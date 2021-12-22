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Унитаз с позолотой и шапка Мономаха: СК показал кадры обыска у ректора СГУС

Унитаз с позолотой и шапка Мономаха: СК показал кадры обыска у ректора СГУС (27 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 17:56
Сообщество : Криминал
Метки: видео   обыск   ректор   смоленск   университет   фото   фсб   
1671
27
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Такой роскошной жизни могут позавидовать даже нечистые на руку депутаты.

15 декабря стало известно, что Следственный комитет совместно с ФСБ проводят обыски в Смоленском государственном университете спорта (СГУС). Спустя день следователи задержали ректора учебного заведения Георгия Греца.


Вместе с коллегами-сообщниками главный физрук Смоленской области обвиняется в растрате хищении у вуза более полутора миллионов рублей. Но судя по опубликованным фотографиям и видео с обыска его двухуровневой квартиры в элитном доме в центре Смоленска и дачи в национальном парке Смоленское поозерье, невооруженным глазом видно, что вменяемые полтора миллиона - просто капля в море. Собственно, как сообщает издание Readowka, озвученной суммы хватило лишь на сантехнику для жилища Греца и монтаж водоподготовки в доме. Впрочем, не факт, что хватило.

В домах Греца нашли множество впечатляющих вещей: шкуры и чучела диких животных, коллекцию огнестрельного, пневматического и холодного оружия (в том числе нож со свастикой), унитаз, биде и ванную с позолоченной окантовкой, бассейн, копия шапки Мономаха, бильярдную комнату и много чего еще. Разве что комнаты для грязи в его хоромах не обнаружили.

Против Георгия Греца и нескольких его подельников возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере"). Фигурантам дела грозит до 10 лет колонии.


Плюс ко всему, на территории университета обнаружили майнинговую ферму, которая принесла ущерб вузу в 5 млн рублей. В общем, следователям предстоит еще немало работы.

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Метки: видео   обыск   ректор   смоленск   университет   фото   фсб   
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17  комментариев
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0
The 50 минут назад
В 2017 году Навальный приезжал в Смоленск. На сцену прорвался единоросс (ректор местной физакадемии) Георгий Грец. Кричал что Навальный предатель страны и вор.
Прошло 4 года..
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20k
shevanez 17 секунд назад
Все это не за день, или два, появилось. И до определенного момента, по ходу никого не волновало. А тут, трах-бах! и писец на ровном месте! Видать вовремя не заслал, или позволил себе тявкнуть не по рангу.
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47k
Albert GER 7 минут назад
украинская фамилия. золото горшок украинский прикол.
всё сошлось снова
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850
Вадим Курбатов 10 минут назад
Очередная цыганщина, денег наворовал, а колхозника из головы так и не вывез...
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1k
Denkk 14 минут назад
Ну так и закопайте его на участке, живьём.
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0
Хмели Сунели 16 минут назад
Это же сколько гантелей пришлось на металлолом сдать...
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805
vijilante 19 минут назад
Коммунизм в чистом,беспримесном виде : именно так должен жить каждый советский человек !
Наверное.
P.S. И всё-таки, зачем им всем золотые унитазы ?
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3k
Иван 21 минуту назад
Ну как Васильева выплатит ущерб и всё.
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3k
foggen2 Полчаса назад
Он-вор.И,хоть и умный вор-видимо недостаточно умный.Придётся как минимум некоторое время отвечать как глупому вОру......Пока снова не догадается себя вести как умный вор.....
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516
SHAGREEN Полчаса назад
Чо у них у всех такая тяга к позолоченным сральникам, может и правда незабываемыйе ощущения
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4k
Виктор Штурмаревич Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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3
F0rVVartZ 37 минут назад
У меня кровать меньше, чем у него бильярдный стол. Ыыыыыыы......
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3k
Hunde Beißer2 53 минуты назад
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