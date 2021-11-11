Почти готово: Минюст подготовил проект КоАП с новыми штрафами для водителей

Минюст помнит о вас: в новом проекте КоАП ведомство не забыло о российских водителях. Нарушителей правил дорожного движения ждет очередное ужесточение наказаний.
В новой редакции КоАП особое внимание уделили "рецидивистам", т.е водителям, нарушающим правила систематически. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленный Министерством юстиции.
За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тыс. руб. или даже на 3 месяца лишиться прав. За излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, вместо 500 рублей придется заплатить три тысячи.
Также в документе предусмотрено наказание для водителей за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться, создавая угрозу жизни или здоровью окружающих (это когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь). Игнорирование такой погони будет караться лишением прав на срок до трех лет или штрафом в 40 тысяч.
Водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения (проезд на красный свет, не пропуск пешехода на переходе и т. д.), будут лишать прав.
Новые штрафы – отдельная «фишка» нового КоАП: в случае принятия документа 3 тыс. рублей придется заплатить за опасное вождение и до 2-х тысяч за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования». К ним отнесут, в частности, снегоходы, болотоходы, кроссовые мотоциклы и мотоблоки. Диваны на колесах, видимо, также отнесут к этой категории.
Стоянка на газоне, а также мойка авто на газоне или на зеленых насаждениях, будут караться предупреждением, а затем штрафом до 3-х тысяч рублей. За выбрасывание мусора из автомобиля физ. лицам придется заплатить 2-3 тыс. рублей, а ИП и юрлицам - 20-60 и 30-100 тысяч, соответственно, с конфискацией транспортного средства.
Новый штраф ждет и любителей «нетрезвой» езды: отрезвить их должна конфискация 50 тысяч рублей и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне. При этом за задержанное транспортное средство придется заплатить залог в 30 тысяч рублей.
Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла увеличивается с 3 тыс. до 5 тыс. руб.
Требования ужесточат и к камерам, фиксирующим нарушения ПДД: речь идет о самих комплексах и их программном обеспечении, правилах размещения и информировании водителей. При нарушении хотя бы одного из этих пунктов штраф не будут отправлять.
Из хороших новостей - в рамках "гуманизации законодательства об административных правонарушениях" Минюст планирует полностью отказаться от применения административного ареста для водителей, #ноэтонеточно.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью «Ъ» указал на то, что в документе «отсутствует раздел, посвященный наказанию пользователей средств индивидуальной мобильности и электросамокатов», а также отсутствует термин «средняя скорость», хотя ранее на его появлении настаивали многие эксперты.
Источник:
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Нежели случайно нарушивших.
повтороно сел за руль лишенным, теперь будет работать 60 часов, а было 200...
Получается двойное наказание. Пример - пол года был наказан, вернул обратно права, проехал один раз на красный (то есть третий раз за год) и получил год лишения.
То есть год лишения за 1 проезд, так как за предыдущие 2 уже понёс наказание.
Херня какая-то непонятная.
Так что у вас еще не все так плохо .
В Германии за это жёстко штрафуют. Это норма. Конечно если ты едешь в снегопад, то не трогают. Та им и некогда - По авариям все заняты. А вот если ты в июле ездишь с залепленными снегом номерами, то возникнут вопросы...))
Кстати за грязную машину тоже могут докопаться. Но не жёстко, если ты не буровишь просто попросят помыть.
По дорогам надо один день ездить доже зимой, чтоб номер засрался
Я за зиму только два-три раза машину мою, ну раз 5 номер протру еще
Это из серии "нож не шире ладони - не холодное оружие".
Не против привести исключения ПДД именно по этим параметрам?
"ПТС есть и у гусеничных тракторов, но им тоже нельзя на дороги."
У них нет ПТС, у них ПСМ.
Я правильно понял, что вы рассматриваете вариант "без в/у"?
Тогда классический скутер 50 сс Вам не подойдет, т.к. требует все же какой-никакой категории.
Я немного не сразу понял цель, сорри.
По моту в этом случае сориентировать не смогу, но сразу хочу предостеречь - упарвление эндуро, даже 250 сс, это гораздо более профессиональный скилл, чем управление "городским".
И несмотря на кажущуюся "безопасность" из-за небольшой скорости - более травмоопасный.
Даже мои инструкторы - профи в городской езде и джимхане, в покатухах с эндуристами дузьями, получали травмы.
За что я очень и уважаю "эндуриков" - отличное владение не только органами управления и мотом - но и развесовкой тела, которое в эндуро составляет не менее половины эффективности прохождения маневров.
P.S.
не пугайтесь - я посто хочу предостеречь Вас от необдуманных рисков, которые захочется совершаь на "вездеходе".
При использовании эндурика в "дорожном" режиме это легкий и отлично управляемый аппарат, лишь с небольшими особеностями посадки/управления, к которым не стоит привыкать, если в дальнейшем предполагаете свою двухколесную карьеру на шоссе.