространенных ошибок туристов — питаться только в ресторанах и кафе. На улицах Парижа в случайной палатке с уличной едой можно попробовать самые лучшие крепы.
Источник:
- 25 законов улиц, которые должен знать каждый турист
- 14 лайфхаков столетней давности, актуальных до сих пор
- Недорогие страны, куда можно эмигрировать
- Европа 1950-х в объективе американского путешественника
- Как флиртуют в разных странах
Понравилось17
ну наши быстренько и популярно всё объяснят и подскажут куда идти..
В Германии что нельзя - то нельзя.
Во Франции можно даже то, что нельзя.
В СССР нельзя даже то, что можно.
Так и было. Гулял в Милане по площади рядом с Дуомо (это на фоне которого у каждой второй девушки фоточка есть в соцсетях), подошел какой-то негр, завел разговор типа
- ты откуда, я из Сенегала,
- а я из Беларуси,
- о, Беларусь, у меня там девушка есть (ясен пень что он так каждому говорит), вот тебе подарок, браслет.
Я спрашиваю - бесплатно? Он такой, да, бесплатно. Повязал из трех с половиной ниточек браслет на руку мне. Я говорю - точно бесплатно, он такой, да, точно!
Я говорю - спасибо братан, удачи. Он мне - дай пару евро для Сенегала. Я говорю - нету, да и вообще бесплатно же! И пошел дальше гулять, так он за мной еще половину площади бежал выпрашивая эти пару евро. Потом отстал, когда понял что хер ему, а не пару евро.
И с латте правда написана, но в кофейнях баристЫ видимо привыкли к этому, и если заказываешь латте, переспрашивают - кафе латте?