Журналистка похвасталась, что пришла на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом

И добавила, что за день до мероприятия у неё была температура. Не журналистка, а
недоразумение биологическое оружие.
Журналистка из Кургана Анна Шишминцева после вчерашней пресс-конференции президента получила массу положительных эмоций и по дороге в аэропорт поспешила поделиться ими со своими подписчиками. Но лучше бы молчала. Помимо девчачьих восторгов о том, что её наряд похвалила сама Ксения Собчак, девушка рассказала, что на пресс-конференцию её пропустили с просроченным ПЦР-тестом.
«Первое, от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами пцр-тестов (спс за невнимательность)», - написала Шишминцева.
Но на достигнутом Шишминцева не остановилась и выложила ролик, в котором призналась, что у неё была температура:
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Позднее Шишминцева удалила видео и отредактировала пост, убрав оттуда запись о просроченном ПЦР-тесте. Но осадочек остался - после признаний болтливой журналистки становится смешно смотреть на "высокотехнологичные" рамки, распыляющие ионы серебра для дезинфекции каждого входящего в "Манеж" на встречу с президентом.
Увольнять Шишминцеву не собираются. Директор медиахолдинга Татьяна Хильчук сообщила, что Анна просто глупо пошутила:
«Это была, полагаю, глупая шутка. Я точно знаю, что все журналисты Курганской области одновременно прошли ПЦР-тесты в нужное время. Я считаю, что с этой темой шутить нельзя. Это неуместно, поэтому Аня свои неуместные шутки удалила. Я рада, что она это тоже поняла».
А сама Шишминцева уже сегодня опубликовала видео, в котором сообщила, что температура у неё поднялась из-за волнения. Вот так. Очередная "глупая" шутка?
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И да, оцените её костюмчик, от которого Ксюша осталась в восторге:
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Феерическая дура!
А сули по некоторым сообщениям, у многих мозги давно вытекли, ещё до пандемии и уколов. Пока власти борются за введение ограничений, пассажиры метро и мцд ездят в переполненных вагонах, что зайти невозможно.
Только здравый смысл может победить эту заразу, а не чиновники и их меры с qr, пцр, детскими прививками...
Если болеешь-сиди, сука, дома, и все. Пить кровь единорога на одной ноге в полнолуние ненадо.
Ну, будем надеяться, что злые вирусы скудоумия из дебилки достанутся только его величиству и он крякнет, а людей она не заразила...