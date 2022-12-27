В Москве у посольства США развернули огромный флаг СССР

Это приурочили к декабрьским событиям 1991 года - развалу Советского Союза.
25 декабря де-факто стал последним днём существования СССР. Тогда над Кремлём спустили советский флаг и государства не стало. Многие обвиняют в этом покойного Горбачева, как главного фигуранта в деле развала СССР.
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К этой дате приурочили акцию у посольства США в Москве: перед зданием дипмиссии собрались активисты национально-освободительного движения и растянули с серпом и молотом.
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Насколько это оценили работники американского посольства и были ли согласны с активистами - неизвестно. Они от комментариев воздержались.
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а люди со временем все больше одобряют сталина и считают что в золотой период ссср было круто, при этом многие из них даже не жили там