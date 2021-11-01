Хамство на дорогах КоАП оценил в 3 тысячи рублей

Хамство на дорогах наконец-то решили наказывать. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Само правовое определение «опасной езды» появилось в России еще в 2016 году, но дальше этого дело так и не пошло и к конкретным мерам пресечения и наказания лихачей не привело. По словам экспертов, подобного рода нарушения довольно сложно отслеживать, вероятно, с этой причиной и связаны проволочки.

Под «опасным вождением» будет пониматься резкое перестроение через две полосы движения, несоблюдение дистанции и скоростной обгон «когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем», — заявила сенатор.

Впрочем, штрафы за хамство на дорогах установили небольшие – 3 тысячи рублей.