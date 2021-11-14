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Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану

Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 09:49
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   видео   грабеж   полицейский   стоматология   
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Стоматология – удовольствие не из дешевых. Цены на услуги дантистов кусаются, а значит, лучшего места для ограбления не придумать. Так, или примерно так рассуждали двое 19-летних бразильских налетчиков, выбирая себе объект для нападения.
Как в лучших голливудских фильмах грабители велели снять с себя все ценное администратору и еще одному посетителю. А потом отправились в кабинет, где в это время доктор лечил зуб пациенту. Вот только пациент оказался полицейским с 25-летним стажем, который доступно объяснил горе-грабителям, что такое хорошо, а что такое плохо.

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Метки: Бразилия   видео   грабеж   полицейский   стоматология   
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56  комментариев
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448
Йцукенз 23 часа назад
Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда. (Японская мудрость).

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11k
Проктолог-иллюзионист Час назад
Пора выпускать подборки о злоключениях бразильских грабителей.
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1k
Алексей Гулевич 3 часа назад
в бразилии там ваще надо в закрытых помещениях быть и заходить по записи, а то там крабы пауки кенгуру
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18k
Сергей Костюнин 6 часов назад
Вот жесть у них там , коп даже в хирургическом кресле со стволом лежит ))
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49
Артем Петухов 7 часов назад
Вот это поворот
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10k
Джон Уик 8 часов назад
Как то он не умело вытаскивал пистолет.
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352
Vital Idol 8 часов назад
даже мебель не испортили...
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3k
Сергей Лаврушкин 9 часов назад
поделом ублюдкам !

это грабеж с отягчающими..
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1k
Константин 11 часов назад
думал у мужиков со стальными яйцами зубы ваще из вибраниума. ан -нет. тоже к стоматологам ходют)
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9k
ScorpionDS 11 часов назад
Суровая у них в Бразилии полиция, то мама коп отводит ребенка с оружием и приходится стрелять, то не в тот магазин зайдут грабители ..., теперь вот в не в ту стоматологию ...
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22
PC Master 12 часов назад
ИФАТЬ!!!! АБОИ!!!! Я ФКАФАЛ ИФАТЬ!!!!
У ФАФ ЕФТЬ ФФАВО НА МОФАНИЕ!!!
У ФАФ ЕФТЬ ФФАВО А ОФИН ФФОНОК!!!
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11k
Valiko 12 часов назад
Полицейского было не остановить, он под наркозом и не чувствовал боли. И жалости.
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5k
Bartello 13 часов назад
Грабители в масках отбивали полицейского от грабителей в масках и халатах.
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14k
vikklu 13 часов назад
Всегда бы так.
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101
Nаnе First NameLаst 14 часов назад
Идиоты. Даже если бы там был гражданский, и они бы ушли с добычей - с медициной шутки плохи. Появляться в hospital им нельзя до конца жизни было бы. Только в jail hospital. А те бы бы делали уколы самой тупой иглой и в кость. И пятилитровые клизмы. За то что у гражданских physician так себя вели. Там карцер раем покажется.
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4k
soar 15 часов назад
Надеюсь, ему не придется оплачивать второй наркоз, первый к концу заварухи наверняка действовать перестал.
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2k
neutrino 15 часов назад
Ну повезло ему конечно. Нахер он ложился в этой ситуации?
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−19
Олександр 16 часов назад
Россгвардеец чеченский обосрал бы всё
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1k
Сергей Борисов 16 часов назад
В какой то момент, могло всё закончиться очень плохо для полицейского.
Действительно не опытные попались. А был бы у них стаж 25 лет?
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8k
vit 16 часов назад
В фильме "Бумер" главные герои-недоумки думали примерно так же, когда в конце пошли грабить какую-то контору.
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9k
Трив 18 часов назад
Он пожалел их молодость и не расстрелял их, я знаю о чём говорю.
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