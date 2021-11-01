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Хамство на дорогах КоАП оценил в 3 тысячи рублей

Хамство на дорогах КоАП оценил в 3 тысячи рублей (2 фото)

Автор:
01 ноября 2021 13:09
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохамство   дороги   обгон   опасная езда   штрафы   
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Наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России, штраф составит 3 тыс. руб.

Хамство на дорогах наконец-то решили наказывать.  Об этом агентству «РИА Новости» сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Само правовое определение «опасной езды» появилось в России еще в 2016 году, но дальше этого дело так и не пошло и к конкретным мерам пресечения и наказания лихачей не привело. По словам экспертов, подобного рода нарушения довольно сложно отслеживать, вероятно, с этой причиной и связаны проволочки.

Под «опасным вождением» будет пониматься резкое перестроение через две полосы движения, несоблюдение дистанции и скоростной обгон «когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем», — заявила сенатор.

Впрочем, штрафы за хамство на дорогах установили небольшие – 3 тысячи рублей.


Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что эта мера не остановит автомобилистов, привыкших к такого рода езде, и назвал ее бестолковой затеей: «Потому что, во-первых, опасное вождение труднодоказуемо, во-вторых, для тех, кто регулярно совершает такое правонарушение, штраф в 3000 не больно-то пугающий… Таких водителей, которые подвергают опасности жизнь людей, нужно выводить с дороги. Должна быть фото- и видеофиксация, и этим должны активно заниматься экипажи. Полицию нужно на это направлять, а у нас она направлена на одно: зарабатывание себе в карман".

 

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Метки: авто   автохамство   дороги   обгон   опасная езда   штрафы   
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5k
Roman Час назад
Приведи в суд десять свидетелей и может быть козла оштрафуют на 3000!
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38k
Олег 3 минуты назад
дайте мне по 500 рублей с каждого штрафа за моргание в зад, за "шашки" и езду по встречке, за красный светофор и я перестану работать на основной работе.... 4 регистратора в машине меня прокормят.
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127
Дмитрий 12 минут назад
Всегда удивлялся... едет такой шашечный джигит, рядом машина ДПС, которая никак не реагирует.
А вообще таких нужно принудительно лечить и забирать права при повторном нарушении. Потому что в городе, такой стиль вождения (который создает прямую угрозу чужим жизням, при этом экономит 5-10 минут от светофора до светофора) объяснить не возможно.
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615
Карл Такойто Час назад
В других странах это реализовано очень просто,по улицам городов катаются автомобили без опознавательных знаков или с опознавательными, оборудованные видеорегистраторами спереди и сзади. Соответственно если подобное нарушение попадает на видео,человека даже не останавливают для оформления протокола а присылают позже по почте,он так же может ознакомиться с видео скачав его и пересмотрев в качестве доказательства. Если же это реализовывать,со слов сотрудников ГАИ и то что они ,,видели,,-то это просто увеличивает простор для коррупции,любого же можно подтянуть под эту статью,мол опасно перестраивался мы видели,давай либо штраф на месте либо суд будет решать. А суды в РФ известно как решают,слово сотрудника против вашего,99% что приговор будет обвинительным)
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