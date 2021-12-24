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Журналистка похвасталась, что пришла на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом

Журналистка похвасталась, что пришла на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом (2 фото + 2 видео)

Автор:
24 декабря 2021 13:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ПЦР Тест   абсурд   видео   журналистка   пресс-конференция   
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И добавила, что за день до мероприятия у неё была температура. Не журналистка, а недоразумение биологическое оружие.

Журналистка из Кургана Анна Шишминцева после вчерашней пресс-конференции президента получила массу положительных эмоций и по дороге в аэропорт поспешила поделиться ими со своими подписчиками. Но лучше бы молчала. Помимо девчачьих восторгов о том, что её наряд похвалила сама Ксения Собчак, девушка рассказала, что на пресс-конференцию её пропустили с просроченным ПЦР-тестом.


«Первое, от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами пцр-тестов (спс за невнимательность)», - написала Шишминцева.

Позднее Шишминцева удалила видео и отредактировала пост, убрав оттуда запись о просроченном ПЦР-тесте. Но осадочек остался - после признаний болтливой журналистки становится смешно смотреть на "высокотехнологичные" рамки, распыляющие ионы серебра для дезинфекции каждого входящего в "Манеж" на встречу с президентом.

Увольнять Шишминцеву не собираются. Директор медиахолдинга Татьяна Хильчук сообщила, что Анна просто глупо пошутила:


«Это была, полагаю, глупая шутка. Я точно знаю, что все журналисты Курганской области одновременно прошли ПЦР-тесты в нужное время. Я считаю, что с этой темой шутить нельзя. Это неуместно, поэтому Аня свои неуместные шутки удалила. Я рада, что она это тоже поняла».


А сама Шишминцева уже сегодня опубликовала видео, в котором сообщила, что температура у неё поднялась из-за волнения. Вот так. Очередная "глупая" шутка?

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Метки: ПЦР Тест   абсурд   видео   журналистка   пресс-конференция   
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10k
Кыся 2 часа назад
Ну вот как? Как, бл*, таких дур берут на работу?! В журналисты!!! Да еще и к президенту отправляют?! Неужели во всем Кургане нет никого более достойного?
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10k
Джон Уик Полминуты назад
А чё у Собчак сиськи такие маленькие.
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30k
Юр21 11 минут назад
Ну всё, пора убогую в пыточную тянуть и выяснять по чьему приказу она покушение на главу государства совершила... У нас кГГовавый режим или где в конце то концов!
Феерическая дура!
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1k
Андрей Манахов 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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382
Карл Такойто 16 минут назад
Все на девченку набросились,типо она дура и т.д.)) в чем она дура то? В том что уровень проверок и безопасности даже в случае с президентом находится на рас..яйском уровне?
понаставили каких то рамок,а банально проверить тесты ,,недоглядели,,
Правильно сделала что потролила этих высоких ,,профессионалов,, глядя на работу которых становится понятно что накосячить оно могут абсолютно на ровном месте ,поэтому когда они говорят ,,хотели бы сделали,, в отношении некоторых лиц,в это совсем не верится ибо даже простую работу эти бездари нормально выполнить не могут
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128
Евгений 20 минут назад
Курган знаменит!
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561
Степан Матвеев Полчаса назад
Сказочная,,,
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31k
Григорий Полчаса назад
Надо её на 15 суток подзакрыть)
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3k
solovei7 Полчаса назад
И мозгов столько же!
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6k
Александр Зотов Полчаса назад
тупая [мат]
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35k
Гёз Уленшпигель 39 минут назад
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3k
Нескучный сад 50 минут назад
А я ей верю. Температура могла подняться из-за волнения, ага Есть пример, когда "один фигурант" даже в кому впал на ровном месте. Бывает, чё... Прошу отнестись с пониманием, как говорится.
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6k
Хороший, Плохой, Злой 54 минуты назад
На что люди только не идут, чтобы засветиться в СМИ...
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14k
yury matveev Час назад
ТП
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8k
Barachek_Obachek Час назад
Может и пошутила, но проверить не помешает и в случае чего пинком под зад вместе с её начальством.
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1k
Андрей Манахов Час назад
Наблюдал за ней. Она всю пресс-конференцию прицельно кашляла сами знаете куда и сами знаете в кого. Оно уворачивалось, но несколько бацилл все равно попали в цель.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Песков полтора года к Президенту на приём не вакцинированным ходил. И что . И не факт,что не температурил и тесты за 48 часов делал.
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27k
Notan Blaine Час назад
Какой кошмар, что теперь делать, мы все умрем. Среди нас ходят заражённые их нужно изолировать, а самим наколотся вакцинами так, чтобы мозги вытекли.
А сули по некоторым сообщениям, у многих мозги давно вытекли, ещё до пандемии и уколов. Пока власти борются за введение ограничений, пассажиры метро и мцд ездят в переполненных вагонах, что зайти невозможно.
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10k
BWSHARK 2 часа назад
А лошадь сразу почуяла родственную душу. Два дебила - это сила.
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
"Увольнять Шишминцеву не собираются" И не надо – просто отправить провокаторшу в бессрочную командировку на одинокий хутор в таёжной глухомани. Туда, где по проводам не перемещаются электрические заряды, и спит мобила, в тихое и спокойное место для написания мемуаров "Современный PR с головной температурой".
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3k
Ivan 2 часа назад
Ну впарят ей покушение на презика... С ПЦР-похрену. Я в коронобесие не сильно верю, в эффективность мер, а вот если температура была за день, то тут-гнида.
Только здравый смысл может победить эту заразу, а не чиновники и их меры с qr, пцр, детскими прививками...
Если болеешь-сиди, сука, дома, и все. Пить кровь единорога на одной ноге в полнолуние ненадо.
Ну, будем надеяться, что злые вирусы скудоумия из дебилки достанутся только его величиству и он крякнет, а людей она не заразила...
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