«Азовская судоверфь», проводившая беседы с собаками, вновь посмеялась над мэрией города

Бартник уже прокомментировал свои ответы администрации. Он считает письма от мэрии никому не нужным формализмом, на которые отвечать на серьёзных щщах нет никакого смысла.

"Этому предшествовало два письма: про собак и про СПИД, и администрация всё равно прислала нам письмо, отчитаться по физической культуре на 28 листах, хотя мы не обязаны. Я просил не тратить на это их и наше время, это чистый формализм. Но они отказались и попросили заполнить формы и прислать нам. Ну зачем мы это должны делать, это же бюрократизм чистой воды, никому не нужный.

Абсолютной формальный подход. В итоге я направил им это письмо.

Что касается игры в нарды и домино, на любом предприятии люди в перерыве очень любят играть в эти игры. И я с другими в бытность рабочим тоже в играли в домино, и в карты, и в нарды. Что касается собак, это уже такой лёгкий треш, потому что меня этими собаками замучили. Поэтому собак мы тоже не оставили без внимания, но так как часть из них ушла на соседнее предприятие мы эту историю отложили", - рассказал генеральный директор АО "Азовская судоверфь".