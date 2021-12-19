Домашние катастрофы - не дай бог такое!

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Наш дом - наша крепость. Поэтому, когда совершенно неожиданно, а иногда и не по твоей вине, крепость превращается в развалины, - смириться с этим тяжело.
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"Раньше у меня перед окнами росло старое дерево. Управляющая компания решила, что оно закрывает нам свет, и спилила его. Теперь у меня совсем другой вид из окна"
"Кому-нибудь еще приходилось менять бак стиральной машины, случайно постирав в нем коробку со скобками для степлера? Или я один такой уникум?"
«Первая ночь отпуска, и мы идем раскладывать диван-кровать для детей, слышим громкий хруст... Айфон сына упал между подушками и зацепился за петли каркаса кровати»
"Пришел домой, промокнув под дождем, и обнаружил, что крыша протекла как раз над моим ноутбуком"
"Снимай квартиру в полуподвале в Нью-Йорке, говорили они. Это дешево и безопасно, говорили они"
"Мне сегодня прислали заказанный угловой диван. Но из-за ошибки производства диваном он так и не стал"
"Отлиучился ночью в магазин, а вернувшись, увидел ЭТО торчащим прямо из моей комнаты. Конечно, мне повезло... с одной стороны"
"Купил дом год назад. Одна из люстр не работала. У меня только сейчас дошли руки снять ее, чтобы взглянуть на проводку..."
"Сначала подумала, что кто-то высыпал рис на мусорный бак, но потом разглядела, что "рис" шевелится"
"После 10 дней отпуска вернулся домой и обнаружил, что в доме отключили электричество, и холодильник не работал все 10 дней"
"Мы с приятелем сняли на airbnb двухуровневую квартиру, где мой друг тут же упал с лестницы"
«Вчера у меня в сушилке протекла забытая в кармане ручка. Сегодня, когда я пришел домой после13-часового рабочего дня, случилось это»
"12-летний внук соседа тайком решил покататься на дедушкиной машине. Его хватило ровно на то, чтобы доехать до моего дома и затормозить в него"
"Купил средство от плесени, чтобы обработать ванную. Оставил его там на пару дней. Сегодня оно само покрылось плесенью"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вообще похоже, что в масло вода попала.
Угловой диван просто не принимаешь,Возвращаешь обратно.В пиндосии проблем с этим вроде нет.
Снять квартиру в подвале- обычный идиотизм.Сразу вспоминается Задорнов.
Растительное масло у них там в стеклянной посуде?Странно.
Птичка какнула на постель.Пипец катастрофа.
Чипсыаккуратно зажимаем снизу и поднимаем.
Упасть с лестницы.Ну тут х.з. что сказать.Только бухой сто процентов.
Действительно врагу не пожелаешь.
Надеюсь чипсы были застрахованы.