Унитаз с позолотой и шапка Мономаха: СК показал кадры обыска у ректора СГУС

Против Георгия Греца и нескольких его подельников возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере"). Фигурантам дела грозит до 10 лет колонии.





Плюс ко всему, на территории университета обнаружили майнинговую ферму, которая принесла ущерб вузу в 5 млн рублей. В общем, следователям предстоит еще немало работы.