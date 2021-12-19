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Чемоданчик с машинками: советское учебное пособие для детей

Чемоданчик с машинками: советское учебное пособие для детей (15 фото)

Автор:
19 декабря 2021 10:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Чемоданчик с машинками   дети   машинки   учебное пособие для детей   фото   
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Такие чемоданчики приобретались детскими садами, бюджет которых выдерживал подобные покупки.



Разумеется, в общем доступе эти пособия никогда не были - их убирали куда-нибудь подальше/повыше от детей и доставали для проведения соответствующих занятий.

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Нужно ли говорить, что содержимое этого чемоданчика манило к себе детей всех возрастов с непреодолимой силой? )) Учебное пособие было представлено всеми видами городского транспорта, включая гужевые повозки, и каждому хотелось если не поиграть, то хотя бы подержать в руках эти миниатюрные легковушки, автобусы, трамваи, мотоциклы, грузовики, тракторы и велосипеды.

Помимо транспорта в чемоданчике имелись все виды дорожных знаков, светофоры с различной индикацией, схемы улиц и перекрестков, а также фигурки регулировщиков.

Подобные наборы выпускались в различные годы, начиная с 40-50-х, и разными производителями. Так, например, одни из самых первых наборов были выполнены из мастики, автомобили по своему дизайну напоминают технику 30-х гг., а форма регулировщиков - из второй половины 40-х гг. Чуть позже, примерно в середине 50-х, появляется новый набор, в котором немного меняется внешний вид техники, и используется уже не мастика, а актуальные для того времени полимеры.

Вслед за этим набором появляется версия из алюминия: в ней фигурки становятся немного крупнее по размеру, добавляются более современные модели автомашин, хотя большая часть из них по своей форме копирует те, что были сделаны еще из мастики. Регулировщики в таких наборах встречались как в летней, так и в зимней форме, что тоже вносило свое разнообразие в комплектацию пособий.

В 70-80-е годы все элементы этих наборов делали уже исключительно пластмассовыми, что несколько удешевляло и упрощало внешний вид как техники, так и регулировщиков, но не уменьшало детского интереса к этому "чемоданчику".

Многие мальчишки мечтали стать единоличным владельцем такого набора и дома всласть наиграться с картами дорог, расстановкой знаков и техники, но, к сожалению, в свободной продаже такие пособия не встречались.

Правда, сегодня время от времени эти наборы появляются на сайтах коллекционеров, поэтому некоторые шансы исполнить заветную мечту детства все еще есть, осталось только найти на нее средства :)

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Метки: СССР   Чемоданчик с машинками   дети   машинки   учебное пособие для детей   фото   
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2  комментария
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593
Mixan Час назад
Игра мечты многих Советских детей ..!!! Уменя хорошие игрушки были ,спасибо Бати (уже покойному) ..Когда он уезжал в командировку ,всегда спрашивал ,что тебе в подарок привезти сынок ? Что не заказывал ,всегда привозил ..Правда один раз приехал без подарка (некогда ему было) Но подарил мне сахар (в поездах такой к чаю выдавали в обертке по два кусочка ) Я был счастлив , больше ,когда он мне машинку дарил или еще что то дороге ..Эх детство счастливое !!!!! У меня хорошая семья была ,хотя всякое бывало ..
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129
amurlev 55 минут назад
В детстве по таким наборам изучал пдд. В нашем доме пионеров были такие. Причем как старый из мастики, так и более поздний из пластика.
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