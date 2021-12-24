Власти Кузбасса ввели обязательную клятву для шахтёров

Ну, теперь-то аварий на шахтах точно не будет. Но чтобы наверняка, в довесок следует придумать и "молитву горняка".
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов рассказал в своём "Инстаграме", что власти региона решили ввести обязательную процедуру принятия клятвы шахтёра, которая поможет повысить ответственность горняков и предотвратить возможные аварии.
«Произносить клятву Гиппократа – торжественная обязанность каждого будущего врача, это символ готовности самоотверженно служить и помогать людям. Присяга – неотъемлемая часть службы для солдата. Клятва горняка – еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег», - написал Панов.
После трагедии на шахте "Листвяжная", в которой пострадали 106 и погибли 51 человек, включая нескольких спасателей, такая "действенная" мера по предотвращению аварий выглядит откровенным издевательством. Ведь главная причина подобных трагедий - не безответственность горняков, а их руководство, которое в погоне за наживой, всеми способами заставляет проверяющие органы закрывать глаза на множество нарушений.
А тем временем в Госдуме поддержали идею с клятвой. Депутат от Кемеровской области Дмитрий Исламов заявил, что эта бумажка хороша как «психологическое средство»:
«Любые меры, которые позволят предотвратить аварию, трагедию, травматизм, должны быть использованы. Как психологическое средство это может быть использовано. Это, конечно, не самый главный способ, но это одна из мер.
Клятва не должна касаться только простого шахтёра, она должна касаться и руководителей всех уровней. Это нужно, чтоб достучаться, довести, что от соблюдения техники безопасности зависит твоя жизнь и жизнь твоих коллег».
Вот только почему горняки должны клясться для собственной безопасности и почему для руководства не предусмотрено подобных документов? Как какая-то бумажка защитит работяг от действий бывших или действующих депутатов-бизнесменов, которые владеют шахтами? И неужели теперь, после очередной аварии, виновными объявят шахтёров, которые вовремя не сообщили о нарушениях? Вряд ли этими неудобными вопросами задавались чиновники, когда придумывали
идиотскую клятву. А может, как раз-таки и задумывались...
Источник:
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Яндекс.автопилоты.
В ресторанном бизнесе рассказывают о роботах официантах.
А там где роботизация жизненно необходима – люди клянутся на бумажке не умирать.
после такого становится понятна степень маразма
Перед спуском проводится инструктажи под роспись, плюс ежеквартальные и ежегодные инструктажи.
"Депутатов, членов Совета Федерации и правительства РФ не обяжут приносить присягу при вступлении в должности. По информации «Известий», законопроект, внесенный в феврале этого года фракцией «Справедливая Россия», не получил поддержки у правительства РФ. Как пояснил зампред комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин, принесение присяги для всех ветвей власти представляется избыточной процедурой."
Это путинская Россия, детка!