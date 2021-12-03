Что можно и чего нельзя делать в Европе: 19 советов для путешественников

Если джелато выглядит сбитым в кучу и пышным, не берите его. Да, оно выглядит очень аппетитно, но вся эта пышность означает, что в нем много воздуха. Всегда выбирайте джелато в закрытых контейнерах. Крышки — это всегда хороший знак, потому что это означает, что мороженое хранится при нужной температуре и что владелец знает, что у него действительно хороший продукт и ему не нужны яркие цвета или показная пышность, чтобы привлечь клиентов.