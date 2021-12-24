Власти Кузбасса ввели обязательную клятву для шахтёров

А тем временем в Госдуме поддержали идею с клятвой. Депутат от Кемеровской области Дмитрий Исламов заявил, что эта бумажка хороша как «психологическое средство»:





«Любые меры, которые позволят предотвратить аварию, трагедию, травматизм, должны быть использованы. Как психологическое средство это может быть использовано. Это, конечно, не самый главный способ, но это одна из мер.





Клятва не должна касаться только простого шахтёра, она должна касаться и руководителей всех уровней. Это нужно, чтоб достучаться, довести, что от соблюдения техники безопасности зависит твоя жизнь и жизнь твоих коллег».