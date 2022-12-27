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В Москве у посольства США развернули огромный флаг СССР

В Москве у посольства США развернули огромный флаг СССР

Автор:
27 декабря 2022 15:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Михаил Горбачев   ПОСОЛЬСТВO США   СССР   активисты   знамя   линн трейси   развал   флаг   
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Это приурочили к декабрьским событиям 1991 года - развалу Советского Союза.

25 декабря де-факто стал последним днём существования СССР. Тогда над Кремлём спустили советский флаг и государства не стало. Многие обвиняют в этом покойного Горбачева, как главного фигуранта в деле развала СССР.

К этой дате приурочили акцию у посольства США в Москве: перед зданием дипмиссии собрались активисты национально-освободительного движения и растянули с серпом и молотом.

Второй целью активистов стала «тёплая встреча» нового посла США в России - Линн Трейси:

Насколько это оценили работники американского посольства и были ли согласны с активистами - неизвестно. Они от комментариев воздержались.


Источник:

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Метки: Михаил Горбачев   ПОСОЛЬСТВO США   СССР   активисты   знамя   линн трейси   развал   флаг   
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9  комментариев
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11k
Rus77 Полчаса назад
А без фото Линн Трейси можно было, чуть не вырвало!
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6k
Copycat 3 секунды назад
вот как история всё расставляет на места - сколько бы не поливали грязью ссср, сталина
а люди со временем все больше одобряют сталина и считают что в золотой период ссср было круто, при этом многие из них даже не жили там
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9k
Shtoppi 6 минут назад
А кого-нить менее уё_ищного в качестве послихи найти не могли или у них на гос. службе только такие типажи котируются? Это ж просто страх Божий.
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15k
Сергей 6 минут назад
Посол это вот!:)
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10k
Sasa 12 минут назад
Посла прислали, чтоб детей пугать? )))
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7k
Том Сойер 21 минуту назад
Очень надеюсь, что эта мразь в аду испытывает, ежесекундно, страшнейшие муки!!!
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4k
Трям 43 минуты назад
Это послица, а не посол.
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August

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