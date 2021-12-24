Журналистка похвасталась, что пришла на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом

Журналистка из Кургана Анна Шишминцева после вчерашней пресс-конференции президента получила массу положительных эмоций и по дороге в аэропорт поспешила поделиться ими со своими подписчиками. Но лучше бы молчала. Помимо девчачьих восторгов о том, что её наряд похвалила сама Ксения Собчак, девушка рассказала, что на пресс-конференцию её пропустили с просроченным ПЦР-тестом.





«Первое, от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами пцр-тестов (спс за невнимательность)», - написала Шишминцева.