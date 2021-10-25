Следи за собой – будь осторожен: комплексы видеофиксации «поумнели»

В Москве появились камеры, умеющие штрафовать за езду между рядами, выключенные фары ближнего света и непристёгнутый ремень безопасности.
Комплексы видеофиксации в Москве получили новые полномочия. Отныне они будут присылать «письма счастья» автомобилистам и мотоциклистам за езду между полос.
Согласно п. 9.7 ПДД транспортное средство должно двигаться строго по полосам, не пересекая сплошную линию разметки. Прерывистую линию пересекать можно, но только при перестроениях — ехать по ней просто так нельзя. Именно за соблюдением траектории движения и будут следить камеры. Штраф за нарушение составит 1,5 тысячи рублей. Первый комплекс видеофиксации заработал на Люблинской улице при движении в сторону центра.
По словам координатора объединения «Мотограждане» Павла Соскова, которого цитирует «Коммерсант»: «Если за движение между полосами начнут штрафовать, то это ударит по мотоциклистам и сделает этот вид транспорта бесполезным».
Также этой осенью столичный Дептранс сообщил о появлении камеры, фиксирующей автомобили, двигающиеся с выключенными фарами ближнего света или ходовыми огнями. Штраф за данное нарушение составит 500 рублей. Первый комплекс фотофиксации уже установили на Ростокинском проезде в Москве, а ранее внедрили в Кемеровской, Нижегородской, Самарской, Тамбовской областях и в республике Крым.
Напомним, с декабря 2020 года камеры научились также «видеть» непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем.
Однако, какой бы умной не была нейросеть, все решения искусственного интеллекта сегодня приходится вручную перепроверять сначала сотрудникам центра организации дорожного движения, а далее сотрудникам ГИБДД.
Пока «умные» камеры находятся в режиме тестирования, однако в недалеком будущем они появятся по всей Москве. В настоящее время столичная система фиксации нарушений является крупнейшей в России.
Источник:
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фиксация поворотников
фиксация болтания за рулем
фиксация долбйбов
А что, за ходовые огни штраф? Нужно с фарами обязательно ездить???
Так что это как всегда- про зарабатывание бабла на автолюбителях, а не про безопасность от мотоциклистов.)))
Я сам водитель, не без грехов, но я рад таким новостям. Если кара за проступок станет неотвратима - выиграют все.
А с рейса не снимали за 500 руб, когда штраф не пришел на почту, и о нем не знал, так как это первые 2 месяца запрет на выезд от 30.000 а дальше от любой суммы, а пристава ленятся писать письма, и просто закрывают границу без уведомления?
Если этих ублюдков будут жечь на красной площади, я лично камаз дров привезу!