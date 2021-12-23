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«Пояснили за шмот»: Муз-ТВ оштрафовали на 1 млн рублей. Справедливо ли?

«Пояснили за шмот»: Муз-ТВ оштрафовали на 1 млн рублей. Справедливо ли? (19 фото)

Автор:
23 декабря 2021 23:02
Сообщество : Жить в России
Метки: гей-пропаганда   звезды эстрады   премия муз тв   пропаганда   штрафы   
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19

Свершилось то, чего некоторые так долго ждали. Басманный районный суд столицы оштрафовал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних.

Справедливо ли? Вполне!  Премия «Муз-ТВ» прошла в июне в Москве и имела возрастное ограничение «6+».

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Но что увидел зритель? Фриковый блогер Алексей Жидковский с макияжем, не менее фриковый блогер Игорь Синяк в женском платье. Какое они имеют отношение к музыке? Да никакое.


Тут же был и любимец несовершеннолетних, тиктокер Даня Милохин в розовом полуженском наряде.


Но апогеем всего стал Филипп Киркоров, на минутку имеющий «Орден Почета» и считающийся народным артистом России.

Мало того, что он появился с певцом Давидом Манукяном в образе молодожёнов в окружении полуголых качков, так ещё и задвинул весьма сомнительную речь.


Киркоров решил сообщить на всю страну, что любовь не имеет границ и пола, а всё во имя любви делать правильно. Это ли должно иметь рейтинг «6+»  на федеральном телеканале?


Понятно, что непонятных нарядов и гостей всегда хватало на «Муз-ТВ», но то, что творилось в этом году – это перебор. Однако реакция на наказание телеканала была весьма неоднозначной.


В основном с этого почему-то возбудилась молодежь. Что с ней не так-то?


Видимо, кумиры современности всё-таки оказывает своё влияние.


Однако пускать такое на самотек не стоит, иначе потом это превратится не в состязание музыкальных способностей, а в парад сомнительных персонажей, как это уже происходит на «Оскаре».

Спасибо, но не надо! Такого и так хватает на просторах Сети.

Источник:

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Метки: гей-пропаганда   звезды эстрады   премия муз тв   пропаганда   штрафы   
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11k
Kucher 2 часа назад
Для телеканала 1 лям рублей это меньше 1 копейки. Наказание должно быть более ощутимым, чтоб не было желания повторить ни у них самих, ни у других, глядя на наказание.
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11k
Sergey_Z 4 минуты назад
Если бы не этот пост, то я бы о этой ху..йне не узнал бы даже.
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5k
Бу 13 минут назад
НЕТ - наш ПИД**АРАМ Ответ
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122
Gosha 23 минуты назад
Внутри поста коментарий: "а мужик это только в костюме?" Зачем же так. Мужчина - это мужчина. И в костюме и в спорткостюме и в трусах и без них (последние два только дома,а не на тв). Таких тоже в шоубизе хватает, но, к сожалению все меньше и меньше. А вот [мат] развелось, к сожалению. Такие каналы закрывать надо, а не штрафовать, а этих заднеприводных, трансов, лесбух, феминисток и т.д. на цепи держать дома или в психушке лечить.
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5k
samsr Полчаса назад
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1k
Kom9ipa 41 минуту назад
Маловато будет... Пару-тройку сотен миллионов штрафа, вот тогда бы задумались в следующий раз.
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82
gratz Час назад
Эта [мат] была летом, а я только сейчас об этом узнал. Зачем это мусолить? Какому нормальному человеку это интересно? Новости об этом, суд, пересуд. Да пусть пёхают там друг друга, как хотят, не смотрите вы телевизор и детей своих воспитывайте. Вот и всё.
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122
Gosha gratz Полчаса назад
К сожалению, это интересно подросткам,которые глядя на этих содомитов (пид0poв) стремятся быть на них похожими.
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10
Yuri Час назад
Нет не правильно! Надо купить дров на лом, отложить муз-тв по кругу и сжечь все к чертям! Желательно со всеми этими сказочными персонажами
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26k
Батончик с маком Час назад
Хана стране. К нам едут миллионы обезьян, а кто их выгонит? На нынешнее поколение надежды никакой. Даже в Сибири полно мальчиков с маникюром и крашеными женскими причёсками.
Уеду жить в деревню, подальше от этой педерастии.
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10k
Кыся 2 часа назад
Если б меня туда затащили, я бы получил первый приз за самый экстравагантный наряд. Я бы оделся примерно вот как этот скромный чувак.
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12k
Bill 2 часа назад
спасибо, поблевал
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11k
Majul 2 часа назад
Парад уродов
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