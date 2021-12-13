FISHKINET
Сообщество Еда 1383 поста • 550 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
20 продуктов и блюд, которые либо любят, либо ненавидят

20 продуктов и блюд, которые либо любят, либо ненавидят (21 фото)

Автор:
13 декабря 2021 18:45
Сообщество : Еда
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   вкус   два типа людей   еда   мнения   продукты   
1453
21

Есть продукты и блюда, которые любят практически все. Например, пицца — беспроигрышный вариант, казалось бы! Но стоит добавить на нее ананасы, и мирные посиделки с друзьями превращаются в настоящее поле боя. А чтобы вы точно не допустили такой грубой ошибки в будущем, пользователи Reddit вспомнили продукты, которые вызывают в людях диаметрально противоположные чувства.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   вкус   два типа людей   еда   мнения   продукты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
40
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Сергей 2 часа назад
И нахрена мне тут читать эти забугорные сетования?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
Шурман 8 минут назад
Зря , мы дома 2 раза в неделю готовим и брокколи и брюссельскую , мне даже доктор сказал что это самые лучше овощи при болезнях желудка и печени . Были в России детям приготовили брокколи наши сразу начали кушать а дети друзей сказали фу .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
Сергей Сахаровский 17 минут назад
Кинза такая дрянь. Клопами воняет. Фу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
Кондратий Собакин 43 минуты назад
"Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа.". Н.В. Гоголь "Мертвые души".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
Шурман Кондратий Собакин 3 минуты назад
Приезжали к нам друзья из питера ну и повели их на рыбную улицу в Брюсселе , они сразу попросили лягушек и улиток :) как думаешь кому пришлось все это есть ?:) . Сейчас в магазине был устрицы ящик 15 евро 30 штук . Сегодня готовил омаров , стоят 8 евро штука .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
КремлеКот 45 минут назад
Думаю, многое зависит от способа приготовления.
Я, например, творог в чистом виде не люблю, а какую-нибудь ватрушку с творогом съем с удовольствием.
Или горох. Гороховое пюре ненавижу, а гороховый суп обожаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 52 минуты назад
Холодец из свиной головы. Есть можно,если не вникать что он сделан с добавками свиных соплей, серы из ушей(не думаю что кто-то тщательнейше чистит свиньям ужи и зубы),дёсен и т.д.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria 53 минуты назад
"Я уже два года замужем, а муж до сих пор считает, что не ест лук и кабачки." (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 58 минут назад
Васаби... Бл"дь, я ржу с "икспертаф"...Васаби не каждый в Японии может себе позволить и в ход идёт подкрашенный хрен.
- Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
ManA108 Час назад
Какие б.л.я все привередливые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Весёлый Пессимист 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Urlauber 2 часа назад
И вот опять пишут Творог а надо Творог :))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Максим 2 часа назад
ну так про любой обсолютно продукт можно сказать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Кимчи вообще не самостоятельная еда, хотя можно и как квашеную капусту кушать так. Но в целом с кимчи принято, например, тушить мясо. Получается вкусно. Это по факту приправа. Оно очень острое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мистер Фикс 2 часа назад
Брокколи. Я люблю, жена нет.
Гречка. Я люблю, жена нет.
Майонез. Жена любит, я нет.
Творог, сметана и пр.молочка. Жена любит, я нет.
У каждого свой вкус...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Обожаю броколи. Но да, они многим не нравятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир 2 часа назад
О, на вкусе лакричных конфет основан сюжет целой книги, "Бригады Призраков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Оливки, их обычно или обожают или ненавидят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
4k
a_komolow 2 часа назад
На вкус и цвет фломастеры разные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
zapisduny 2 часа назад
А где печенка?
Некоторые ее любят, а лично меня, от одного запаха выворачивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu 2 часа назад
Про творог могу сказать, что я его ем, с молоком, с сахаром, а вот сырники, сырки ненавижу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Конституции стран - их кто-нибудь читал? Конституции стран - их кто-нибудь читал? Удивительные факты о происхождении знакомых продуктов Удивительные факты о происхождении знакомых продуктов 30 горьких истин, которые никто не хочет слышать 30 горьких истин, которые никто не хочет слышать 10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания 10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания Из сыра, с сыром и под сыром: отличные рецепты блюд, которые вам точно понравятся Из сыра, с сыром и под сыром: отличные рецепты блюд, которые вам точно понравятся Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса? Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса?
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20454



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
3
73
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного
2
46
30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного
Набирающие популярность в сообществах
Желтый налет на языке: причины появления, болезни, меры профилактики
0
4
Желтый налет на языке: причины появления, болезни, меры профилактики
Самая древняя профессия
0
22
Самая древняя профессия
Конституции стран - их кто-нибудь читал?
Конституции стран - их кто-нибудь читал?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
1
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#подборка#позитив#добрые видео#полиция#истории#сарказм#аварии
#интересно#картинки#ватермарк#люди#приколы#Ynews#автомобили#кино#прикольные#задержание
#фото#история#смешные#прикол#СССР#Москва#дтп#комментарии#Разное#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться