Унитаз с позолотой и шапка Мономаха: СК показал кадры обыска у ректора СГУС

Такой роскошной жизни могут позавидовать даже нечистые на руку депутаты.
15 декабря стало известно, что Следственный комитет совместно с ФСБ проводят обыски в Смоленском государственном университете спорта (СГУС). Спустя день следователи задержали ректора учебного заведения Георгия Греца.
Вместе с коллегами-сообщниками главный физрук Смоленской области обвиняется в
растрате хищении у вуза более полутора миллионов рублей. Но судя по опубликованным фотографиям и видео с обыска его двухуровневой квартиры в элитном доме в центре Смоленска и дачи в национальном парке Смоленское поозерье, невооруженным глазом видно, что вменяемые полтора миллиона - просто капля в море. Собственно, как сообщает издание Readowka, озвученной суммы хватило лишь на сантехнику для жилища Греца и монтаж водоподготовки в доме. Впрочем, не факт, что хватило.
В домах Греца нашли множество впечатляющих вещей: шкуры и чучела диких животных, коллекцию огнестрельного, пневматического и холодного оружия (в том числе нож со свастикой), унитаз, биде и ванную с позолоченной окантовкой, бассейн, копия шапки Мономаха, бильярдную комнату и много чего еще. Разве что комнаты для грязи в его хоромах не обнаружили.
И это только дача ректора Греца. Его двухуровневую квартиру, к сожалению, показали только мельком:
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Против Георгия Греца и нескольких его подельников возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере"). Фигурантам дела грозит до 10 лет колонии.
Плюс ко всему, на территории университета обнаружили майнинговую ферму, которая принесла ущерб вузу в 5 млн рублей. В общем, следователям предстоит еще немало работы.
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Понравилось29
Прошло 4 года..
всё сошлось снова
Наверное.
P.S. И всё-таки, зачем им всем золотые унитазы ?