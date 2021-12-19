Чемоданчик с машинками: советское учебное пособие для детей

Такие чемоданчики приобретались детскими садами, бюджет которых выдерживал подобные покупки.
Разумеется, в общем доступе эти пособия никогда не были - их убирали куда-нибудь подальше/повыше от детей и доставали для проведения соответствующих занятий.
Нужно ли говорить, что содержимое этого чемоданчика манило к себе детей всех возрастов с непреодолимой силой? )) Учебное пособие было представлено всеми видами городского транспорта, включая гужевые повозки, и каждому хотелось если не поиграть, то хотя бы подержать в руках эти миниатюрные легковушки, автобусы, трамваи, мотоциклы, грузовики, тракторы и велосипеды.
Помимо транспорта в чемоданчике имелись все виды дорожных знаков, светофоры с различной индикацией, схемы улиц и перекрестков, а также фигурки регулировщиков.
Подобные наборы выпускались в различные годы, начиная с 40-50-х, и разными производителями. Так, например, одни из самых первых наборов были выполнены из мастики, автомобили по своему дизайну напоминают технику 30-х гг., а форма регулировщиков - из второй половины 40-х гг. Чуть позже, примерно в середине 50-х, появляется новый набор, в котором немного меняется внешний вид техники, и используется уже не мастика, а актуальные для того времени полимеры.
Вслед за этим набором появляется версия из алюминия: в ней фигурки становятся немного крупнее по размеру, добавляются более современные модели автомашин, хотя большая часть из них по своей форме копирует те, что были сделаны еще из мастики. Регулировщики в таких наборах встречались как в летней, так и в зимней форме, что тоже вносило свое разнообразие в комплектацию пособий.
В 70-80-е годы все элементы этих наборов делали уже исключительно пластмассовыми, что несколько удешевляло и упрощало внешний вид как техники, так и регулировщиков, но не уменьшало детского интереса к этому "чемоданчику".
Многие мальчишки мечтали стать единоличным владельцем такого набора и дома всласть наиграться с картами дорог, расстановкой знаков и техники, но, к сожалению, в свободной продаже такие пособия не встречались.
Правда, сегодня время от времени эти наборы появляются на сайтах коллекционеров, поэтому некоторые шансы исполнить заветную мечту детства все еще есть, осталось только найти на нее средства :)
Источник:
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