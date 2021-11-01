Хамство на дорогах КоАП оценил в 3 тысячи рублей

Наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России, штраф составит 3 тыс. руб.
Хамство на дорогах наконец-то решили наказывать. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Само правовое определение «опасной езды» появилось в России еще в 2016 году, но дальше этого дело так и не пошло и к конкретным мерам пресечения и наказания лихачей не привело. По словам экспертов, подобного рода нарушения довольно сложно отслеживать, вероятно, с этой причиной и связаны проволочки.
Под «опасным вождением» будет пониматься резкое перестроение через две полосы движения, несоблюдение дистанции и скоростной обгон «когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем», — заявила сенатор.
Впрочем, штрафы за хамство на дорогах установили небольшие – 3 тысячи рублей.
Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что эта мера не остановит автомобилистов, привыкших к такого рода езде, и назвал ее бестолковой затеей: «Потому что, во-первых, опасное вождение труднодоказуемо, во-вторых, для тех, кто регулярно совершает такое правонарушение, штраф в 3000 не больно-то пугающий… Таких водителей, которые подвергают опасности жизнь людей, нужно выводить с дороги. Должна быть фото- и видеофиксация, и этим должны активно заниматься экипажи. Полицию нужно на это направлять, а у нас она направлена на одно: зарабатывание себе в карман".
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А вообще таких нужно принудительно лечить и забирать права при повторном нарушении. Потому что в городе, такой стиль вождения (который создает прямую угрозу чужим жизням, при этом экономит 5-10 минут от светофора до светофора) объяснить не возможно.