Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану

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Стоматология – удовольствие не из дешевых. Цены на услуги дантистов кусаются, а значит, лучшего места для ограбления не придумать. Так, или примерно так рассуждали двое 19-летних бразильских налетчиков, выбирая себе объект для нападения.
Выбор пал на частую клинику в административном районе Кейландия в Федеральном округе Бразилии. Чтобы раньше времени не вызвать панику два предприимчивых бандита представились клиентами. Через пару минут, удостоверившись, что все в порядке они достали оружие и перешли к активной фазе ограбления.
POLICIAL NÃO TEM FOLGA NEM QUANDO VAI AO DENTISTA— Osvaldo (@Opif_Pires) November 12, 2021
Em assalto a clínica odontológica, policial que estava em atendimento reage e rende os dois assaltantes. pic.twitter.com/rOy9ZsfCgq
Как в лучших голливудских фильмах грабители велели снять с себя все ценное администратору и еще одному посетителю. А потом отправились в кабинет, где в это время доктор лечил зуб пациенту. Вот только пациент оказался полицейским с 25-летним стажем, который доступно объяснил горе-грабителям, что такое хорошо, а что такое плохо.
А так как у полицейского с собой было табельное оружие, налетчикам далеко уйти не удалось, их с несерьезными ранениями доставили в ближайший госпиталь.
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Метки: Бразилия видео грабеж полицейский стоматология
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это грабеж с отягчающими..
У ФАФ ЕФТЬ ФФАВО НА МОФАНИЕ!!!
У ФАФ ЕФТЬ ФФАВО А ОФИН ФФОНОК!!!
Наркоз - это отключение сознания.
Анестезия действует несколько часов и ему, скорее всего, успели долечить зуб.
Действительно не опытные попались. А был бы у них стаж 25 лет?