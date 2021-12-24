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Власти Кузбасса ввели обязательную клятву для шахтёров

Власти Кузбасса ввели обязательную клятву для шахтёров (4 фото)

Автор:
24 декабря 2021 16:31
Сообщество : Жить в России
Метки: абсурд   аварии   кемерово   клятва   отвественность   шахтеры   
628
4

Ну, теперь-то аварий на шахтах точно не будет. Но чтобы наверняка, в довесок следует придумать и "молитву горняка".

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов рассказал в своём "Инстаграме", что власти региона решили ввести обязательную процедуру принятия клятвы шахтёра, которая поможет повысить ответственность горняков и предотвратить возможные аварии.



«Произносить клятву Гиппократа – торжественная обязанность каждого будущего врача, это символ готовности самоотверженно служить и помогать людям. Присяга – неотъемлемая часть службы для солдата. Клятва горняка – еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег», - написал Панов.

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После трагедии на шахте "Листвяжная", в которой пострадали 106 и погибли 51 человек, включая нескольких спасателей, такая "действенная" мера по предотвращению аварий выглядит откровенным издевательством. Ведь главная причина подобных трагедий - не безответственность горняков, а их руководство, которое в погоне за наживой, всеми способами заставляет проверяющие органы закрывать глаза на множество нарушений.

А тем временем в Госдуме поддержали идею с клятвой. Депутат от Кемеровской области Дмитрий Исламов заявил, что эта бумажка хороша как «психологическое средство»:


«Любые меры, которые позволят предотвратить аварию, трагедию, травматизм, должны быть использованы. Как психологическое средство это может быть использовано. Это, конечно, не самый главный способ, но это одна из мер.


Клятва не должна касаться только простого шахтёра, она должна касаться и руководителей всех уровней. Это нужно, чтоб достучаться, довести, что от соблюдения техники безопасности зависит твоя жизнь и жизнь твоих коллег».

Вот только почему горняки должны клясться для собственной безопасности и почему для руководства не предусмотрено подобных документов? Как какая-то бумажка защитит работяг от действий бывших или действующих депутатов-бизнесменов, которые владеют шахтами? И неужели теперь, после очередной аварии, виновными объявят шахтёров, которые вовремя не сообщили о нарушениях? Вряд ли этими неудобными вопросами задавались чиновники, когда придумывали идиотскую клятву. А может, как раз-таки и задумывались...

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Метки: абсурд   аварии   кемерово   клятва   отвественность   шахтеры   
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17  комментариев
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1k
K_II_T 38 минут назад
По Москве катаются
Яндекс.автопилоты.
В ресторанном бизнесе рассказывают о роботах официантах.
А там где роботизация жизненно необходима – люди клянутся на бумажке не умирать.
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−4
synco Полминуты назад
А так вот чего не хватало, чтобы НАЧАЛЬНИКИ не забивали хрен на ТБ - клятв ШАХТЁРОВ
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235
Сигизмунд Лазаревич 8 минут назад
они там совсем [мат]? какие ещё клятвы в этой проклятой профессии?
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716
kan35 8 минут назад
Да-с...
после такого становится понятна степень маразма
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944
Веселый Пук 9 минут назад
Страна идиотов. Страховку сделайте 100 миллионов на горняка и е. б. а. т. ь руководство за выполнение требование техники безопасности. Все надзорные органы продались собственникам с потрохами.
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−25
Александр Гуревич 21 минуту назад
Дебилы, бля! У горняков должен быть обязательный инструктаж под роспись! Какие еще на хрен клятвы! Я, вадител маршрутка, не буду давить людей! - типо так?
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1k
Миша Полчаса назад
Вы там намекните властям Кузбасса, что НГ еще рановато отмечать. Это же надо было ужраться до такого скотского состояния. Забыли уроды кто их кормит.
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11k
Александр 46 минут назад
Херню придумали.
Перед спуском проводится инструктажи под роспись, плюс ежеквартальные и ежегодные инструктажи.
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1k
Martin 46 минут назад
Напомнило "Уловка-22" Джоузефа Хеллера.
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21k
Ватаку Накомоде 52 минуты назад
Все эти клятвы и присяги без конкретного описания обязанностей и установленной ответственности за нарушение - лишь идеологический ритуал, никакой силы в правовом государстве не имеющий. На уровне "я больше так не буду, правда-правда, а если буду то я жадина-говядина"
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120k
arek14 57 минут назад
Каким образом клятва повлияет на уровень метана в шахтах и как поможет избежать аварий из-за недобросовестного руководства и коррупции, неясно.
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3k
Нескучный сад Час назад
А почему шахтер не клянётся быть требовательным не только к себе, товарищам и подчинённым, но и к начальству? Разве не руководители первыми закрывают глаза (или даже инициируют) намеренное нарушение техники безопасности? Или не по чиновничьи это - с начальства спрос вести?
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9k
*Сергей* Час назад
Вообще не понятно как шахтеры до настоящего момента работали без клятвы...
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42k
Andrey Час назад
А тем временем:
"Депутатов, членов Совета Федерации и правительства РФ не обяжут приносить присягу при вступлении в должности. По информации «Известий», законопроект, внесенный в феврале этого года фракцией «Справедливая Россия», не получил поддержки у правительства РФ. Как пояснил зампред комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин, принесение присяги для всех ветвей власти представляется избыточной процедурой."

Это путинская Россия, детка!
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Это называется перекладывание отвественности. Одному то отвечать тюрьма, а тут сразу виноваты все, чего это вы шли на нарушение ТБ, вы расписались, Вы клянусь ненарушать. А то что не пойдешь и будешь уволен нихера. Я вот хочу увидеть клятву чиновника и депутата.
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628
Mixan 2 часа назад
Вот падлы ,перестраховываются ...А потом в случае аварии ,типо вот сами виноваты вот подписи ..
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