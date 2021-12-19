Чемоданчик с машинками: советское учебное пособие для детей

Многие мальчишки мечтали стать единоличным владельцем такого набора и дома всласть наиграться с картами дорог, расстановкой знаков и техники, но, к сожалению, в свободной продаже такие пособия не встречались.

Правда, сегодня время от времени эти наборы появляются на сайтах коллекционеров, поэтому некоторые шансы исполнить заветную мечту детства все еще есть, осталось только найти на нее средства :)