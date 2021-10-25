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Следи за собой – будь осторожен: комплексы видеофиксации «поумнели»

Следи за собой – будь осторожен: комплексы видеофиксации «поумнели» (4 фото)

Автор:
25 октября 2021 09:24
Сообщество : Автомир
Метки: Ynews   Искусственный интеллект   видеофиксация   гибдд   дороги   нейросеть   штрафы   
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В Москве появились камеры, умеющие штрафовать за езду между рядами, выключенные фары ближнего света и непристёгнутый ремень безопасности.

Комплексы видеофиксации в Москве получили новые полномочия. Отныне  они будут присылать «письма счастья» автомобилистам и мотоциклистам за езду между полос.

Согласно п. 9.7 ПДД транспортное средство должно двигаться строго по полосам, не пересекая сплошную линию разметки. Прерывистую линию пересекать можно, но только при перестроениях — ехать по ней просто так нельзя. Именно за соблюдением траектории движения и будут следить камеры. Штраф за нарушение составит 1,5 тысячи рублей. Первый комплекс видеофиксации заработал на Люблинской улице при движении в сторону центра.


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По словам координатора объединения «Мотограждане» Павла Соскова, которого цитирует «Коммерсант»: «Если за движение между полосами начнут штрафовать, то это ударит по мотоциклистам и сделает этот вид транспорта бесполезным».


Также этой осенью столичный Дептранс сообщил о появлении камеры, фиксирующей автомобили, двигающиеся с выключенными фарами ближнего света или ходовыми огнями. Штраф за данное нарушение составит 500 рублей. Первый комплекс фотофиксации уже установили на Ростокинском проезде в Москве, а ранее внедрили в Кемеровской, Нижегородской, Самарской, Тамбовской областях и в республике Крым.
Напомним, с декабря 2020 года камеры научились также «видеть» непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем.

Однако, какой бы умной не была нейросеть, все решения искусственного интеллекта сегодня приходится вручную перепроверять сначала сотрудникам центра организации дорожного движения, а далее сотрудникам ГИБДД.

Пока «умные» камеры находятся в режиме тестирования, однако в недалеком будущем они появятся по всей Москве. В настоящее время столичная система фиксации нарушений является крупнейшей в России.

Источник:

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Метки: Ynews   Искусственный интеллект   видеофиксация   гибдд   дороги   нейросеть   штрафы   
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1k
Андрей Ы. Час назад
Ещё бы камеры научить фиксировать представителей сексуальных меньшинств, не включающих поворотники.
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403
Albe 5 минут назад
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фиксация поворотников
фиксация болтания за рулем
фиксация долбйбов
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1k
Илья 14 минут назад
"Также этой осенью столичный Дептранс сообщил о появлении камеры, фиксирующей автомобили, двигающиеся с выключенными фарами ближнего света или ходовыми огнями."

А что, за ходовые огни штраф? Нужно с фарами обязательно ездить???
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3k
portroy Час назад
Те кто злорадствует по поводу мотоциклистов, вы не правы. Эти меры не против них. Первая камера поставлена на Люблинской, где обычная полоса внезапно превращается в полосу для ОТ, со сплошной полосой(видно на фото), если об этой особенности этого места не знать, то перестроиться по правилам там ооочень сложно (поток обычно плотный и приходится немного заехать на ОТ полосу).
Так что это как всегда- про зарабатывание бабла на автолюбителях, а не про безопасность от мотоциклистов.)))
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Хрустики, походу всех достали....
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4k
Vladimir 2 часа назад
Катайтесь по правилам и будет вам счастье. Правила Дорожного Движения и Техники Безопасности писались не писателями, а кровью.
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3k
Ivan 2 часа назад
С одной стороны-цифровой концлагерь и любое действие властей, как действие фашистов на оккупационной территории, вызывает строго ненависть, но с другой жопа хрустам вызывает ехидную улыбку!
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