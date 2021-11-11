Почти готово: Минюст подготовил проект КоАП с новыми штрафами для водителей

В новой редакции КоАП особое внимание уделили "рецидивистам", т.е водителям, нарушающим правила систематически. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленный Министерством юстиции.

За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тыс. руб. или даже на 3 месяца лишиться прав. За излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, вместо 500 рублей придется заплатить три тысячи.

Также в документе предусмотрено наказание для водителей за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться, создавая угрозу жизни или здоровью окружающих (это когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь). Игнорирование такой погони будет караться лишением прав на срок до трех лет или штрафом в 40 тысяч.

Водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения (проезд на красный свет, не пропуск пешехода на переходе и т. д.), будут лишать прав.