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Домашние катастрофы - не дай бог такое!

Домашние катастрофы - не дай бог такое! (31 фото)

Автор:
19 декабря 2021 15:55
Сообщество : Истории
Метки: аварии   дом   домашнее   истории   истории в картинках   моя крепость   неприятности   поломки   
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31
Наш дом - наша крепость. Поэтому, когда совершенно неожиданно, а иногда и не по твоей вине, крепость превращается в развалины, - смириться с этим тяжело.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аварии   дом   домашнее   истории   истории в картинках   моя крепость   неприятности   поломки   
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13  комментариев
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9k
Alex Djeff 2 часа назад
Тушить? Не, бред какой-то, сначала сфоткать. Где мой телефон?
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19k
Will2006 10 минут назад
Про опарышей на помойке - у них в районе птиц нет, что ли? У нас бы за минуту с ними разобрались бы голуби с воробьями
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36
Drejke Полчаса назад
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему
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91
Дмитрий Карнаухов Час назад
Комментарий к фото
Всегда поражало подобное, у них пожар и они фотографируют...
А вообще похоже, что в масло вода попала.
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65
Трям Час назад
Открой сверху и жри.
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148
Мурчелло Час назад
Про медведя.Мог бы и ему порцию взять,если заешь,что они там водтся.Жадина.
Угловой диван просто не принимаешь,Возвращаешь обратно.В пиндосии проблем с этим вроде нет.
Снять квартиру в подвале- обычный идиотизм.Сразу вспоминается Задорнов.
Растительное масло у них там в стеклянной посуде?Странно.
Птичка какнула на постель.Пипец катастрофа.
Чипсыаккуратно зажимаем снизу и поднимаем.
Упасть с лестницы.Ну тут х.з. что сказать.Только бухой сто процентов.
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41k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
вот [мат])) мало того что довел ванную до того что там все заплесневело, так после того как уже купил средство, все равно еще на пару дней зачем то его оставил там вместо того чтобы сразу все обработать)
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12
Игорь Час назад
какая то буржуйская хрень,то стена в пол кирпича,то отключили электричество на 10!!! дней.
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41k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
так за 10 дней и не включили?))
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41k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну вообще такие вещи управляющая компания должна с жильцами согласовывать... как по мне так за такое даже в суд можно подать, пусть компенсируют моральный и этетический ущерб)
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4k
Виталий Касандров 2 часа назад
Особенно катастрофично последнее фото.
Действительно врагу не пожелаешь.
Надеюсь чипсы были застрахованы.
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