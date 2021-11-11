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Почти готово: Минюст подготовил проект КоАП с новыми штрафами для водителей

Почти готово: Минюст подготовил проект КоАП с новыми штрафами для водителей (3 фото)

Автор:
11 ноября 2021 22:26
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   водители   гибдд   коап   пдд   штрафы   
1686
3

Минюст помнит о вас: в новом проекте КоАП ведомство не забыло о российских водителях. Нарушителей правил дорожного движения ждет очередное ужесточение наказаний.

В новой редакции КоАП особое внимание уделили "рецидивистам", т.е водителям, нарушающим правила систематически. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленный Министерством юстиции.

За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тыс. руб. или даже на 3 месяца лишиться прав. За излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, вместо 500 рублей придется заплатить  три тысячи.

Также в документе предусмотрено наказание для водителей за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться, создавая угрозу жизни или здоровью окружающих (это когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь). Игнорирование такой погони будет караться лишением прав на срок до трех лет или штрафом в 40 тысяч.

Водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения (проезд на красный свет, не пропуск пешехода на переходе и т. д.), будут лишать прав.


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Новые штрафы – отдельная «фишка» нового КоАП: в случае принятия документа 3 тыс. рублей придется заплатить  за опасное вождение и до 2-х  тысяч за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования». К ним отнесут, в частности, снегоходы, болотоходы, кроссовые мотоциклы и мотоблоки. Диваны на колесах, видимо, также отнесут к этой категории.

Стоянка на газоне, а также мойка авто на газоне или на зеленых насаждениях, будут караться  предупреждением, а затем штрафом до 3-х тысяч рублей. За выбрасывание мусора из автомобиля физ. лицам придется заплатить 2-3 тыс. рублей, а ИП и юрлицам - 20-60 и 30-100 тысяч, соответственно, с конфискацией транспортного средства.

Новый штраф ждет и любителей «нетрезвой» езды:  отрезвить их должна   конфискация 50 тысяч рублей и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне. При этом за задержанное транспортное средство придется заплатить залог в 30 тысяч рублей.


Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла увеличивается с 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Требования ужесточат и к камерам, фиксирующим нарушения ПДД: речь идет о самих комплексах и их программном обеспечении, правилах размещения и информировании водителей. При нарушении хотя бы одного из этих пунктов штраф не будут отправлять.

Из хороших новостей - в рамках "гуманизации законодательства об административных правонарушениях" Минюст планирует полностью отказаться от применения административного ареста для водителей, #ноэтонеточно.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью «Ъ» указал на то, что в документе «отсутствует раздел, посвященный наказанию пользователей средств индивидуальной мобильности и электросамокатов», а также отсутствует термин «средняя скорость», хотя ранее на его появлении настаивали многие эксперты.

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Метки: автомобили   водители   гибдд   коап   пдд   штрафы   
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15k
albedo 4 часа назад
А что плохого в более жестком наказании рецидивистов?
Нежели случайно нарушивших.
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298
Lesnik 2 часа назад
Например, я еду зимой, хэтчбек, бака мне хватает на 400( с запасом) км, уже через, примерно, км 200, на переднем номере лёд, а задний как сугроб и ледяной коркой. Тормозили, фоткали, часто пробовал оттереть, без толку ( штраф не выписали тогда. Так я бы ещё 200 проехал пока заметил эти проблемы. И как быть?
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163
Аккаунт удален 2 часа назад
про алкашню - неодобряю.
повтороно сел за руль лишенным, теперь будет работать 60 часов, а было 200...
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278
Bazan 2 часа назад
Мне не понятно про систематическое нарушение три раза в год. В частности красный свет. Сейчас за два раза итак лишение на пол года.
Получается двойное наказание. Пример - пол года был наказан, вернул обратно права, проехал один раз на красный (то есть третий раз за год) и получил год лишения.
То есть год лишения за 1 проезд, так как за предыдущие 2 уже понёс наказание.
Херня какая-то непонятная.
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490
Eric Cartman 3 часа назад
Отстойные изменения. Я бы санкции как минимум в 2 раза увеличил от тех, что предложили. И еще бы много других составов добавил, чтобы более эффективно минимизировать количество отбитых на голову граждан на дорогах.
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8k
Шамсуддин 4 часа назад
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439
да пох Шамсуддин 3 часа назад
Вы смеетесь а в Израиле уже практически так . Висит себе квадрокоптер над дорогой С большой высоты и с хорошей оптикой ,покрывает не плохой участок дороги . Особо злостных на *мопедах* догоняют и дальше водитель переходит в разряд пешеходов. Остальным *письма счастья* . А в одном городе стоит система которая реагирует на *гудки* . И если вы *дуните* просто так .Напомните впереди стоящему про светофор. Или поморгаете фарами .Вам тоже прилетит!
Так что у вас еще не все так плохо .
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1k
Леонид 4 часа назад
C "нечитаемыми" номерами это как ? К примеру у всех кроссоверов есть нюанс при движении по трассе при - 20 ( и ниже) через 20 минут вся область пятой двери вместе с номером покрывается киркой снега образующегося из тёплых выхлопных газов попавших в зону разряжения. Или весной когда температура колеблется от -5 до +5 и на дороге грязи по колено , тогда что делать?
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1k
Ольга 4 часа назад
А кроссовые мотоциклы то чем провинились?
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