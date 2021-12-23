Полицейский "накормил" буйного мужчину перцем

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В Одессе агрессивный мужчина попытался напасть на полицейского. На автомобильный регистратор попал момент усмирения полуголого буйного гражданина.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Метки: Украина видео одесса полицейский прикол
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обязательно написать о хохлах, навальном, бандеровцах!!! объявить их врагами, либерасами......
:) :)