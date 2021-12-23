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Полицейский "накормил" буйного мужчину перцем

Полицейский "накормил" буйного мужчину перцем (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 09:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   видео   одесса   полицейский   прикол   
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В Одессе агрессивный мужчина попытался напасть на полицейского. На автомобильный регистратор попал момент усмирения полуголого буйного гражданина.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Украина   видео   одесса   полицейский   прикол   
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10  комментариев
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1k
Viktor 2 часа назад
Опять бородатый ослоеп .
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1k
Anton Chigurh 5 минут назад
макака
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31k
Виктор 6 минут назад
И тут бородатыеподдатые неизвестной национальности.
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5k
Виктор 48 минут назад
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9k
Rihovich 57 минут назад
Хорошее, позитивное видео!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
42k
3k
Frank Borman Час назад
Парнишка хотел самовыразиться, а проклятый коп забрызгал его перцем. И это демократия? С такой демократией Украина собралась в цивилизованную Европу?
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41k
dima423 2 часа назад
ну че уехал то... дальше самое интересное)
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