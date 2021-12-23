«Пояснили за шмот»: Муз-ТВ оштрафовали на 1 млн рублей. Справедливо ли?

Свершилось то, чего некоторые так долго ждали. Басманный районный суд столицы оштрафовал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних.
Справедливо ли? Вполне! Премия «Муз-ТВ» прошла в июне в Москве и имела возрастное ограничение «6+».
Это премия МУЗТВ 2021, МОСКВА— Сверх Держава #FreeNavalny (@SverhDerjava) June 17, 2021
Это показывали по телевизору
Это смотрели дети
Но ПЕДЕРАСТИЯ и СОДОМИЯ всё равно в загнивающей европе, не перепутай pic.twitter.com/Q6pZRa9PJl
Но что увидел зритель? Фриковый блогер Алексей Жидковский с макияжем, не менее фриковый блогер Игорь Синяк в женском платье. Какое они имеют отношение к музыке? Да никакое.
Тут же был и любимец несовершеннолетних, тиктокер Даня Милохин в розовом полуженском наряде.
Но апогеем всего стал Филипп Киркоров, на минутку имеющий «Орден Почета» и считающийся народным артистом России.
Мало того, что он появился с певцом Давидом Манукяном в образе молодожёнов в окружении полуголых качков, так ещё и задвинул весьма сомнительную речь.
Киркоров решил сообщить на всю страну, что любовь не имеет границ и пола, а всё во имя любви делать правильно. Это ли должно иметь рейтинг «6+» на федеральном телеканале?
Понятно, что непонятных нарядов и гостей всегда хватало на «Муз-ТВ», но то, что творилось в этом году – это перебор. Однако реакция на наказание телеканала была весьма неоднозначной.
В основном с этого почему-то возбудилась молодежь. Что с ней не так-то?
А фигурное катание почему еще не штрафуют? А если дети увидят мужика на коньках без клюшки?https://t.co/g3Il7N3hj4— Dave Frenkel (@merr1k) December 21, 2021
Мне вообще интересно, а традиционный "образ мужчины" по их мнению это вообще что, военная форма или серый костюм, шаг влево, шаг вправо -- и всё, ты уже гей?https://t.co/g9YuAyf3Gy— в шляпе и в очках ver. 2.0 (@hatter_owl_new) December 23, 2021
>«имели длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения, что не соответствует образ мужчины»— Kiboune (@kiboune_tweets) December 21, 2021
Гопота теперь требует пояснить за внешний вид в суде. До чего докатилась Россия.https://t.co/lCNCSZLLwH
Ни в одном законе, ни в одной официальной бумаге нет понятия «культурального соответствия образу мужчины традиционной половой ориентации»— СергАл (@serg_al) December 21, 2021
Но за мужчину с накрашенными ногтями в кадре назначат штраф в миллион рублейhttps://t.co/y5GaPZ6NmK
Видимо, кумиры современности всё-таки оказывает своё влияние.
Однако пускать такое на самотек не стоит, иначе потом это превратится не в состязание музыкальных способностей, а в парад сомнительных персонажей, как это уже происходит на «Оскаре».
Спасибо, но не надо! Такого и так хватает на просторах Сети.
Источник:
- «Оштрафовать западный гомоконвейер!» МВД проверит Netflix на пропаганду ЛГБТ
- Почти готово: Минюст подготовил проект КоАП с новыми штрафами для водителей
- Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
- Российским водителям напомнили, что за ними следят беспилотники
- Хамство на дорогах КоАП оценил в 3 тысячи рублей
Понравилось34
Уеду жить в деревню, подальше от этой педерастии.