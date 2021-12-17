«Азовская судоверфь», проводившая беседы с собаками, вновь посмеялась над мэрией города

Чиновники на этот раз попросили отчитаться о физической культуре на судостроительном предприятии. И получили ответ, на который сами же и напросились!
Взаимоотношения между руководством "Азовской судоверфи" и чиновниками из администрации города приняли такие абсурдные очертания, что уже непонятно, кто над кем издевается. В начале декабря мэрия направила в судостроительное предприятие письмо, в котором вместе с жалобами местных жителей на бродячих собак, выбегающих с территории завода и нападающих на отдыхающих на пляже людей, потребовала разобраться с животными.
Генеральный директор АО "Азовская судоверфь" Михаил Бартник, не имеющий ни желания, ни полномочий "разбираться" с собаками, которые случайно забираются на территорию огромного предприятия, написал шутливый ответ, в котором отчитался о воспитательных беседах с кусачими псами, а также серьёзном разговоре с руководителями стаи, которых предупредили об ужесточении "ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия".
В администрации города юмора не поняли и, кажется, даже обиделись, что руководство верфи позволяет себе стебаться в официальных документах. Но это, впрочем, не помешало чиновникам спустя две недели направить очередной абсурдный запрос о развитии физической культуры и спорта в трудовом коллективе в 2021 году.
И получили долгожданный ответ в фирменном стиле от Михаила Бартника. Гендир иронично отметил в ответном письме, что судоверфь не связана с видами спорта, но тем не менее у них есть чемпионы по игре в "козла", "рыбу" (домино), в "короткую" и "длинную" (нарды), и что особой популярностью на предприятии пользуется карточная игра "Дурак".
Не забыл Бартник припомнить и бродячих собак, которых в этом году не удалось привлечь к спорту, поскольку часть из них мигрировала на соседние заводы. Да и к тому же река Дон не замёрзла - пришлось отменять "Ледовые бега" в упряжках.
Бартник уже прокомментировал свои ответы администрации. Он считает письма от мэрии никому не нужным формализмом, на которые отвечать на серьёзных щщах нет никакого смысла.
"Этому предшествовало два письма: про собак и про СПИД, и администрация всё равно прислала нам письмо, отчитаться по физической культуре на 28 листах, хотя мы не обязаны. Я просил не тратить на это их и наше время, это чистый формализм. Но они отказались и попросили заполнить формы и прислать нам. Ну зачем мы это должны делать, это же бюрократизм чистой воды, никому не нужный.
Абсолютной формальный подход. В итоге я направил им это письмо.
Что касается игры в нарды и домино, на любом предприятии люди в перерыве очень любят играть в эти игры. И я с другими в бытность рабочим тоже в играли в домино, и в карты, и в нарды. Что касается собак, это уже такой лёгкий треш, потому что меня этими собаками замучили. Поэтому собак мы тоже не оставили без внимания, но так как часть из них ушла на соседнее предприятие мы эту историю отложили", - рассказал генеральный директор АО "Азовская судоверфь".
Михаил Бартник может и выбрал отличную тактику для борьбы с бюрократией. Но, кажется, он недооценил всей её бессмысленности и беспощадности. Вполне возможно, что чиновники теперь начнут мстить и примутся каждую неделю присылать всё новые запросы. И начнётся настоящая война абсурда - ирония против формализма. И кто кого сборет - совершенно неизвестно. Делайте ваши ставки, господа.
Источник:
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Видать, мужик нормальный, из народа.
Кстати гонки на собачьих упряжках входят в форму 1-фк, в ней есть такие виды спорта о которых я вообще раньше не знал что это спорт: моржевание, водно-спасательное многоборье, якутские национальные прыжки, а так же карточная игра бридж.