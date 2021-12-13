20 продуктов и блюд, которые либо любят, либо ненавидят

Есть продукты и блюда, которые любят практически все. Например, пицца — беспроигрышный вариант, казалось бы! Но стоит добавить на нее ананасы, и мирные посиделки с друзьями превращаются в настоящее поле боя. А чтобы вы точно не допустили такой грубой ошибки в будущем, пользователи Reddit вспомнили продукты, которые вызывают в людях диаметрально противоположные чувства.