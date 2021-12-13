20 продуктов и блюд, которые либо любят, либо ненавидят

1453
21
Есть продукты и блюда, которые любят практически все. Например, пицца — беспроигрышный вариант, казалось бы! Но стоит добавить на нее ананасы, и мирные посиделки с друзьями превращаются в настоящее поле боя. А чтобы вы точно не допустили такой грубой ошибки в будущем, пользователи Reddit вспомнили продукты, которые вызывают в людях диаметрально противоположные чувства.
×
×
2. "Голубой сыр. Я пытался, но я просто не могу, не могу его полюбить. Отец с братом поют ему дифирамбы, но я на него даже смотреть не могу"
7. "Я люблю домашнее овсяное печенье с изюмом, но многие воротят от изюма нос так, как будто это кроличьи какашки".
10. "Грибы. Я люблю и ненавижу их. Если их хорошо приготовить, получится отличное дополнение к жареному на сковороде блюду, кишу, пицце, да даже основное блюдо. Сырые или плохо приготовленные — на вкус как рыхлая земля. А кто-то их ненавидит в любом
11. "Консервы из сардины/скумбрии (обычно с томатным соусом). Блюдо, которое любят в некоторых странах и ненавидят в других"
13. "Брюссельская капуста. Из-за генетической мутации примерно половина людей считает ее мерзкой. Я один из них; никогда не пробовал брюссельскую капусту, которую не хотелось бы сразу выплюнуть".
16. "Мятное мороженое с шоколадной крошкой. Кто-то говорит, что оно на вкус как зубная паста, а я его чертовски люблю"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Удивительные факты о происхождении знакомых продуктов
- 10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания
- Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса?
- Из сыра, с сыром и под сыром: отличные рецепты блюд, которые вам точно понравятся
- 30 горьких истин, которые никто не хочет слышать
16
Понравилось16
Новости партнёров
Я, например, творог в чистом виде не люблю, а какую-нибудь ватрушку с творогом съем с удовольствием.
Или горох. Гороховое пюре ненавижу, а гороховый суп обожаю.
- Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!
Они её едят, как гарнир, как закуску или совсем без ничего, также, как и мы квашенную капусту.
Гречка. Я люблю, жена нет.
Майонез. Жена любит, я нет.
Творог, сметана и пр.молочка. Жена любит, я нет.
У каждого свой вкус...
Точно овощь?
Некоторые ее любят, а лично меня, от одного запаха выворачивает.