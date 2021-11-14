Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану

Как в лучших голливудских фильмах грабители велели снять с себя все ценное администратору и еще одному посетителю. А потом отправились в кабинет, где в это время доктор лечил зуб пациенту. Вот только пациент оказался полицейским с 25-летним стажем, который доступно объяснил горе-грабителям, что такое хорошо, а что такое плохо.