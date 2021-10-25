Следи за собой – будь осторожен: комплексы видеофиксации «поумнели»

Комплексы видеофиксации в Москве получили новые полномочия. Отныне они будут присылать «письма счастья» автомобилистам и мотоциклистам за езду между полос.

Согласно п. 9.7 ПДД транспортное средство должно двигаться строго по полосам, не пересекая сплошную линию разметки. Прерывистую линию пересекать можно, но только при перестроениях — ехать по ней просто так нельзя. Именно за соблюдением траектории движения и будут следить камеры. Штраф за нарушение составит 1,5 тысячи рублей. Первый комплекс видеофиксации заработал на Люблинской улице при движении в сторону центра.